【ステーキのどん】「タピる夏！マンゴーパラダイス」開催！とろける濃厚マンゴー×オレンジ色に輝くもちもちタピオカのトロピカルデザートが夏限定で登場！

株式会社アークミール

株式会社アークミール（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：柳 先）が運営する『ステーキのどん』では、2026年6月12日（金）より、夏限定のデザートフェア「タピる夏！マンゴーパラダイス」を開催いたします。

今回のフェアでは、濃厚マンゴー×もちもちタピオカの“夏の黄金コンビ”を楽しめる、全5品のデザートをご用意しました。

太陽をイメージさせるオレンジ色のもちもちタピオカと、きらきら輝く濃厚マンゴーの夏らしい見た目も魅力です。

とろりと甘い濃厚マンゴーに、相性抜群のココナッツアイスを合わせ、夏の日差しを感じるようなトロピカルな味わいに仕上げました。

見た目の楽しさはもちろん、“ごろっと”“もちもち”“とろもち”など、さまざまな食感もお楽しみいただけます。

家族やご友人とのお食事はもちろん、食後のひとときにもぴったりな、夏限定デザートフェアです。

さらに、初登場となる「ごろっとマンゴー タピオカドリンク」もラインアップ。

マンゴーとタピオカを贅沢に盛り付けた、“飲む”と“食べる”を一度に楽しめる新感覚デザートドリンクです。

店内利用だけでなくテイクアウトにも対応した、ステーキのどん初の“持ち帰れるフェアデザート”として展開いたします。

■商品説明「ごろっとマンゴーのタピオカパフェ」

780円（税込858円）

ごろっとマンゴーともちもちのタピオカを盛り付けたトロピカルパフェです。

食べ進めると、ミックスベリーと絡むグラハムクッキーの食感も楽しめちゃう、最後まで飽きさせない南国気分をお楽しみいただけます。

「とろもちマンゴープリン」

480円（税込528円）

店内仕込みのプリンに、もちもちのタピオカ食感とココナッツの風味も楽しめるデザート。

甘酸っぱいソースとココナッツアイスが相性抜群。最後はカラメルのほろ苦さで食べるプリンで二度楽しめる一皿です。

「甘党のための マンゴーパンケーキ」

680円（税込748円）

フルーティーなマンゴーにキャラメルでコクをプラスした甘党のためのパンケーキです。

とろけるマンゴーともちもちのタピオカはもちろん、アイスと生クリームの下に敷いたカラメルクラッシュも食感のアクセントに。ふわふわボリュームたっぷりの一皿。シェアしてもお楽しみいただけます。

「ひんやりタピオカアイス」

380円（418円）

少しずつ、いろいろ楽しめるミニデザート。

マンゴーアイスとココナッツアイスに、タピオカとマンゴーを添えました。

食後のちょっぴりデザートにもぴったりです。

「ごろっとマンゴー タピオカドリンク」

580円（税込638円）

テイクアウトの場合

591円（税込638円）

マンゴー×タピオカの王道の味から、「飲むパフェ」が初登場です。

ただのドリンクではなく、アイスやごろっとマンゴーを贅沢に入れた、まるでパフェのような一杯です。

専用ストローでマンゴーの果実をつぶしたり、混ぜたりしながら、お好みの食感でお楽しみいただけます。

トロピカルな甘みとミルクのさっぱりとした甘さがクセになる、“飲む”と“食べる”を一度に楽しめる新感覚の「飲めるパフェ」です。

店内でゆっくり味わうのはもちろん、テイクアウトでもお楽しみいただけるほか、飲みきれなかった場合はそのままお持ち帰りいただける気軽さも魅力です。

■フェア概要

フェア名：タピる夏！マンゴーパラダイス

販売開始日：2026年6月12日（金）

提供店舗：ステーキのどん 全62店舗

フェア詳細：

URL：https://www.steak-don.jp/news_detail.html?num=994

【会社概要】

会社名：株式会社アークミール

所在地：埼玉県さいたま市中央区上落合2-3-5 アルーサB館4階

代表者：代表取締役社長 柳 先

設立：1970年7月1日

URL：https://www.arcmeal.co.jp

事業内容：ステーキを中心とする料理及び飲料の加工・調理・提供

株式会社アークミールは、「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶ すき焼 どん亭」「ステーキハウス フォルクス」などを運営しております。

今後も、食を通じてお客様の暮らしに寄り添う価値の提供に取り組んでまいります。