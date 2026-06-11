【オリックス・ホテルマネジメント】ホテルの廃食用油を持続可能な航空燃料（SAF）の原料に運営する14のホテル・旅館で廃食用油の提供を開始

【オリックス・ホテルマネジメント】ホテルの廃食用油を持続可能な航空燃料（SAF）の原料に運営する14のホテル・旅館で廃食用油の提供を開始