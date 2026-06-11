【姫路発】日本の伝統美を、国内外の観光客へ。富裕層向けオーダーメイド旅行サービス「CLoVERジャーニーズジャパン」が、事業を開始！

ジーピーエム株式会社

ジーピーエム株式会社（本社：兵庫県姫路市千代田町731番地1、代表取締役社長：有川勝紀）のCLoVER事業部（執行役員兼事業部長：磯田周佑）は、2026年5月より、日本の伝統美と地域文化、そして上質なモビリティを融合させた、富裕層・インバウンド向けのオーダーメイド型旅行サービス「CLoVERジャーニーズジャパン」（旅行業登録免許番号：兵庫県知事登録旅行業 第2-904号、責任者：川中紳司）の事業を開始いたします。

CLoVERジャーニーズジャパンは、単に宿泊先や交通手段を手配する従来型の旅行サービスではありません。

世界遺産・姫路城を擁する姫路・播磨エリアを中心に、ジーピーエムが推進する「古民家再生・不動産活用事業」、地域に眠る歴史・文化資源、および都市型ハイヤーサービス「CLoVERハイヤー」をシームレスにつなぎ、お客様一人ひとりのためだけに設計された“一生モノの旅”をプロデュースする、新しい形のデスティネーション・マネジメントサービスです。

厳選された古民家宿での滞在、地域の食材を活かした特別な食体験、伝統を受け継ぐ職人や地域の担い手と触れ合う独占的なアクティビティ、そして旅の始まりから終わりまで寄り添う都市型ハイヤーによる上質な移動。

そのすべてを一つのラグジュアリー・ジャーニーとして設計し、国内外の富裕層やVIP、インバウンドゲストに向けて、深く、記憶に残る日本の旅を提供してまいります。

■ジーピーエムが挑む、姫路・播磨エリアの新しい旅のかたち

オーダーメイド型旅行サービス「CLoVERジャーニーズジャパン」

ジーピーエム株式会社のCLoVER事業部は、姫路を中心とした播磨エリアにおいて、地域の魅力を再発見し、価値ある未来へつなぐ事業を展開しています。

主な事業領域は、「不動産活用・古民家再生事業」「都市型ハイヤー事業」、そしてこの度スタートした「エリア内観光事業」です。

事業部名である「CLoVER」には、”Create Local Value & Enhance Regeneration”（地域の魅力を価値に変え、力強く次世代へつなぐ）という想いを込めています。

古き良き歴史や文化を大切に残しながら、現代のニーズに合わせて活用し、新しい人の流れと経済循環を生み出していく。

だからこそ、CLoVERジャーニーズジャパンが目指すのは、観光地をめぐるだけの旅ではありません。

その土地に受け継がれてきた歴史、建築、食、文化、職人の手仕事、自然、暮らしの気配に触れ、旅を終えた後も心の中に残り続ける体験を提供します。

近年、国内外を問わず、富裕層旅行者のニーズは大きく変化しています。

豪華なホテルに泊まり、有名観光地を効率よく巡るだけの旅から、その土地の深層に触れ、自分だけの物語として記憶に残る“本物の体験”へ。

旅に求められる価値は、単なる消費から、知的好奇心、文化的な奥行き、プライベート性、そして心を動かす体験へと移り変わっています。

しかし、播磨エリアを中心とする地方都市には魅力的な文化資源が数多く存在する一方で、それらを上質な体験として編集し、移動・滞在・食・文化体験まで一貫して設計する機能が十分ではありませんでした。

CLoVERジャーニーズジャパンは、その課題に向き合うために誕生しました。

- 地域に点在する魅力を、一つの物語としてつなぎ直す。- 土地に眠る価値を、旅人の心に届く体験へと磨き上げる- そして、地域に新しい人の流れと経済循環を生み出す。

