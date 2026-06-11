「ふなっしーコラボFOODS」にて販売　“ふなっしー×なごみの米屋”コラボ商品のご案内

米屋株式会社

ふなっしーと、なごみの米屋の夢のコラボ！

6月11日(木)～6月23日(火)にて、東武百貨店 船橋店で「ふなっしー地上降臨14周年記念 ふなっしーLAND in 船橋東武期間限定ストア」が開催されるのを記念し、地下1階 食料品、2階カフェコムサでは6月11日(木)～7月8日(水)の期間で食品コラボ企画「ふなっしーコラボFOODS」が開催されます。

そしてなごみの米屋では”ふなっしー×なごみの米屋”のコラボ商品を販売いたします。

笑顔になること間違いなしのお菓子の数々！

皆様のお越しをお待ちしております。

商品紹介

シールの絵柄にもぜひご注目。

【ふなっしーの梨餡どら焼】

ふなっしーの焼印が入ったふんわりとした生地で、梨ピューレを使用した餡を挟みました。

梨の風味豊かなどら焼をぜひお楽しみください。

・ふなっしーの梨餡どら焼 単品

・ふなっしーの梨餡どら焼 5個詰

【ふなっしーのおまんじゅう3個詰 白餡】

ふなっしーのイラストがプリントされた生地で白餡を包んだ、優しい甘さのおまんじゅうです。

3種類あるふなっしーのイラストにもぜひご注目ください。

・ふなっしーのおまんじゅう3個詰 白餡

【ふなっしーの上生菓子】

ふなっしーの表情を黄色の練り切りに描き、羊羹で葉っぱを表現しました。

まあるい上生菓子になったふなっしーは、食べるのがもったいないほどのかわいらしさ。

数量限定ですので、是非お早めにお買い求めください。

・ふなっしーの上生菓子

※お一人様２個まで。

販売情報

【販売期間】

≪ふなっしーの梨餡どら焼・ふなっしーのおまんじゅう3個詰 白餡≫

6月11日(木)～7月8日(水)

≪ふなっしーの上生菓子≫

6月18日(木)～21日(日)、7月3日(金)・4日(土)

【販売店舗】

なごみの米屋 東武百貨店 船橋店(地下1階)

一般のお客様のお問い合わせ先

なごみの米屋 お客様相談室

TEL：0120-482-074

受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）

※画像はイメージです。実際の品物とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

※やむを得ない事情により、商品、賞品の内容・デザイン等が変更になる場合があります。

■なごみの米屋（米屋株式会社）について

創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。

米屋本店（昭和初期）米屋總本店（現在）





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