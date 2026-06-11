アミューズがプロデュースする宿泊施設「A VILLAGE」にマニフレックスのマットレス・まくらを導入

株式会社フラグスポート

イタリア発の総合寝具ブランド「マニフレックス」（総輸入販売元：株式会社フラグスポート、代表取締役社長：山根崇裕、本社：東京都港区）は、株式会社アミューズが山梨県・西湖に開業した宿泊施設「A VILLAGE（エー・ヴィレッジ）」に、マットレス「オクラホマ」とまくら「ピローグランデ」が採用されたことをお知らせします。

A VILLAGE（エー・ヴィレッジ）について

「A VILLAGE」は “SAIKO Exclusive Stay” をコンセプトにした宿泊施設です。エンターテインメント企業ならではの創造性を刺激する設備と、富士山麓の豊かな自然を融合させ、大人も子どもも童心に帰って五感を解放する「泊まれる創作拠点」として、2026年5月4日に開業しました。

豊かな自然に囲まれた滞在空間において、快適な睡眠環境を提供する寝具として、マニフレックス製品が採用されています。

施設概要

ホテル名：A VILLAGE（エー・ヴィレッジ）

所在地：山梨県南都留郡富士河口湖町西湖997

施設構成：宿泊棟30室、プライベートガーデン 約1,500坪

チェックイン：15:00～

チェックアウト：～10:00

公式HP：https://a-village.com/

＜採用背景＞

A VILLAGEでは、「自然と調和した滞在空間」と「快適な睡眠環境」の両立を目指す中で、マニフレックス製品を採用。

ショールームで実際に寝心地を確認したうえで、独自の高反発フォーム〈エリオセル(R)〉によるサポート性や快適性に加え、金属スプリングを使用しない構造や環境配慮型の製品コンセプトが評価され、導入に至りました。

自然環境との親和性や、持続可能性への配慮を重視するA VILLAGEのコンセプトと、マニフレックスのものづくりに対する考え方が合致したことも、採用理由の一つとなっています。

＜導入モデル＞

オクラホマ

■特長

「オクラホマ」は、厚み23cmのボリューム感を備えたマットレスです。

芯材には、マニフレックス独自の高反発フォーム〈エリオセル(R)〉を17cm使用。身体をしっかり支えながら、自然な寝姿勢をサポートします。

側地には、〈エリオセルMF(R)〉〈エリオセル(R)〉〈エリオファイバー〉を使用したキルティング加工を施し、快適な寝心地とソフトな感触を両立しています。

また、リバーシブル仕様を採用し、季節や好みに応じて寝心地を選べるほか、側面にはメッシュ素材を使用し通気性にも配慮しています。

ピローグランデ

■特長

「ピローグランデ」は、マニフレックスのまくらの中でも世界中で多くの方に選ばれている人気モデルです。

「やさしく包み込む」感触と、「しっかり支える」サポート性を兼ね備えているのが特長です。

独自素材と製法により、まくら自体が頭や首の形に合わせて自在にフィット。仰向け、横向きなどさまざまな寝姿勢に対応し、首や肩まわりを自然に支えます。

A VILLAGEでの滞在に、深いリラックスと心地よい目覚めをもたらします。

＜マニフレックスについて＞

イタリア・フィレンツェ近郊で 1962 年に設立。創業者の故ジュリアーノ・マニ氏がサイクルロードレーサーの現役時代に相次ぐケガや故障に悩まされた経験を基に、スプリングをまったく使用しないマットレスを開発したことが始まりです。現在は世界 99ヶ国に展開する、世界最大級の寝具の総合ブランドにまで成長しています。 また、国立フィレンツェ大学とエルゴノミクス（人間工学）に関する共同研究を進め、商品開発に反映。敷寝具全般、枕や 関連商品など熟睡と健康に係るアイテムをトータルにプロデュースしています。



＜株式会社フラグスポートについて＞

株式会社フラグスポートは、代表取締役社長の山根崇裕が 1993 年、日本へのマニフレックス製品の輸入・販売を 開始。日本・アジア総代理店を務める。2024 年日本発売30周年を迎える。愛用者に著名なアスリー トが多く、健康産業の一つとして各界から注目されている。

本社：東京都港区

代表取締役社長：山根崇裕



・公式サイト：https://www.magniflex.jp

・フェイスブック： https://www.facebook.com/MagniflexJP

・X（旧ツイッター）： https://twitter.com/magniflex_JP

・インスタグラム： https://www.instagram.com/magniflex_official