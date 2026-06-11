ディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』公開記念“ショコラサンド”誕生！おもちゃ達と冒険の世界へ出発だ！おでかけにぴったりなショルダーバッグなど全6種グッズも【東京ばな奈】

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)は、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」より『トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が新登場。2026年6月24日(水)～JR東京駅「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」で先行販売、7月1日(水)～東京ばな奈s(東京駅一番街内)・公式通販他にて販売開始いたします。

https://tokyobanana.jp/products/banana_disney.htm(https://tokyobanana.jp/products/banana_disney.htm)

東京ばな奈とディズニーがお届けする ハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」。新作が出るたび、SNSや口コミで大きな話題となり、「もうパッケージから可愛い!!そして間違いない美味しさ(ハート)」「可愛くて食べられない」など、みんなを夢中にさせています。

そんな「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の公開を記念して、サクサクのラングドシャクッキーでショコラを挟んだ『トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が誕生しました。おもちゃ達と冒険に出かけたくなる、ポップでにぎやかなグッズの数々もお見逃しなく！ぜひ映画と一緒にお楽しみください♪

トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーに、東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“バナナミルクシェイク味のショコラ”をはみ出るようにサンドしました。一口かじると、香ばしいクッキーとミルキーで優しい甘さが広がります。

クッキーの絵柄は4種類。ウッディのブーツ裏に書かれた「ANDY」の印象的なサインもあります。何が出るかはお楽しみ。

4枚入〈缶〉

手の平サイズの缶には、「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが勢揃い。こちらを見つめてくれているような、印象的なデザインです。側面の「TOY」の文字も、遊び心たっぷり。お菓子を食べ終わったら、小物入れとしても活用できます。

4枚入だけについてくる限定デザインのステッカーも見逃せません！缶のデザインと異なるおもちゃたちのポーズや表情にご注目。どこに貼るにも使いやすい、四角いステッカーです。

10枚入〈箱〉

「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」が今にも飛び出てきそうな迫力満点のデザイン。赤い箱にカーテンやライトが映える、劇場のような雰囲気です。360度どこから見ても可愛い箱に仕上げました。

10枚入には、「ウッディ」が胸につけている“星型バッジ”を思わせるステッカー付き。「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」3種類のデザインがランダムで1つ、ついてきます！どのキャラクターに出会えるかお楽しみに★

【商品名】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

【価 格】4枚入 1,200円(本体価格1,112円)、10枚入 1,460円(本体価格1,352円）

※お菓子の柄はランダムのため、1箱に全ての柄が入っていない場合がございます。

※4枚入、10枚入ともに包装紙がけはございません。

※10枚入には3種類のステッカーのうち、1枚がランダムで入ります。

オリジナルグッズ

トイ・ストーリー/エコバッグ

4枚入の缶とお揃いの、「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが大集合したエコバッグが登場。表と裏で表情やポーズが異なる、にぎやかなデザインに仕上げました。たたんでポケットに収納すると、“アンディのおもちゃ箱”の上でポーズをとる「グリーンアーミーメン」が現れるのもポイント！細部までこだわりたっぷりのエコバッグ、日々のお出かけに大活躍間違いなしです。

【価 格】1,100円(本体価格1,000円)

トイ・ストーリー/シャカシャカアクリルキーホルダー

アンディが住む家の窓枠をイメージしたアクリルキーホルダーも登場します！シャカシャカ振ると、おもちゃたちもシャカシャカ動く、楽しいキーホルダーです。お気に入りのバッグにつけて持ち歩いてくださいね。

【商品名】

トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入 アクリルキーホルダーセット 1,980円(本体価格1,800円)

トイ・ストーリー/シャカシャカアクリルキーホルダー(単品) 950円(本体価格864円)

トイ・ストーリー/ステンレスタンブラー

アンディの部屋の壁紙みたいに、水色の空と浮かぶ雲が印象的なステンレスタンブラー。飛んだり跳ねたりしているおもちゃたちの様子に、使うたび笑顔になっちゃいます。冷たいドリンクを入れれば、暑い夏も「トイ・ストーリー」のみんなと乗り越えられそう！

【価 格】1,980円(本体価格1,800円)

トイ・ストーリー/ショルダーバッグ

おでかけにぴったりのショルダーバッグも登場します。「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが顔を出す賑やかな表面は、涼しげなクリア素材。中が見えるので、お気に入りのぬいぐるみを入れられる“推し活バッグ”にもぴったりです。背面はシンプルな赤い生地に、使いやすい外ポケット付き。

【価 格】2,450円(本体価格2,228円)

