《リゾートグランピングドットコム》今年の夏はどこ行く？最大40％OFFのサマーSALE開催！全国の人気グランピング・ヴィラをお得に満喫

■『サマーSALE特集』の概要について

株式会社ブッキングリゾートサマーセール特集

本特集では、全国の人気グランピング施設やリゾートヴィラを対象に、最大40％OFFの期間限定プランや豪華特典付きプランなど、夏旅をお得に楽しめる宿泊プランを多数掲載しています。

海・山・湖など日本全国の豊かな自然に囲まれたロケーションで、家族旅行やカップル旅行、グループ旅行、愛犬との旅行まで、さまざまなスタイルの夏旅をお楽しみいただけます。

【キャンペーン期間】

実施期間：2026年夏期間

※宿泊施設によって実施期間は異なります

【キャンペーン内容】

・最大40％OFFなどの特別割引プラン

・夏限定の豪華特典付きプラン

・施設ごとの体験コンテンツやアクティビティ付きプラン など

【対象施設】

「リゾートグランピングドットコム」サマーSALE特集掲載施設

特集ページを見る :https://www.resort-glamping.com/feature-articles_sale/

■『サマーSALE特集』掲載施設を一部ご紹介！

No.1：グランマーレ茨城大洗【茨城県】

グランマーレ茨城大洗共用の大型プール＆バレルサウナ

大洗のビーチを目前に臨む絶好のロケーションに位置するグランピング施設。プールでの水遊びやグランピングBBQをはじめ、夜を彩るBARスペース、貸切風呂、大人気のアウトドアサウナなど、多彩なコンテンツをご用意。海辺ならではの開放感を満喫できる、夏にぴったりのアウトドアリゾートです。

＜プラン概要と特徴＞

［対象期間］

本日～2026年7月17日（金）のご宿泊分まで

［プラン名］

【初夏20％OFF】5月～7月17日限定｜大洗の海を望むオーシャンビューグランピング｜ベーシックBBQを楽しむ贅沢ステイ〈1泊2食付〉



＜おすすめポイント＞

- 期間限定20％OFFのプランを販売- 茨城県の豪華地元食材をBBQで堪能- パブリックプール＆バレルサウナを完備- ドリンクを自由に楽しめるオールインクルーシブのFREE BAR- 愛犬と宿泊できる専用客室もご用意

【施設概要】

施設名：グランマーレ茨城大洗

住所：〒2311-1311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町１２１２－１１

チェックイン：15:00 ～ 18:00

チェックアウト：10:00

公式サイト：https://www.ibaraki-glamping.com/

No.2：グランアイラ【静岡県】

プランを見る :https://reserve.489ban.net/client/gm-ibarakioarai/0/detail/1218306グランアイラ地ビールとハイボールが無料のFreebar

静岡県伊豆半島・伊東の高台に佇む、絶景オーシャンビューのグランピング施設。全棟に客室露天風呂を備え、伊豆の豊かな自然を感じながら贅沢な滞在をお楽しみいただけます。地元食材をふんだんに使用したグランピングBBQとともに、非日常のリゾート体験を満喫できる人気施設です。

＜プラン概要と特徴＞

［対象期間］

本日～2026年9月30日（水）のご宿泊分まで

［プラン名］

【SUMMER SALE15%OFF】夏限定プランでプール×客室露天風呂×グランピングをお得に満喫〈1泊2食付き〉

＜おすすめポイント＞

- 期間限定15％OFFのプランを販売- 全棟客室露天風呂付きのプライベート空間- 伊豆の地ビールやハイボールを楽しめるFREE BAR- 客室から望む絶景オーシャンビュー- 都心から約2.5時間でアクセス可能