それが、CLoVERジャーニーズジャパンの役割です。

■土地の物語に深く触れる、オーダーメイド型の旅

CLoVERジャーニーズジャパンには、決まったパッケージをただ販売するという考え方はありません。

お客様の興味関心、旅の目的、同行者、滞在日数、移動のペース、食の好み、そして「この旅で何を感じたいか」まで丁寧にヒアリングし、世界に一つだけの旅程を設計します。

- 建築に深く触れる旅。- 歴史ある町並みを静かに歩く旅。- 和食材や地域の食文化を味わう旅。- 地域の職人や担い手と出会う旅。- 通常では触れることのできない文化の奥行きに触れる旅。- 家族三世代でゆったりと過ごす旅。- 海外ゲストをもてなす特別な旅。- 企業のVIPや大切なお客様を招く、プライベート性の高いアテンド旅行。

旅の目的は、お客様ごとに異なります。

だからこそ、CLoVERジャーニーズジャパンは、一人ひとりの心に寄り添い、その人だけの“物語”として旅を仕立ててまいります。

■厳選された古民家宿での滞在と、深く静かなラグジュアリー体験

CLoVERジャーニーズジャパンが提供する旅の大きな特徴の一つが、厳選された古民家宿や地域資源を活用した、特別な滞在体験です。

ジーピーエムは、姫路・播磨エリアを中心に、歴史ある建物や地域資源を活用した事業を推進しています。古き良き建物をただ保存するのではなく、現代の感性に合わせて再生し、人が訪れ、滞在し、食を楽しみ、文化に触れる場へと生まれ変わらせていく。

その取り組みは、CLoVERジャーニーズジャパンの旅づくりにも深くつながっています。

たとえば、歴史ある町家や古民家を活用した宿で過ごす、静かで贅沢な滞在。

木の温もり、土壁の質感、庭の景色、季節の移ろい、地域に根ざした食文化。

そこには、画一的なラグジュアリーホテルでは味わえない、その土地ならではの時間があります。

CLoVERジャーニーズジャパンでは、単に宿泊場所を手配するのではなく、「どこに泊まるか」そのものを旅の体験価値として設計します。

地域の記憶を宿す空間で、静かに、深く、その土地と向き合う時間を提供してまいります。

■地域の職人や担い手と触れ合う、独占的な文化アクティビティ

CLoVERジャーニーズジャパンでは、一般的な観光ツアーでは触れることのできない、地域の奥行きに出会う体験を大切にしています。

たとえば、地域の職人の工房を訪ね、ものづくりの背景や技に触れるプライベートな時間。

伝統的な食文化や発酵文化、酒造り、器、建築、庭、祭礼、手仕事など、その土地に受け継がれてきた文化を、担い手の言葉とともに味わう体験。

地域の歴史や風土を知る案内人とともに歩く、通常の観光では見過ごしてしまう町並みや風景。

そこにあるのは、ただ「見る」だけではない、心に残る出会いです。

CLoVERジャーニーズジャパンは、地域の方々とのネットワークを活かし、お客様の関心や目的に合わせて、独占的でプライベート性の高い文化アクティビティを組み込んでまいります。

それは、旅先で得られる知識や体験にとどまらず、地域の誇りを世界へ届ける取り組みでもあります。

■CLoVERハイヤーと連携した、上質でストレスのない移動

旅の印象を左右するのは、目的地だけではありません。

空港に到着した瞬間から、宿へ向かう時間、観光地と観光地を結ぶ移動、車窓に流れる景色、車内で交わす会話までもが、旅の大切な一部です。

CLoVERジャーニーズジャパンでは、都市型ハイヤーサービス「CLoVERハイヤー」と連携し、旅の始まりから終わりまで、快適でプライベート性の高い移動を提供します。

関西国際空港、伊丹空港、神戸空港などからのお迎え、ホテルや古民家宿への送迎、姫路・播磨エリア内の周遊、会食や観光地への移動、ビジネス視察、家族旅行、インバウンドゲストのアテンドまで、旅程に合わせた移動を一体的に設計します。

