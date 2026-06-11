ディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』公開記念“ショコラサンド”誕生！おもちゃ達と冒険の世界へ出発だ！おでかけにぴったりなショルダーバッグなど全6種グッズも【東京ばな奈】

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株式会社グレープストーン


株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)は、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」より『トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が新登場。2026年6月24日(水)～JR東京駅「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」で先行販売、7月1日(水)～東京ばな奈s(東京駅一番街内)・公式通販他にて販売開始いたします。


https://tokyobanana.jp/products/banana_disney.htm(https://tokyobanana.jp/products/banana_disney.htm)



東京ばな奈とディズニーがお届けする ハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」。新作が出るたび、SNSや口コミで大きな話題となり、「もうパッケージから可愛い!!そして間違いない美味しさ(ハート)」「可愛くて食べられない」など、みんなを夢中にさせています。



そんな「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の公開を記念して、サクサクのラングドシャクッキーでショコラを挟んだ『トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が誕生しました。おもちゃ達と冒険に出かけたくなる、ポップでにぎやかなグッズの数々もお見逃しなく！ぜひ映画と一緒にお楽しみください♪


トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」



シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーに、東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“バナナミルクシェイク味のショコラ”をはみ出るようにサンドしました。一口かじると、香ばしいクッキーとミルキーで優しい甘さが広がります。




クッキーの絵柄は4種類。ウッディのブーツ裏に書かれた「ANDY」の印象的なサインもあります。何が出るかはお楽しみ。





4枚入〈缶〉


手の平サイズの缶には、「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが勢揃い。こちらを見つめてくれているような、印象的なデザインです。側面の「TOY」の文字も、遊び心たっぷり。お菓子を食べ終わったら、小物入れとしても活用できます。








4枚入だけについてくる限定デザインのステッカーも見逃せません！缶のデザインと異なるおもちゃたちのポーズや表情にご注目。どこに貼るにも使いやすい、四角いステッカーです。





10枚入〈箱〉


「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」が今にも飛び出てきそうな迫力満点のデザイン。赤い箱にカーテンやライトが映える、劇場のような雰囲気です。360度どこから見ても可愛い箱に仕上げました。





10枚入には、「ウッディ」が胸につけている“星型バッジ”を思わせるステッカー付き。「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」3種類のデザインがランダムで1つ、ついてきます！どのキャラクターに出会えるかお楽しみに★






【商品名】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」
【価　格】4枚入 1,200円(本体価格1,112円)、10枚入 1,460円(本体価格1,352円）



※お菓子の柄はランダムのため、1箱に全ての柄が入っていない場合がございます。


※4枚入、10枚入ともに包装紙がけはございません。


※10枚入には3種類のステッカーのうち、1枚がランダムで入ります。


オリジナルグッズ

トイ・ストーリー/エコバッグ




4枚入の缶とお揃いの、「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが大集合したエコバッグが登場。表と裏で表情やポーズが異なる、にぎやかなデザインに仕上げました。たたんでポケットに収納すると、“アンディのおもちゃ箱”の上でポーズをとる「グリーンアーミーメン」が現れるのもポイント！細部までこだわりたっぷりのエコバッグ、日々のお出かけに大活躍間違いなしです。






【価　格】1,100円(本体価格1,000円)


トイ・ストーリー/シャカシャカアクリルキーホルダー





アンディが住む家の窓枠をイメージしたアクリルキーホルダーも登場します！シャカシャカ振ると、おもちゃたちもシャカシャカ動く、楽しいキーホルダーです。お気に入りのバッグにつけて持ち歩いてくださいね。





【商品名】


トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入 アクリルキーホルダーセット 1,980円(本体価格1,800円)


トイ・ストーリー/シャカシャカアクリルキーホルダー(単品) 950円(本体価格864円)


トイ・ストーリー/ステンレスタンブラー




アンディの部屋の壁紙みたいに、水色の空と浮かぶ雲が印象的なステンレスタンブラー。飛んだり跳ねたりしているおもちゃたちの様子に、使うたび笑顔になっちゃいます。冷たいドリンクを入れれば、暑い夏も「トイ・ストーリー」のみんなと乗り越えられそう！



【価　格】1,980円(本体価格1,800円)


トイ・ストーリー/ショルダーバッグ





おでかけにぴったりのショルダーバッグも登場します。「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが顔を出す賑やかな表面は、涼しげなクリア素材。中が見えるので、お気に入りのぬいぐるみを入れられる“推し活バッグ”にもぴったりです。背面はシンプルな赤い生地に、使いやすい外ポケット付き。



【価　格】2,450円(本体価格2,228円)





