ディズニー&ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』公開記念“ショコラサンド”誕生！おもちゃ達と冒険の世界へ出発だ！おでかけにぴったりなショルダーバッグなど全6種グッズも【東京ばな奈】
株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)は、「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」より『トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が新登場。2026年6月24日(水)～JR東京駅「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」で先行販売、7月1日(水)～東京ばな奈s(東京駅一番街内)・公式通販他にて販売開始いたします。
https://tokyobanana.jp/products/banana_disney.htm(https://tokyobanana.jp/products/banana_disney.htm)
東京ばな奈とディズニーがお届けする ハッピースイーツコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」。新作が出るたび、SNSや口コミで大きな話題となり、「もうパッケージから可愛い!!そして間違いない美味しさ(ハート)」「可愛くて食べられない」など、みんなを夢中にさせています。
そんな「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の公開を記念して、サクサクのラングドシャクッキーでショコラを挟んだ『トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が誕生しました。おもちゃ達と冒険に出かけたくなる、ポップでにぎやかなグッズの数々もお見逃しなく！ぜひ映画と一緒にお楽しみください♪
トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」
シャリシャリッと軽やかに焼きあげたラングドシャクッキーに、東京ばな奈が最高のミルキー感を目指して作りあげた“バナナミルクシェイク味のショコラ”をはみ出るようにサンドしました。一口かじると、香ばしいクッキーとミルキーで優しい甘さが広がります。
クッキーの絵柄は4種類。ウッディのブーツ裏に書かれた「ANDY」の印象的なサインもあります。何が出るかはお楽しみ。
4枚入〈缶〉
手の平サイズの缶には、「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが勢揃い。こちらを見つめてくれているような、印象的なデザインです。側面の「TOY」の文字も、遊び心たっぷり。お菓子を食べ終わったら、小物入れとしても活用できます。
4枚入だけについてくる限定デザインのステッカーも見逃せません！缶のデザインと異なるおもちゃたちのポーズや表情にご注目。どこに貼るにも使いやすい、四角いステッカーです。
10枚入〈箱〉
「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」が今にも飛び出てきそうな迫力満点のデザイン。赤い箱にカーテンやライトが映える、劇場のような雰囲気です。360度どこから見ても可愛い箱に仕上げました。
10枚入には、「ウッディ」が胸につけている“星型バッジ”を思わせるステッカー付き。「ウッディ」「ジェシー」「バズ・ライトイヤー」3種類のデザインがランダムで1つ、ついてきます！どのキャラクターに出会えるかお楽しみに★
【商品名】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」
【価 格】4枚入 1,200円(本体価格1,112円)、10枚入 1,460円(本体価格1,352円）
※お菓子の柄はランダムのため、1箱に全ての柄が入っていない場合がございます。
※4枚入、10枚入ともに包装紙がけはございません。
※10枚入には3種類のステッカーのうち、1枚がランダムで入ります。
オリジナルグッズ
トイ・ストーリー/エコバッグ
4枚入の缶とお揃いの、「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが大集合したエコバッグが登場。表と裏で表情やポーズが異なる、にぎやかなデザインに仕上げました。たたんでポケットに収納すると、“アンディのおもちゃ箱”の上でポーズをとる「グリーンアーミーメン」が現れるのもポイント！細部までこだわりたっぷりのエコバッグ、日々のお出かけに大活躍間違いなしです。
【価 格】1,100円(本体価格1,000円)
トイ・ストーリー/シャカシャカアクリルキーホルダー
アンディが住む家の窓枠をイメージしたアクリルキーホルダーも登場します！シャカシャカ振ると、おもちゃたちもシャカシャカ動く、楽しいキーホルダーです。お気に入りのバッグにつけて持ち歩いてくださいね。
【商品名】
トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」4枚入 アクリルキーホルダーセット 1,980円(本体価格1,800円)
トイ・ストーリー/シャカシャカアクリルキーホルダー(単品) 950円(本体価格864円)
トイ・ストーリー/ステンレスタンブラー
アンディの部屋の壁紙みたいに、水色の空と浮かぶ雲が印象的なステンレスタンブラー。飛んだり跳ねたりしているおもちゃたちの様子に、使うたび笑顔になっちゃいます。冷たいドリンクを入れれば、暑い夏も「トイ・ストーリー」のみんなと乗り越えられそう！
【価 格】1,980円(本体価格1,800円)
トイ・ストーリー/ショルダーバッグ
おでかけにぴったりのショルダーバッグも登場します。「トイ・ストーリー」のおもちゃたちが顔を出す賑やかな表面は、涼しげなクリア素材。中が見えるので、お気に入りのぬいぐるみを入れられる“推し活バッグ”にもぴったりです。背面はシンプルな赤い生地に、使いやすい外ポケット付き。
【価 格】2,450円(本体価格2,228円)
トイ・ストーリー/ポーチ
ポーチは、イヤホンやリップクリームなど、散らばりやすい小物を入れるのにちょうどいいサイズ。さりげなく内ポケットがあるのも便利です。ラバー素材で出来た「ピクサーボール」の引き手チャームがポイント。
【価 格】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」10枚入 ポーチセット 2,600円(本体価格2,363円)
トイ・ストーリー/ポーチ(単品) 1,350円(本体価格1,228円)
トイ・ストーリー/フライトタグ
キャリーケースの目印として便利なフライトタグ。遠くからでも自分の荷物が一目でわかりそう！普段の愛用バッグやリュックに付けるのもおすすめ。「トイ・ストーリー」のみんなと冒険しているような気持ちになれるアイテムです。
【価 格】600円(本体価格546円)
※画像を使用の場合はコピーライト(C)Disney/Pixarをご記載ください。
※画像に「ミスター・ポテトヘッド」「ミセス・ポテトヘッド」が含まれる場合は