トイ・ストーリー/ポーチ

ポーチは、イヤホンやリップクリームなど、散らばりやすい小物を入れるのにちょうどいいサイズ。さりげなく内ポケットがあるのも便利です。ラバー素材で出来た「ピクサーボール」の引き手チャームがポイント。

【価 格】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 ポーチセット 2,600円(本体価格2,363円)

トイ・ストーリー/ポーチ(単品) 1,350円(本体価格1,228円)

トイ・ストーリー/フライトタグ

キャリーケースの目印として便利なフライトタグ。遠くからでも自分の荷物が一目でわかりそう！普段の愛用バッグやリュックに付けるのもおすすめ。「トイ・ストーリー」のみんなと冒険しているような気持ちになれるアイテムです。

【価 格】600円(本体価格546円)

※画像を使用の場合はコピーライト(C)Disney/Pixarをご記載ください。

※画像に「ミスター・ポテトヘッド」「ミセス・ポテトヘッド」が含まれる場合は

コピーライト(C)Disney/Pixar MR.POTATO HEAD & MRS. POTATO HEAD are trademarks of Hasbro used with permission. (C)Hasbro. All Rights Reserved.をご記載ください。

※画像に「スリンキー」が含まれる場合は、コピーライト(C)Just Play,LLCをご記載ください。

※表示の価格は参考小売価格です。

＜通販限定＞グッズコンプリートセット

公式通販限定で『グッズコンプリートセット』も登場！全6種のオリジナルグッズを全てセットにしてお届けします。6月24日(水)から受注開始。グッズコンプリートを目指す方はお早めにチェックしてくださいね。

【価 格】7,800円(本体価格7,091円)

販売店情報

【先行販売】2026年6月24日(水)～

■Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店

【取扱商品】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

・4枚入(缶)

・10枚入(箱)

・4枚入 シャカシャカアクリルキーホルダーセット

・10枚入 ポーチセット

・エコバッグ

・ポーチ

・ショルダーバッグ

・シャカシャカアクリルキーホルダー

・フライトタグ

・ステンレスタンブラー

2026年7月1日(水)～

■東京ばな奈s (JR東京駅 八重洲地下中央口改札外)

【取扱商品】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

・4枚入(缶)

・10枚入(箱)

・4枚入 シャカシャカアクリルキーホルダーセット

・10枚入 ポーチセット

・エコバッグ

・ポーチ

・ショルダーバッグ

・シャカシャカアクリルキーホルダー

・フライトタグ

・ステンレスタンブラー

■東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)

【取扱商品】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

・4枚入(缶)

・10枚入(箱)

・ポーチ

■羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)

■羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)

【取扱商品】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

・4枚入(缶)

・10枚入(箱)

・4枚入 シャカシャカアクリルキーホルダーセット

・シャカシャカアクリルキーホルダー

・フライトタグ

■東京スカイツリー(R) 5階「SKYTREE SHOP」

【取扱商品】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

・4枚入(缶)

・10枚入(箱)

・エコバッグ

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

※販売方法や取扱店は変更になる場合がございます。最新情報はホームページにてご確認いただきますようお願いいたします。(https://www.tokyobanana.jp/products/banana_disney.html）

通販情報 7月1日(水)より順次発送

【受付期間】2026年6月24日(水)10:00～

◆公式オンラインショップ「パクとモグ」

https://www.paqtomog.com/shop/c/ctys-csnd/(https://www.paqtomog.com/shop/c/ctys-csnd/)



◆パクとモグスイーツショップ 楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000377/(https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000377/)



◆パクとモグスイーツショップ Yahoo!店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a5c8a5a4a1.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a5c8a5a4a1.html)

【受付期間】2026年6月29日(月)10:00~

◆パクとモグ -HANEDA Shopping店-

https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-wdj-toystory/(https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-wdj-toystory/https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-wdj-toystory/)

【通販取扱商品】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

・4枚入(缶)

・10枚入(箱)

・グッズコンプリートセット

・エコバッグ

・ポーチ

・ショルダーバッグ

・シャカシャカアクリルキーホルダー

・フライトタグ

・ステンレスタンブラー

※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付を終了させていただきます。予めご了承ください。

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈とは

JR東京駅店 ※画像はイメージです。

https://www.tokyobanana.jp/disney/index.html(https://www.tokyobanana.jp/disney/index.html)

2019年11月にJR東京駅にグランドオープンした「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップ。オープンわずか１週間で10万個販売を突破し、「もうパッケージから可愛い!!そして間違いない美味しさ(ハート)」「可愛くて食べられない」など、SNSでも大きな反響を呼んでいます。

東京ばな奈ワールドとは

公式HP

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドの売上で世界一(※3)を獲得しました。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉

※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日

※3 ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。