トイ・ストーリー/ポーチ







ポーチは、イヤホンやリップクリームなど、散らばりやすい小物を入れるのにちょうどいいサイズ。さりげなく内ポケットがあるのも便利です。ラバー素材で出来た「ピクサーボール」の引き手チャームがポイント。



【価　格】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 ポーチセット 2,600円(本体価格2,363円)


トイ・ストーリー/ポーチ(単品) 1,350円(本体価格1,228円)


トイ・ストーリー/フライトタグ





キャリーケースの目印として便利なフライトタグ。遠くからでも自分の荷物が一目でわかりそう！普段の愛用バッグやリュックに付けるのもおすすめ。「トイ・ストーリー」のみんなと冒険しているような気持ちになれるアイテムです。



【価　格】600円(本体価格546円)





※画像を使用の場合はコピーライト(C)Disney/Pixarをご記載ください。


※画像に「ミスター・ポテトヘッド」「ミセス・ポテトヘッド」が含まれる場合は
コピーライト(C)Disney/Pixar MR.POTATO HEAD & MRS. POTATO HEAD are trademarks of Hasbro used with permission. (C)Hasbro. All Rights Reserved.をご記載ください。


※画像に「スリンキー」が含まれる場合は、コピーライト(C)Just Play,LLCをご記載ください。



※表示の価格は参考小売価格です。


＜通販限定＞グッズコンプリートセット




公式通販限定で『グッズコンプリートセット』も登場！全6種のオリジナルグッズを全てセットにしてお届けします。6月24日(水)から受注開始。グッズコンプリートを目指す方はお早めにチェックしてくださいね。



【価　格】7,800円(本体価格7,091円)


販売店情報


【先行販売】2026年6月24日(水)～

■Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店


【取扱商品】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」


・4枚入(缶)


・10枚入(箱)


・4枚入 シャカシャカアクリルキーホルダーセット


・10枚入 ポーチセット


・エコバッグ


・ポーチ


・ショルダーバッグ


・シャカシャカアクリルキーホルダー


・フライトタグ


・ステンレスタンブラー


2026年7月1日(水)～

■東京ばな奈s (JR東京駅 八重洲地下中央口改札外)


【取扱商品】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」


・4枚入(缶)


・10枚入(箱)


・4枚入 シャカシャカアクリルキーホルダーセット


・10枚入 ポーチセット


・エコバッグ


・ポーチ


・ショルダーバッグ


・シャカシャカアクリルキーホルダー


・フライトタグ


・ステンレスタンブラー



■東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)


【取扱商品】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」


・4枚入(缶)


・10枚入(箱)


・ポーチ



■羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)


■羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)


【取扱商品】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」


・4枚入(缶)


・10枚入(箱)


・4枚入 シャカシャカアクリルキーホルダーセット


・シャカシャカアクリルキーホルダー


・フライトタグ



■東京スカイツリー(R) 5階「SKYTREE SHOP」


【取扱商品】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」


・4枚入(缶)


・10枚入(箱)


・エコバッグ



※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。


※販売方法や取扱店は変更になる場合がございます。最新情報はホームページにてご確認いただきますようお願いいたします。(https://www.tokyobanana.jp/products/banana_disney.html）


通販情報　7月1日(水)より順次発送


【受付期間】2026年6月24日(水)10:00～

◆公式オンラインショップ「パクとモグ」
https://www.paqtomog.com/shop/c/ctys-csnd/(https://www.paqtomog.com/shop/c/ctys-csnd/)

◆パクとモグスイーツショップ 楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000377/(https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000377/)

◆パクとモグスイーツショップ Yahoo!店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a5c8a5a4a1.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a5c8a5a4a1.html)


【受付期間】2026年6月29日(月)10:00~

◆パクとモグ -HANEDA Shopping店-
https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-wdj-toystory/(https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-wdj-toystory/https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-wdj-toystory/)


【通販取扱商品】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

・4枚入(缶)


・10枚入(箱)


・グッズコンプリートセット


・エコバッグ


・ポーチ


・ショルダーバッグ


・シャカシャカアクリルキーホルダー


・フライトタグ


・ステンレスタンブラー



※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付を終了させていただきます。予めご了承ください。


Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈とは



JR東京駅店　※画像はイメージです。

https://www.tokyobanana.jp/disney/index.html(https://www.tokyobanana.jp/disney/index.html)
2019年11月にJR東京駅にグランドオープンした「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップ。オープンわずか１週間で10万個販売を突破し、「もうパッケージから可愛い!!そして間違いない美味しさ(ハート)」「可愛くて食べられない」など、SNSでも大きな反響を呼んでいます。



東京ばな奈ワールドとは



公式HP
https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)
公式X/旧Twitter
https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)
公式Instagram
https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)





「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドの売上で世界一(※3)を獲得しました。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。


※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉


※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日


※3 ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。