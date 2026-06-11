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【オリックス・ホテルマネジメント】ホテルの廃食用油を持続可能な航空燃料（SAF）の原料に運営する14のホテル・旅館で廃食用油の提供を開始
オリックス・ホテルマネジメント株式会社（本社：東京都港区、社長：似内 隆晃）は、このたび、使用済みの食用油（廃食用油）を原料としたSAF（Sustainable Aviation Fuel：持続可能な航空燃料）で、航空機が飛ぶ世界を実現するプロジェクト「Fry to Fly Project（事務局：日揮ホールディングス株式会社）」へ参画するとともに、当社が運営する14の旅館・ホテルから発生する廃食用油を、SAFの原料として提供しますので、お知らせします。2026年6月から順次、廃食用油の提供を開始します。
ORIX HOTELS & RESORTSの旅館・ホテルでは、レストラン運営に伴い日々廃食用油が発生しています。当社は、本プロジェクトを通じて、これらの廃食用油をSAFの原料として提供します。当社が提供する廃食用油を原料に、SAF製造会社である合同会社SAFFAIRE SKY ENERGYがSAFの製造を行います。
廃食用油の提供はORIX HOTELS & RESORTSの全14施設が対象で、当社が提供する油は年間約2.5万LのSAF製造に相当する原料となる見込みです。これにより、年間約70t-CO2の削減効果に相当することが見込まれます※1。
SAFは、従来の航空燃料と比較し、製造から使用までのライフサイクル全体で約60〜80％のCO2削減効果があるといわれている持続可能な航空燃料です。日本では、国土交通省が2030年時点で国内航空会社による燃料使用量の10％をSAFに置き換える目標を掲げるなど、バイオ燃料への転換が求められています。
当社は、「環境へのおもいやり」「心地のよい滞在」「地域との共生」「働きがいのある職場づくり」「公正な事業活動」の5つの重点テーマに沿って、サステナビリティ活動を推進しています。これまでも、複数のホテルに納入する食材を1台のトラックでまとめて配送する「共同配送」など、CO2削減に資する取り組みを推進してまいりました。今後も環境に配慮しながら、日本各地の魅力ある地域で、多様な施設の運営を進めてまいります。
※1 日揮ホールディングス株式会社による試算値。
1. 廃食用油の提供とSAFへの再資源化について
当社は、このたび日揮ホールディングス株式会社、株式会社レボインターナショナル、ならびに合同会社SAFFAIRE SKY ENERGYと、ホテルで発生する廃食用油のSAFへの再資源化を目的とする、廃食用油の供給および利用に関する基本合意書を締結しました。当社は、ORIX HOTELS & RESORTSの旅館・ホテル全14施設のレストランで発生する廃食用油を株式会社レボインターナショナルに提供します。提供した廃食用油は、合同会社SAFFAIRE SKY ENERGYにおいてSAFの製造に活用されます。日揮ホールディングス株式会社は、廃食用油のSAFへの再資源化を実現するためのサプライチェーン構築・マネジメントを行います。
■各社の役割
・オリックス・ホテルマネジメント株式会社
全国で展開するORIX HOTELS & RESORTSの14施設にて、廃食用油の保管・引き渡し
・株式会社レボインターナショナル
使用済み食用油の回収・運搬
・合同会社SAFFAIRE SKY ENERGY
保有するコスモ石油堺製油所構内のSAF製造装置において、廃食用油を原料にSAFを製造
・日揮ホールディングス株式会社
廃食用油のSAFへの再資源化における全体のサプライチェーン構築・各種調整
2. SAF（持続可能な航空燃料）について
SAFは、廃食用油やサトウキビなどのバイオマス資源、都市ごみなどを原料として製造される航空燃料です。従来のジェット燃料と比較して、製造から使用までのライフサイクル全体で約60〜80％のCO2削減効果があるといわれています※2。航空機は自動車などと比べて電動化が難しいことから、SAFの利用によるCO2排出量の削減が期待されています。日本では、国土交通省が2030年時点で国内航空会社による燃料使用量の10％をSAFに置き換える目標を掲げており、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、バイオ燃料への転換が求められています。
※2 空のカーボンニュートラルポータルサイト/国土交通省（https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk8_000007.html）
3. Fry to Fly Projectについて