アルファード、ハイエース、メルセデス・ベンツ等の車両を活用し、人数や目的、荷物の量、移動距離に応じた最適な車両をご提案します。

また、完全予約制のハイヤーだからこそ、空車を探す必要も、慣れない土地で移動手段に迷う必要もありません。

空港に降り立った瞬間から帰路につくその時まで。

お客様の旅程に合わせて、移動そのものを美しく、心地よく、安心できる時間へと変えてまいります。

CLoVERハイヤーは、単なる送迎手段ではありません。大切な会話を交わすためのプライベート空間であり、旅の余韻を味わうラウンジであり、次の目的地への期待を高める“走るコンシェルジュルーム”です。

CLoVERジャーニーズジャパンは、この上質なモビリティと一体化することで、移動・滞在・体験を分断することなく、一つの流れるような旅としてプロデュースしてまいります。

■ おすすめプラン

CLoVERジャーニーズジャパンでは、オーダーメイドの旅づくりに加え、地域の魅力をテーマごとに味わうおすすめプランもご提案しています。

【おすすめプラン一例】

- ARCHITECTURAL JOURNEY 安藤忠雄ツアー 2泊3日建築を通して、日本の美意識、光、影、空間、自然との関係性を感じる旅。世界的建築家・安藤忠雄氏の建築をめぐりながら、瀬戸内・関西圏に広がる建築文化の奥行きに触れる、知的好奇心を満たすジャーニーです。- 播磨 五行の旅 ～木火土金水～播磨の土地に息づく自然観や精神性を、五行の思想になぞらえて味わう旅。木・火・土・金・水というテーマを通して、地域の風景、食、歴史、文化、祈りに触れ、播磨という土地を深く体感する旅程を提案します。

※各プランは、お客様のご希望や人数、滞在日数に応じてアレンジ可能です。

【お問い合わせ方法】

公式WEBサイトより、24時間いつでも簡単にお問い合わせが可能です。

■CLoVERジャーニーズジャパンが目指すもの

- CLoVERジャーニーズジャパン公式WEBサイトURLhttps://clover-journeys-japan.com/(https://clover-journeys-japan.com/)

CLoVERジャーニーズジャパンが大切にしているのは、「旅を売る」のではなく、「記憶に残る時間をつくる」ことです。

観光名所を効率よく巡るだけではなく、なぜその場所が生まれたのか、誰が守ってきたのか、どのような文化が受け継がれてきたのか。

その背景にある物語まで丁寧にひも解くことで、旅はより深く、豊かなものになります。

CLoVERジャーニーズジャパンは、姫路・播磨エリアを起点に、日本各地の伝統美、建築、食、文化、地域資源を世界へ届けるための新しい観光ブランドです。

地域に眠る価値を、世界から訪れる方々へ。

そして、地域に暮らす人々にとっても誇りとなる事業へ。

CLoVERジャーニーズジャパンは、観光を通じて、地域の未来を再生してまいります。

■責任者コメント

■サービス概要

■運営会社概要

- CLoVERジャーニーズジャパン責任者 川中紳司「旅の本当の価値は、どれだけ心に深く刻まれるかで決まると考えています。私たちがご提案したいのは、単なる観光地巡りではありません。その土地に紡がれてきた歴史、伝統の奥ゆかしさ、建築や様式の美しさ、人の営み、食の記憶に触れた瞬間に生まれる、高揚感や感動です。CLoVERジャーニーズジャパンは、ジーピーエムが手掛ける古民家再生や地域資源活用のネットワーク、地域の職人や担い手とのつながり、そしてCLoVERハイヤーによる快適な移動を組み合わせ、お客様にとって一生忘れられない日本の旅を創造してまいります。姫路・播磨から、日本の奥深い魅力を世界へ。その第一歩を、CLoVERジャーニーズジャパンから始めてまいります。」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/132186/table/15_1_cb3d9fcea57987bc66acbfb25c4d2fd1.jpg?v=202606111051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/132186/table/15_2_e350ce743b039c796f1ff2f078dacfe8.jpg?v=202606111051 ]