【施設概要】

施設名：グランアイラ伊豆高原

住所：〒414-0051 静岡県伊東市吉田952-19

チェックイン：15:00 ～ 18:00

チェックアウト：10:00

公式サイト：https://www.glamping-izu.com/

プランを見る :https://reserve.489ban.net/client/glamaira/0/detail/1286284

No.3：釣ヶ崎グランピングリゾート【千葉県】

釣ヶ崎グランピングリゾート多彩なアクティビティ

東京都心から約1時間、サーフィンの聖地として知られる一宮町に位置するグランピング施設。海や自然に囲まれたロケーションで、サーフィンやアウトドアアクティビティを存分に楽しめます。さらに、サウナやプールなどのリラクゼーション設備も充実しており、アクティブな夏旅と癒やしの時間を一緒に満喫できます。

＜プラン概要と特徴＞

［対象期間］

本日～2026年7月31日（金）のご宿泊分まで

［プラン名］

【選べる夏の特典付き】花火セット or ウェルカムドリンクプレゼント！初夏～盛夏を満喫するグランピングステイ＜食事選択可＞

＜おすすめポイント＞

- 花火セット or ウェルカムドリンクをプレゼント- SNS映えするハート型プール＆本格サウナ- サーフィンをはじめとした多彩なアクティビティ- 愛犬と一緒に宿泊できる専用客室を完備

【施設概要】

施設名：釣ヶ崎グランピングリゾート

住所：〒299-4303 千葉県長生郡一宮町東浪見36-1

チェックイン：15:00 ～ 18:00 (プールは13時～)

チェックアウト：10:00

公式サイト：https://www.chiba-glampingresort.com/

プランを見る :https://reserve.489ban.net/client/t-glampingresort/0/detail/1282932

No.4：グランドーム砂優 -sayu-【鳥取県】

グランドーム砂優 -sayu-砂丘アクティビティ

日本を代表する景勝地「鳥取砂丘」のほど近くに位置するグランピング施設。昼はサンドボードやパラグライダーなどの砂丘アクティビティを楽しみ、夜は満天の星空を眺めながらゆったりとした時間を過ごせます。鳥取ならではの雄大な自然を満喫できる、非日常のアウトドアリゾートです。

＜プラン概要と特徴＞

サマーキャンペーン第1弾

［対象期間］

本日～2026年7月17日（金）のご宿泊分まで

［プラン名］

【夏先どりキャンペーン】期間限定！ひとり2000円OFF！～初夏を楽しむ～食事選択可プラン

サマーキャンペーン第2弾

［対象期間］

本日～2026年7月31日（金）のご宿泊分まで

［プラン名］

【1泊2食】平日限定6大特典付き｜ゆったり遊べるご褒美グランピング

＜おすすめポイント＞

- 期間限定1名あたり2,000円OFFプランを販売- 焚き火用薪や手持ち花火のプレゼントなど、豪華6大特典付きプランも！- 鳥取砂丘まで好アクセスの好立地- 鳥取ならではの自然体験・アクティビティが充実- 広々ドッグランを完備し愛犬連れにもおすすめ

【施設概要】

施設名：グランドーム砂優 -sayu-

住所：〒680-0001 鳥取県鳥取市浜坂1157-115

チェックイン：15:00～18:00

チェックアウト：10:00

公式サイト：https://www.glamping-tottorisakyu.com/

プランを見る :https://reserve.489ban.net/client/sayu/0/plan

■No.5：Olive GLAMP淡路島 Virgin Valley - バージンバレー -【兵庫県】

Olive GLAMP淡路島 Virgin Valley - バージンバレー -オーシャンビューサウナ

甲子園球場約2.5個分もの広大なオリーブ農園の中に佇むグランピング施設。自然に囲まれた開放的な空間で、ゆったりとした滞在を楽しめます。絶景を望むサウナやオリーブ農園ならではの体験コンテンツも充実しており、淡路島の豊かな自然を五感で味わえる特別なひとときを提供します。

