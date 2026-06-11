櫻井充、新作個展『イム』を渋谷・上野の二会場で開催

plana株式会社

plana inc.（東京都文京区）は、櫻井充による新作個展『イム（imu）』を、2026年7月10日（金）より開催いたします。本展は、セルフポートレートを通して「見る／見られる」「在る／在らない」という根源的な問いに向き合う新作シリーズです。

「イム」メインビジュアル

初期作『Fe』、家族をテーマとした『BP』を経て、櫻井は再び「自己」という存在へと視線を向けました。本展では、仏教哲学における「秘仏」の概念に着想を得ながら、観測されることによって姿を変える存在のあり方を探求します。複数の視点と時間を重ね合わせた写真表現によって、そこに在りながら、なお捉えきることのできない自己の揺らぎを提示します。

会場は、渋谷のBAU SHIBUYAと上野のSho+1の二会場。それぞれ異なる空間において作品を展開し、鑑賞者自身の「見る」という行為そのものを問い直す機会となることを目指します。

イム_001(C) Mitsuru Sakurai

作家コメント

「初期作『Fe』、家族をテーマとした『BP』を経て、再び『自己』という存在へと立ち返りました。本作では、見ることによって姿を変える存在のあり方を通して、固定された自己像では捉えきれない揺らぎを見つめています。」

── 櫻井充

作家プロフィール

イム_003(C) Mitsuru Sakurai

櫻井充プロフィール写真

櫻井充（さくらい・みつる）

東京都生まれ。2003年、東京造形大学卒業。同年、株式会社アマナ入社。アウラに所属し、2006年よりレタッチャーとして活動。2011年に独立し、広告・建築・プロダクトを中心に撮影を手がける。2014年、東京都文京区湯島にMSPG Studioを設立。2023年より東京造形大学非常勤教員。写真を主な表現媒体としながら、「存在」や「自己」の在り方を問い続けている。

主な個展に『Fe』（アーツ千代田3331、2020・2021年）、『BP』（Sho+1、2022年／京都岡崎 蔦屋書店 GALLERY EN、2023年）など。主なグループ展にART FAIR TOKYO 2022、銀座 蔦屋書店 FOAM CONTEMPORARY「空即是色 Illusion of Reality」がある。

主な受賞歴に、Konica Minolta Photo Premio Winner（2002）、PX3 Photo Competition Nature/Wildlife Gold Medal（2014）、Graphis Photography Annual 2016 Series Gold、International Photography Awards（IPA）Professional Architecture/Industrial 1st Place（2019）、Sony World Photography Awards 2023 Professional Architecture & Design Shortlistなど。

開催概要

櫻井充「イム」

Mitsuru Sakurai “imu”



【第一部】

会期：2026年7月10日（金）- 7月19日（日）

開廊時間：12:00-18:00 ※最終日は16:00まで

会場：BAU SHIBUYA

住所：〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目4－22

アクセス：JR渋谷駅より徒歩13分

JR原宿駅／東京メトロ明治神宮前駅より徒歩9分

URL：https://www.kuwasawa.ac.jp/baushibuya.html

TEL：090-3686-8313

BAU SHIBUYA外観写真

【第二部】

会期：2026年7月24日（金）- 8月29日（土）

開廊時間：12:00-18:00

休廊日：日曜・月曜・祝日 夏季休廊：2026年8月9日（日）- 8月17日（月）

会場：Sho+1

住所：〒110-0005 東京都台東区上野1－4－8 上野横山ビル1F

アクセス：東京メトロ千代田線 湯島駅 出口6より徒歩1分

東京メトロ銀座線 末広町駅 出口4より徒歩5分

URL：https://shoplusone.com

TEL：03-6280-3738



オープニングレセプション

日時：2026年7月23日（木）18:00-20:00

会場：Sho+1

主催：plana株式会社

Sho +１外観写真plana inc.ロゴ

「言語化できない価値を、映し出す。」をコンセプトに、写真・映像・編集を軸としたクリエイティブ制作を行う。企業や文化事業のブランディング・広報支援を手がける一方で、アーティストや地域文化に関わる自主企画・出版活動にも取り組んでいる。

代表取締役：大島 有貴

設立：2022年2月

所在地：東京都文京区湯島4-6-12 湯島ハイタウンB-217

URL：https://www.plana.ltd/

事業内容：ブランディング・広報PR支援、写真・映像制作、編集・ライティング、デザイン、自社メディアの企画・運営