「ふなっしーコラボFOODS」にて販売 “ふなっしー×なごみの米屋”コラボ商品のご案内
ふなっしーと、なごみの米屋の夢のコラボ！
6月11日(木)～6月23日(火)にて、東武百貨店 船橋店で「ふなっしー地上降臨14周年記念 ふなっしーLAND in 船橋東武期間限定ストア」が開催されるのを記念し、地下1階 食料品、2階カフェコムサでは6月11日(木)～7月8日(水)の期間で食品コラボ企画「ふなっしーコラボFOODS」が開催されます。
そしてなごみの米屋では”ふなっしー×なごみの米屋”のコラボ商品を販売いたします。
笑顔になること間違いなしのお菓子の数々！
皆様のお越しをお待ちしております。
商品紹介
シールの絵柄にもぜひご注目。
【ふなっしーの梨餡どら焼】
ふなっしーの焼印が入ったふんわりとした生地で、梨ピューレを使用した餡を挟みました。
梨の風味豊かなどら焼をぜひお楽しみください。
・ふなっしーの梨餡どら焼 単品
・ふなっしーの梨餡どら焼 5個詰
【ふなっしーのおまんじゅう3個詰 白餡】
ふなっしーのイラストがプリントされた生地で白餡を包んだ、優しい甘さのおまんじゅうです。
3種類あるふなっしーのイラストにもぜひご注目ください。
・ふなっしーのおまんじゅう3個詰 白餡
【ふなっしーの上生菓子】
ふなっしーの表情を黄色の練り切りに描き、羊羹で葉っぱを表現しました。
まあるい上生菓子になったふなっしーは、食べるのがもったいないほどのかわいらしさ。
数量限定ですので、是非お早めにお買い求めください。
・ふなっしーの上生菓子
※お一人様２個まで。
販売情報
【販売期間】
≪ふなっしーの梨餡どら焼・ふなっしーのおまんじゅう3個詰 白餡≫
6月11日(木)～7月8日(水)
≪ふなっしーの上生菓子≫
6月18日(木)～21日(日)、7月3日(金)・4日(土)
【販売店舗】
なごみの米屋 東武百貨店 船橋店(地下1階)
一般のお客様のお問い合わせ先
なごみの米屋 お客様相談室
TEL：0120-482-074
受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）
※画像はイメージです。実際の品物とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
※やむを得ない事情により、商品、賞品の内容・デザイン等が変更になる場合があります。
■なごみの米屋（米屋株式会社）について
創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。
米屋本店（昭和初期）
米屋總本店（現在）
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