＜プラン概要＞

［対象期間］

本日～2026年7月17日（金）のご宿泊分まで

［プラン名］

＼1名2,000円OFF／【初夏の旅行応援】5月～7月限定｜初夏の爽やかステイをお得に満喫

＜おすすめポイント＞

■No.6：グランピングヴィレッジ滋賀今津浜【滋賀県】

- 期間限定1名あたり2,000円OFFプランを販売- 甲子園球場約2.5個分の広大なオリーブ農園に立地- 海を望む絶景オーシャンビューサウナ- オリーブ収穫体験や乗馬ツアーなど多彩な体験コンテンツ【施設概要】施設名：Olive GLAMP淡路島 Virgin Valley - バージンバレー -住所：〒811-3304 福岡県福津市津屋崎4丁目45-1チェックイン：15:00～18:00チェックアウト：10:00公式サイト：https://www.awaji-domeglamping.com/プランを見る :https://reserve.489ban.net/client/awaji-glamping/0/detail/1265678グランピングヴィレッジ滋賀今津浜夜のFREE BAR

琵琶湖畔の好立地に位置し、湖水浴やSUPなどのアウトドア体験を楽しめる高規格グランピング施設。雄大な湖の景色を眺めながら過ごす贅沢な時間に加え、天然温泉の貸切風呂や夜のFREE BARも人気です。自然と癒やしを満喫できる、関西屈指のレイクリゾートです。

＜プラン概要＞

［対象期間］

本日～2026年7月17日（金）のご宿泊分まで

［プラン名］

サマーキャンペーン第1弾

【5月～7月17日まで／1人3,000円OFF 】お得に琵琶湖のほとりでグランピング満喫プラン＜選べるお食事＞

サマーキャンペーン第２弾

【20％OFF】ご希望のお日にちがあったらラッキー！お得に初夏のグランピング満喫プラン【1泊2食付き】

＜おすすめポイント＞

- 期間限定1名あたり3,000円OFFプランを販売- お日にち限定20％OFFキャンペーンも実施中- 今津浜水泳場まで徒歩圏内の好立地- 天然温泉の貸切風呂でゆったりリラックス- 夜は透明ドーム内のFREE BARも利用可能

【施設概要】

施設名：グランピングヴィレッジ 滋賀今津浜

住所：〒520-1604 滋賀県高島市今津町浜分363番地

チェックイン：15:00～18:00

チェックアウト：10:00

公式サイト：https://www.glamping-imaduhama.com/

プランを見る :https://reserve.489ban.net/client/glamping-imazuhama/0/plan

■夏の期間限定SALEで、お得に旅を楽しもう！

この夏は、自然の中で非日常を味わう“贅沢なアウトドア体験”を、特別価格で楽しむ絶好の機会。

「リゾートグランピングドットコム」の【サマーSALE特集】で、家族や友人、大切な人との思い出づくりにぴったりな旅先を見つけてみてはいかがでしょうか。

特集を見る :https://www.resort-glamping.com/feature-articles_sale/

リゾートグランピングドットコムとは

「リゾートグランピングドットコム」は、全国のグランピング施設をはじめ、プライベートヴィラやアウトドアリゾートなど、多彩な宿泊施設を紹介・予約できる旅行予約サイトです。海や山、湖畔などの豊かな自然に囲まれたロケーションで、非日常の滞在を楽しめる施設を多数掲載しています。

サイトでは、エリアや目的別の検索はもちろん、「ペット同伴可」「サウナ付き」「プライベートプール付き」など、こだわりの条件から理想の宿泊施設を探すことが可能です。ファミリー旅行やカップルでの記念日旅行、友人同士のグループ旅行など、さまざまな旅行スタイルに対応しています。

また、「リゾートグランピング会員」限定で、お得なキャンペーンや特典付きプランも多数ご用意しています。会員登録は無料ですので、ぜひこの機会にご登録ください。

会員登録はこちら :https://www.resort-glamping.com/recruitment-ofmembers2025/

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：1億円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp