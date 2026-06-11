きつ音のしくみや当事者の気持ち、友だちや先生にできる具体的なかかわり方をやさしく伝え、だれも取り残さない教室づくりを考える絵本

合同出版株式会社

合同出版株式会社は、『ことねとコットのこえふうせん きつ音を理解する絵本』（おのおの【作・絵】菊池良和【解説】)を 2026年6月11日より全国の書店・オンライン書店で販売します。

小学校１年生の主人公・ことねは、「おんどく」が大キライです。

【きつ音】のせいで、ことばがつまったり、のびたりしてしまうから。みんなの前で読む時間がくるたび、むねがキュッとなってしまいます。

今日も国語のじゅぎょうがはじまり、おんどくの時間がやってきました。

そんなとき、大すきなゲームのキャラクター・うさぎのコットが教室にあらわれます。コットにみちびかれ、ことねたちはゲームの世界へ出発。すると、その世界は「きつ音を理解するステージ」に変わっていたのです。

ゲームの世界観を通して、きつ音のしくみや当事者の気持ち、そして友だちや先生にできる具体的なかかわり方を、楽しくわかりやすく紹介する１冊です。

〈小学校１年生から読める〉

おんどくの時間。自分の番になると、きつ音で声が出なくなってしまう主人公のことね。

うさぎのコットにみちびかれ、ゲームの世界に飛び込んだクラスのみんな。

だけど、ことねはみんなのようにうまくできず、こわくて動けない。

話そうとしても声を出せないのは、縄に入るタイミングがつかみにくいのと同じ。

●著者情報

おの・おの（小乃おの）〔作・絵〕

1987年、山口県生まれ。吃音当事者で、社会福祉士。

社会福祉学部社会福祉学科卒業後、介護保険施設の相談員、病院での医療ソーシャルワーカーを経て、現在はケアマネジャーとして働いている。

著書に『きつおんガールーうまく話せないけど、仕事してます。』（合同出版）がある。

菊池良和〔解説〕

1978年、山口県生まれ。医学博士。医師。専門は吃音症。

鹿児島ラ・サール高校卒業。九州大学医学部卒業。九州大学大学院医学研究院臨床神経生理学教室で博士号を取得。

現在は、九州大学病院耳鼻咽喉・頭頸部外科助教として、日本でも数少ない吃音外来をおこなっている。全国各地の講演会に招待され、吃音の啓発に努めている。

医師の立場で吃音の臨床、教育、研究を精力的におこなっている第一人者である。

著書に『ボクは吃音ドクターです。』（毎日新聞社）、『エビデンスに基づいた吃音支援入門』『子どもの吃音 ママ応援BOOK』『吃音の合理的配慮』（いずれも学苑社）、『吃音の世界』（光文社新書）など吃音に関する多数。

●書誌情報

『ことねとコットのこえふうせん きつ音を理解する絵本』

https://www.godo-shuppan.co.jp/book/b676374.html

おのおの【作・絵】菊池良和【解説】

□定価＝本体2,200円＋税

□ISBNコード：978-4-7726-1600-3

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