「Fry to Fly Project」は、国内資源循環による脱炭素社会の実現に向けて、2023年4月に始まったプロジェクトです。日揮ホールディングス株式会社が事務局を務め、現在、趣旨に賛同する317の企業・自治体・団体が参加しています（2026年5月末時点）。本プロジェクトでは、家庭や店舗などで発生する廃食用油を国内資源としてSAFに再活用し、再資源化されたSAFで航空機が飛ぶ世界の実現を目指しています。廃食用油の回収促進に加え、自治体と連携した教育活動などを通じて、脱炭素化に向けた資源循環に参加できる機会を創出しています。
・Fry to Fly Project公式サイト：
https://www.fry-to-fly.com/
4. オリックス・ホテルマネジメントのサステナビリティの取り組みについて
オリックス・ホテルマネジメントは、「環境へのおもいやり」「心地のよい滞在」「地域との共生」「働きがいのある職場づくり」「公正な事業活動」の5つの重点テーマに沿って、サステナビリティ活動を推進しています。「環境へのおもいやり」では、CO2削減、食品ロスの削減・リサイクル、プラスチック使用の削減など、自然環境の負荷低減に取り組んでいます。
・オリックス・ホテルマネジメントサステナビリティページ：
https://www.orix-realestate.co.jp/hotelmanagement/company/sustainability.html
5. オリックス・ホテルマネジメント株式会社について
オリックス・ホテルマネジメントは、オリックスグループの運営事業を担う会社として、国内28施設の多種多様な旅館・ホテル、研修施設の運営を行っています（第三者に運営を委託している施設を含む）。運営する施設のうち14施設は、事業ブランド「ORIX HOTELS & RESORTS」の施設として、「また行きたい、と思っていただける場所。」をブランドコンセプトに、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。また、水族館やふぐ料理店の業務支援も行っています。
所在地：東京都港区浜松町2-3-1
設立：1997年1月（ブルーウェーブ株式会社から2020年4月1日に社名変更）
代表者：似内 隆晃
事業内容：旅館・ホテル・研修施設等の施設運営
株主構成：オリックス不動産株式会社（100％）
ウェブサイト：https://www.orix-realestate.co.jp/hotelmanagement/
ORIX HOTELS & RESORTS公式ウェブサイト：https://www.orixhotelsandresorts.com/
本件に関するお問合わせ先
オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167
関連リンク
オリックス・ホテルマネジメント株式会社
https://www.orix-realestate.co.jp/hotelmanagement/
ORIX HOTELS & RESORTS
https://www.orixhotelsandresorts.com/
ORIX HOTELS & RESORTSの旅館・ホテルでは、レストラン運営に伴い日々廃食用油が発生しています。当社は、本プロジェクトを通じて、これらの廃食用油をSAFの原料として提供します。当社が提供する廃食用油を原料に、SAF製造会社である合同会社SAFFAIRE SKY ENERGYがSAFの製造を行います。
廃食用油の提供はORIX HOTELS & RESORTSの全14施設が対象で、当社が提供する油は年間約2.5万LのSAF製造に相当する原料となる見込みです。これにより、年間約70t-CO2の削減効果に相当することが見込まれます※1。
SAFは、従来の航空燃料と比較し、製造から使用までのライフサイクル全体で約60〜80％のCO2削減効果があるといわれている持続可能な航空燃料です。日本では、国土交通省が2030年時点で国内航空会社による燃料使用量の10％をSAFに置き換える目標を掲げるなど、バイオ燃料への転換が求められています。
当社は、「環境へのおもいやり」「心地のよい滞在」「地域との共生」「働きがいのある職場づくり」「公正な事業活動」の5つの重点テーマに沿って、サステナビリティ活動を推進しています。これまでも、複数のホテルに納入する食材を1台のトラックでまとめて配送する「共同配送」など、CO2削減に資する取り組みを推進してまいりました。今後も環境に配慮しながら、日本各地の魅力ある地域で、多様な施設の運営を進めてまいります。
※1 日揮ホールディングス株式会社による試算値。
1. 廃食用油の提供とSAFへの再資源化について
当社は、このたび日揮ホールディングス株式会社、株式会社レボインターナショナル、ならびに合同会社SAFFAIRE SKY ENERGYと、ホテルで発生する廃食用油のSAFへの再資源化を目的とする、廃食用油の供給および利用に関する基本合意書を締結しました。当社は、ORIX HOTELS & RESORTSの旅館・ホテル全14施設のレストランで発生する廃食用油を株式会社レボインターナショナルに提供します。提供した廃食用油は、合同会社SAFFAIRE SKY ENERGYにおいてSAFの製造に活用されます。日揮ホールディングス株式会社は、廃食用油のSAFへの再資源化を実現するためのサプライチェーン構築・マネジメントを行います。
