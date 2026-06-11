名古屋発の映画祭でグランプリ受賞の『HOLD UP MORNING』伏見ミリオン座へ凱旋　中部地方初上映が決定！

スターキャット株式会社

スターキャット株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：横井智成、以下「スターキャット」）は、直営映画館の伏見ミリオン座にて映画『HOLD UP MORNING』の上映を決定しました。

本作品は、スターキャットが主催する名古屋発の映画祭「NAGOYA CINEMA Week」内のコンペティション「NAGOYA NEW クリエイター映像AWARD」にて2024年に長編部門グランプリに輝いた作品です。東京・大阪に次いで中部地方では初上映、伏見ミリオン座への凱旋となります。上映初日から3日間は村口知巳監督らによる舞台挨拶とサイン会も予定しています。

『HOLD UP MORNING』

最愛の人を失った青年。妻を亡くしたラジオDJ。不思議な記憶障害と希死念慮を持った女。深い喪失感を抱えた3人の前に現れるツタという名の謎めいた女。

異なる時間軸で展開される3つの物語は＜ホールドアップ・モーニング＞ の言葉とともにやがて一つに結ばれる・・・

人間の生と死に問いかける純文学的長編映画。

【ストーリー】

最愛の人を失い心を閉ざした青年・二見。妻の死に向き合えず、悲しみの行き場を探し続けるラジオDJ・雨宮。記憶障害と希死念慮に苛まれる静奈。深い喪失を抱える三人の前に、ある日、「ツタ」と名乗る不思議な女が現れる。どこか陽気で、まるで彼らを昔から知っているかのように振る舞うツタと出会い、三人はそれぞれの人生の“答え”へと歩き出していく──。

【予告編】

https://www.youtube.com/watch?v=OaQNfj97kgY

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OaQNfj97kgY ]

【配給】

リアリーライクフィルムズ株式会社

【作品の受賞歴】

NAGOYA NEW クリエイター映像AWARD 2024 長編部門グランプリ/第23回伊参スタジオ映画祭招待作品/第24回 TAMA NEW WAVE ある視点部門/第17回福岡インディペンデント映画祭ノミネート/第1回唐津国際映画祭 フィルミネーション賞/第17回日本映像グランプリ 優秀賞

【監督・脚本】

村口 知巳（むらぐち ともみ）

【リンク先】

・作品公式Webサイト：https://www.holdup-movie.com/ (https://www.holdup-movie.com/)

・公式X：https://x.com/hold_up_morning（＠hold_up_morning）

上映概要

■上映期間：2026年6月26日（金）より1週間限定上映

■会場：伏見ミリオン座（名古屋市中区錦2-15-5） https://eiga.starcat.co.jp/

■チケット購入：伏見ミリオン座公式Webサイトより購入可能

https://www.starcat-ticket.com/fm/theater/million/schedule

■舞台挨拶（サイン会あり）スケジュール：

2026年6月26日（金）・27日（土）・28日（日） 予定

※舞台挨拶回3日間のチケットは6月16日（火）18:00～ Web販売スタート

※上映時間は決定次第、伏見ミリオン座公式Webサイトにてお知らせいたします。

●村口監督コメント

「2024年NAGOYA NEW クリエイター映像AWARDでグランプリをいただき、世界で最初に上映されたこの映画館で再び上映していただけることを、とても特別に感じています。

『HOLD UP MORNING』は、生と死をめぐる物語です。けれど、それを重たく閉じたものにはせず、観終わったあとに少しだけ心が軽くなる――そんな時間になればと思いながらつくりました。ぜひこの機会に、劇場でご覧いただけたら嬉しいです。」

NAGOYA CINEMA Week

名古屋から、映画を通じて「知る・楽しむ・学ぶ」の場をお届けするNAGOYA CINEMA Week。多様性の宝庫である映画から「未来へのワクワク」を見つけるきっかけを、名古屋の企業・団体・市民みんなでつくる映画祭です。2026年も開催を予定しています。

【リンク先】

・公式Webサイト：https://nagoya-cinema-week.com/

・公式X：https://x.com/nishiki2_SDGs（@nishiki2_SDGs）

NAGOYA NEW クリエイター映像AWARD

「NAGOYA CINEMA Week」のイベントの一つとして、映像クリエイターの支援とその活動の場の創出を目的としたコンペティションを開催しています。次世代を担うクリエイターから映像作品を募集します。部門は、長編部門（20～120分）・短編部門（20分未満）があり、映画監督・俳優たちを審査員に招聘し、各グランプリ作品を選定します。

スターキャットは、今後も映像制作の支援や作品発表の場の提供を通じて、名古屋から世界へ発信するクリエイターの育成に注力いたします。

スターキャット株式会社

■社名：スターキャット株式会社

■URL：https://www.starcat.co.jp/

■本社所在地：愛知県名古屋市中川区高畑4-133

■代表取締役社長：横井 智成

■資本金：26億8,500万円

■サービス提供エリア：名古屋市(守山区・緑区をのぞく)、北名古屋市、岩倉市、江南市、清須市の一部(西枇杷島町・春日)、豊山町

■主な業務内容：通信事業／放送事業／映画事業

■事業内容：

1990年10月に放送サービスを開始して以来、通信や映像を軸に多様なサービスを展開してまいりました。現在は、光ファイバーによる高速インターネットを中心に、暮らしに新たな価値を提供しています。BtoC領域でのユーザー体験向上はもちろん、BtoB・BtoG分野においても市場開拓を進め、全国各地への事業展開を積極的に推進しています。

またエンタテインメントの分野では、映画館の運営に加え、自社配給レーベル「スターキャットアルバトロス・フィルム」を通じた映画配給事業も行い、コンテンツ領域にも本格参入しています。