コピーライト(C)Disney/Pixar MR.POTATO HEAD & MRS. POTATO HEAD are trademarks of Hasbro used with permission. (C)Hasbro. All Rights Reserved.をご記載ください。
※画像に「スリンキー」が含まれる場合は、コピーライト(C)Just Play,LLCをご記載ください。
※表示の価格は参考小売価格です。
＜通販限定＞グッズコンプリートセット
公式通販限定で『グッズコンプリートセット』も登場！全6種のオリジナルグッズを全てセットにしてお届けします。6月24日(水)から受注開始。グッズコンプリートを目指す方はお早めにチェックしてくださいね。
【価 格】7,800円(本体価格7,091円)
販売店情報
【先行販売】2026年6月24日(水)～
■Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店
【取扱商品】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」
・4枚入(缶)
・10枚入(箱)
・4枚入 シャカシャカアクリルキーホルダーセット
・10枚入 ポーチセット
・エコバッグ
・ポーチ
・ショルダーバッグ
・シャカシャカアクリルキーホルダー
・フライトタグ
・ステンレスタンブラー
2026年7月1日(水)～
■東京ばな奈s (JR東京駅 八重洲地下中央口改札外)
【取扱商品】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」
・4枚入(缶)
・10枚入(箱)
・4枚入 シャカシャカアクリルキーホルダーセット
・10枚入 ポーチセット
・エコバッグ
・ポーチ
・ショルダーバッグ
・シャカシャカアクリルキーホルダー
・フライトタグ
・ステンレスタンブラー
■東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)
【取扱商品】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」
・4枚入(缶)
・10枚入(箱)
・ポーチ
■羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)
■羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)
【取扱商品】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」
・4枚入(缶)
・10枚入(箱)
・4枚入 シャカシャカアクリルキーホルダーセット
・シャカシャカアクリルキーホルダー
・フライトタグ
■東京スカイツリー(R) 5階「SKYTREE SHOP」
【取扱商品】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」
・4枚入(缶)
・10枚入(箱)
・エコバッグ
※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。
※販売方法や取扱店は変更になる場合がございます。最新情報はホームページにてご確認いただきますようお願いいたします。(https://www.tokyobanana.jp/products/banana_disney.html）
通販情報 7月1日(水)より順次発送
【受付期間】2026年6月24日(水)10:00～
◆公式オンラインショップ「パクとモグ」
https://www.paqtomog.com/shop/c/ctys-csnd/(https://www.paqtomog.com/shop/c/ctys-csnd/)
◆パクとモグスイーツショップ 楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000377/(https://item.rakuten.co.jp/paqtomogsweetsshop/c/0000000377/)
◆パクとモグスイーツショップ Yahoo!店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a5c8a5a4a1.html(https://store.shopping.yahoo.co.jp/paqtomogsweetsshop/a5c8a5a4a1.html)
【受付期間】2026年6月29日(月)10:00~
◆パクとモグ -HANEDA Shopping店-
https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-wdj-toystory/(https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-wdj-toystory/https://haneda-shopping.jp/shop/r/rgs-wdj-toystory/)
【通販取扱商品】トイ・ストーリー/ショコラサンド「見ぃつけたっ」
・4枚入(缶)
・10枚入(箱)
・グッズコンプリートセット
・エコバッグ
・ポーチ
・ショルダーバッグ
・シャカシャカアクリルキーホルダー
・フライトタグ
・ステンレスタンブラー
※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付を終了させていただきます。予めご了承ください。
Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈とは
JR東京駅店 ※画像はイメージです。
https://www.tokyobanana.jp/disney/index.html(https://www.tokyobanana.jp/disney/index.html)
2019年11月にJR東京駅にグランドオープンした「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップ。オープンわずか１週間で10万個販売を突破し、「もうパッケージから可愛い!!そして間違いない美味しさ(ハート)」「可愛くて食べられない」など、SNSでも大きな反響を呼んでいます。
東京ばな奈ワールドとは
公式HP
https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)
公式X/旧Twitter
https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)
公式Instagram
https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)
「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドの売上で世界一(※3)を獲得しました。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。
※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉
※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日
※3 ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。