■各社の役割
・オリックス・ホテルマネジメント株式会社
全国で展開するORIX HOTELS & RESORTSの14施設にて、廃食用油の保管・引き渡し
・株式会社レボインターナショナル
使用済み食用油の回収・運搬
・合同会社SAFFAIRE SKY ENERGY
保有するコスモ石油堺製油所構内のSAF製造装置において、廃食用油を原料にSAFを製造
・日揮ホールディングス株式会社
廃食用油のSAFへの再資源化における全体のサプライチェーン構築・各種調整
2. SAF（持続可能な航空燃料）について
SAFは、廃食用油やサトウキビなどのバイオマス資源、都市ごみなどを原料として製造される航空燃料です。従来のジェット燃料と比較して、製造から使用までのライフサイクル全体で約60〜80％のCO2削減効果があるといわれています※2。航空機は自動車などと比べて電動化が難しいことから、SAFの利用によるCO2排出量の削減が期待されています。日本では、国土交通省が2030年時点で国内航空会社による燃料使用量の10％をSAFに置き換える目標を掲げており、2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、バイオ燃料への転換が求められています。
※2 空のカーボンニュートラルポータルサイト/国土交通省（https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk8_000007.html）
3. Fry to Fly Projectについて
「Fry to Fly Project」は、国内資源循環による脱炭素社会の実現に向けて、2023年4月に始まったプロジェクトです。日揮ホールディングス株式会社が事務局を務め、現在、趣旨に賛同する317の企業・自治体・団体が参加しています（2026年5月末時点）。本プロジェクトでは、家庭や店舗などで発生する廃食用油を国内資源としてSAFに再活用し、再資源化されたSAFで航空機が飛ぶ世界の実現を目指しています。廃食用油の回収促進に加え、自治体と連携した教育活動などを通じて、脱炭素化に向けた資源循環に参加できる機会を創出しています。
・Fry to Fly Project公式サイト：
https://www.fry-to-fly.com/
4. オリックス・ホテルマネジメントのサステナビリティの取り組みについて
オリックス・ホテルマネジメントは、「環境へのおもいやり」「心地のよい滞在」「地域との共生」「働きがいのある職場づくり」「公正な事業活動」の5つの重点テーマに沿って、サステナビリティ活動を推進しています。「環境へのおもいやり」では、CO2削減、食品ロスの削減・リサイクル、プラスチック使用の削減など、自然環境の負荷低減に取り組んでいます。
・オリックス・ホテルマネジメントサステナビリティページ：
https://www.orix-realestate.co.jp/hotelmanagement/company/sustainability.html
5. オリックス・ホテルマネジメント株式会社について
オリックス・ホテルマネジメントは、オリックスグループの運営事業を担う会社として、国内28施設の多種多様な旅館・ホテル、研修施設の運営を行っています（第三者に運営を委託している施設を含む）。運営する施設のうち14施設は、事業ブランド「ORIX HOTELS & RESORTS」の施設として、「また行きたい、と思っていただける場所。」をブランドコンセプトに、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。また、水族館やふぐ料理店の業務支援も行っています。
所在地：東京都港区浜松町2-3-1
設立：1997年1月（ブルーウェーブ株式会社から2020年4月1日に社名変更）
代表者：似内 隆晃
事業内容：旅館・ホテル・研修施設等の施設運営
株主構成：オリックス不動産株式会社（100％）
ウェブサイト：https://www.orix-realestate.co.jp/hotelmanagement/
ORIX HOTELS & RESORTS公式ウェブサイト：https://www.orixhotelsandresorts.com/
本件に関するお問合わせ先
オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167
関連リンク
オリックス・ホテルマネジメント株式会社
https://www.orix-realestate.co.jp/hotelmanagement/
ORIX HOTELS & RESORTS
https://www.orixhotelsandresorts.com/