櫻井充、新作個展『イム』を渋谷・上野の二会場で開催
plana inc.（東京都文京区）は、櫻井充による新作個展『イム（imu）』を、2026年7月10日（金）より開催いたします。本展は、セルフポートレートを通して「見る／見られる」「在る／在らない」という根源的な問いに向き合う新作シリーズです。
「イム」メインビジュアル
初期作『Fe』、家族をテーマとした『BP』を経て、櫻井は再び「自己」という存在へと視線を向けました。本展では、仏教哲学における「秘仏」の概念に着想を得ながら、観測されることによって姿を変える存在のあり方を探求します。複数の視点と時間を重ね合わせた写真表現によって、そこに在りながら、なお捉えきることのできない自己の揺らぎを提示します。
会場は、渋谷のBAU SHIBUYAと上野のSho+1の二会場。それぞれ異なる空間において作品を展開し、鑑賞者自身の「見る」という行為そのものを問い直す機会となることを目指します。
イム_001(C) Mitsuru Sakurai
作家コメント
「初期作『Fe』、家族をテーマとした『BP』を経て、再び『自己』という存在へと立ち返りました。本作では、見ることによって姿を変える存在のあり方を通して、固定された自己像では捉えきれない揺らぎを見つめています。」
── 櫻井充
イム_003(C) Mitsuru Sakurai
作家プロフィール
櫻井充プロフィール写真
櫻井充（さくらい・みつる）
東京都生まれ。2003年、東京造形大学卒業。同年、株式会社アマナ入社。アウラに所属し、2006年よりレタッチャーとして活動。2011年に独立し、広告・建築・プロダクトを中心に撮影を手がける。2014年、東京都文京区湯島にMSPG Studioを設立。2023年より東京造形大学非常勤教員。写真を主な表現媒体としながら、「存在」や「自己」の在り方を問い続けている。
主な個展に『Fe』（アーツ千代田3331、2020・2021年）、『BP』（Sho+1、2022年／京都岡崎 蔦屋書店 GALLERY EN、2023年）など。主なグループ展にART FAIR TOKYO 2022、銀座 蔦屋書店 FOAM CONTEMPORARY「空即是色 Illusion of Reality」がある。
主な受賞歴に、Konica Minolta Photo Premio Winner（2002）、PX3 Photo Competition Nature/Wildlife Gold Medal（2014）、Graphis Photography Annual 2016 Series Gold、International Photography Awards（IPA）Professional Architecture/Industrial 1st Place（2019）、Sony World Photography Awards 2023 Professional Architecture & Design Shortlistなど。
開催概要
櫻井充「イム」
Mitsuru Sakurai “imu”
【第一部】
会期：2026年7月10日（金）- 7月19日（日）
開廊時間：12:00-18:00 ※最終日は16:00まで
会場：BAU SHIBUYA
住所：〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目4－22
アクセス：JR渋谷駅より徒歩13分
JR原宿駅／東京メトロ明治神宮前駅より徒歩9分
URL：https://www.kuwasawa.ac.jp/baushibuya.html
TEL：090-3686-8313
BAU SHIBUYA外観写真
【第二部】
会期：2026年7月24日（金）- 8月29日（土）
開廊時間：12:00-18:00
休廊日：日曜・月曜・祝日 夏季休廊：2026年8月9日（日）- 8月17日（月）
会場：Sho+1
住所：〒110-0005 東京都台東区上野1－4－8 上野横山ビル1F
アクセス：東京メトロ千代田線 湯島駅 出口6より徒歩1分
東京メトロ銀座線 末広町駅 出口4より徒歩5分
URL：https://shoplusone.com
TEL：03-6280-3738
オープニングレセプション
日時：2026年7月23日（木）18:00-20:00
会場：Sho+1
Sho +１外観写真
主催：plana株式会社
plana inc.ロゴ
「言語化できない価値を、映し出す。」をコンセプトに、写真・映像・編集を軸としたクリエイティブ制作を行う。企業や文化事業のブランディング・広報支援を手がける一方で、アーティストや地域文化に関わる自主企画・出版活動にも取り組んでいる。
代表取締役：大島 有貴
設立：2022年2月
所在地：東京都文京区湯島4-6-12 湯島ハイタウンB-217
URL：https://www.plana.ltd/
事業内容：ブランディング・広報PR支援、写真・映像制作、編集・ライティング、デザイン、自社メディアの企画・運営