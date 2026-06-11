iYell株式会社とスター・マイカ・レジデンス株式会社が提携、住宅設備の延長保証「いえーる ワランティ リユース」を導入

iYell株式会社

iYell株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長 兼 CEO：窪田 光洋、以下「iYell」）と、スター・マイカ・レジデンス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：水永 政志、以下「スター・マイカ・レジデンス」）は、住宅設備の延長保証サービス「いえーる ワランティ リユース」の導入に関する業務提携を開始したことをお知らせいたします。

《 背景 》

中古リノベーションマンションの需要が拡大する一方で、お客様が購入時に最も不安に感じるのが「引き渡し後の設備トラブル」です。「もしすぐに給湯器が壊れたら？」「修理費が高額になったらどうしよう」といった見えないリスクへの懸念は、購入をためらう大きな要因となっています。

スター・マイカグループは、年間約2,900室もの豊富な中古マンション取引を行い、中古マンション保有戸数で業界トップクラスの実績を誇ります。中古マンションの魅力を最大限に引き出すため、利便性・品質だけでなく価格面にも配慮し最適なリノベーションを提供することで、そのシェアを拡大しています。

今回、スター・マイカ・レジデンスとiYellが新たな業務提携を交わし、「いえーる ワランティ リユース」を導入することにより、営業担当者のアフターサービス業務の効率改善と、物件引渡し後のお客様への更なる付加価値の提供が可能となります。

《 いえーる ワランティ リユースの概要 》

「いえーる ワランティ リユース」は、給湯器や洗面化粧台などの中古設備をお引渡し後2年間保証するサービスです。

＜サービスの主な特長＞

▪事前審査・築年数制限なしで「中古設備を2年間保証」

-期間中は回数無制限で修理をご利用いただけます。

▪全国3,000拠点から迅速に駆けつけ

-水回りや鍵などの急なトラブルに対し、迅速に初期対応を行います。

▪窓口を一本化する「24時間365日専用コールセンター」

-270社のメーカーと専用回線を保有し、優先的かつスムーズな修理手配を実現します。

《 今後の展望 》

iYellとスター・マイカ・レジデンスは、この提携を通じて、お客様の豊かな暮らしを長期的に支えるとともに、中古住宅市場全体のさらなる活性化と発展に貢献してまいります。

《 お問い合わせ先 》

ご導入を検討の事業者様はお気軽にお問い合わせくださいませ。

iYell株式会社 ワランティデスク

Tel：050-1744-1593

Mail：warranty-desk@iyell.jp

《 提携先会社概要 》

会社名：スター・マイカ・レジデンス株式会社

本社所在地：東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー28F

代表取締役社長：水永 政志

コーポレートサイト：https://www.starmica-r.co.jp/

《 会社概要 》

会社名：iYell株式会社（The iYell Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長兼CEO 窪田 光洋

本社所在地：東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ7階

設立日：2016年5月12日

払込資本金：89.9億円（2026年4月末時点）

コーポレートサイト：https://iyell.co.jp/(https://iyell.co.jp/)

採用サイト：https://recruit.iyell.co.jp/(https://recruit.iyell.co.jp/)

新卒採用サイト：https://recruit.iyell.co.jp/graduate/(https://recruit.iyell.co.jp/graduate/)

公式ブログ：https://iyell.co.jp/iyellook(https://iyell.co.jp/iyellook)

いえーる ワランティ:https://products.iyell.jp/warranty/

動画はこちらから：https://www.youtube.com/watch?v=B_AA_dsCSt8