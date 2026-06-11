「モンチッチハウス」が広島・宮島に6 月25 日(木) グランドオープン！

株式会社 寺子屋

お土産の販売を通じて日本の伝統文化を大切にする株式会社 寺子屋（京都市右京区 代表取締役 海蔵講平）は、株式会社セキグチ（東京都葛飾区 代表取締役社長 吉野壽高）とのライセンス契約に基づき、モンチッチをテーマにしたコンセプトショップ「モンチッチハウス」の第3号店を、2026年6月25日（木）に広島県の宮島に開店いたします。

宮島は、広島県廿日市市に位置する島で、日本三景の一つ「安芸の宮島」として知られる世界的観光地です。

広島湾にたたずむ「厳島神社」や「大聖院」など大きな寺社が建ち並ぶほか、「弥山」や「紅葉谷公園」といった色彩美あふれる自然風景を楽しめる場所も多く、日本屈指のパワースポットとして日々多くの人々が訪れます。

美しい自然と縁起のいいご利益に満ちた宮島に、「モンチッチハウス」がオープンです！

■「モンチッチハウス」とは？

「モンチッチハウス」とは、『大切な日にそっと寄り添う、モンチッチでつながるやさしい記憶』をテーマにした和みのお店です。

記念すべき2025年10月に京都の清水坂にて1号店が開店したのち、2026年4月には長野の善光寺仲見世通りに2号店がオープン！ 日本が誇る観光地に続々とお店を構え、国内外問わず多くのお客様にお楽しみいただいております。

旅のお土産にも、いっしょに旅先を巡るおともとしても。皆さまの素敵な思い出にモンチッチが寄り添えますように。

モンチッチはあなたの大切な日も、その先の暮らしにも変わらないやさしさでそばにいます。

6/25(木)発売 「モンチッチハウス宮島」 限定 新商品のご案内

紅白カラーがおめでたいモンチッチハウスの定番商品のほか、「宮島」をモチーフにした店舗限定商品が新登場！

鹿の着ぐるみに身を包んだモンチッチの描きおろしイラストに、大鳥居や紅葉をあしらったデザインの雑貨がたくさんで、お土産におすすめです。

オープンを記念したノベルティの数量限定配布もございますので、どうぞお見逃しなく。

(一部商品は、入荷待ちや個数制限がある場合がございますこと、予めご了承ください。)

■「モンチッチハウス宮島」 店舗限定商品

鹿に扮したモンチッチくん&モンチッチちゃんが目印の店舗限定商品が新発売！

大鳥居や杓子、紅葉といった宮島要素がたくさん詰め込まれたデザインなうえに

普段使いしやすいアイテムが多く、旅行のお土産や贈り物にぴったりです。

その他、縁起のいい紅白カラーと着物モンチッチが特徴の「モンチッチハウス」限定雑貨にもご注目。

ここでしか買えない和みのモンチッチグッズを、ぜひお楽しみください。

6/25(木)より配布スタート！ オープン記念ノベルティ「 コットンクリア巾着」 ※非売品

モンチッチハウス宮島のオープンを記念して、

「限定コットンクリア巾着」を6月25日(木)から配布いたします。

当店にて5,000円以上お買い上げのお客様にお一つプレゼント！

鹿モンチッチがプリントされた巾着の表面中央はクリア素材になっており、中身が見えるラッピングやバッグインバッグにぴったりです。

旅をおともするぬいぐるみの持ち運びにもおすすめです♪

※数量限定ですので無くなり次第終了となります。

「モンチッチハウス宮島」では、特産品の杓子をモチーフにしたオブジェや、限定の鹿コスチュームなモンチッチと撮影できるフォトスポットも設置予定です。

宮島の風土にぴったりな穏やかな和の雰囲気に包まれた、可愛らしいモンチッチにあふれる空間にぜひお越しください♪

【モンチッチハウス 宮島】

■住所 〒739-0559 広島県廿日市市宮島町字北之町浜553番地5

■営業時間 12/6～3/5▶10:00～17:30 3/6～12/5▶10:00～18:00

●ご掲載に際しては、原稿の確認をさせていただきますようお願いいたします。

また、下記のコピーライトを表記してください。

(C)SEKIGUCHI

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▼参考：モンチッチ

「モンチッチ」は手にした人の気持ちに寄り添って、どんな性格にも変化できるキャラクターです。

家族・友達・恋人・憧れなど、モンチッチは一番身近な存在でありたいと考えます。

「モンチッチ」は1974 年に株式会社セキグチより発売された、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみです。

体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビ製という斬新さと可愛らしい姿に、発売と共に爆発的ブームを起こし、その翌年から海外へ輸出を行い世界中でモンチッチは人気者となりました。

その後も世界中のファンに愛され続け、2024 年には誕生50 周年を迎えました。

▼関連URL：

モンチッチハウス公式サイト https://monchhichihouse.jp/

X（旧Twitter ページ ） https://twitter.com/monchhichi_hs/

Instagram アカウント https://www.instagram.com/monchhichi_hs/

モンチッチ公式サイト https://www.monchhichi.co.jp/

Facebook ページ https://www.facebook.com/monchhichi1974/

X（旧Twitter ページ） https://twitter.com/monchhichi126/

Instagram アカウント https://www.instagram.com/monchhichi_official/

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●株式会社寺子屋について

観光地を中心に、土産物の販売を通じて日本古来の伝統文化を継承する会社です。

他社にはまねできない独自性あふれるユニークな開発提案で、常に新しくも懐かしい商品提供・提案、匠の技を生かした

開発商品を国内150 以上の店舗の直営店を通じ、年間約1,000 万人のお客様にご利用いただいております。

株式会社 寺子屋

本社：〒615-0801 京都市右京区西京極豆田町7 番地

代表者：代表取締役社長 海藏講平（かいぞうこうへい）

設立：1980 年11月

電話番号：075-325-3535（代表）

URL：http://www.telacoya.co.jp

事業内容：

・コンセプトショップの運営

・オリジナル商品の企画・製造販売

・菓子製造販売

・通信販売

・店舗内装設計施工

など

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社 寺子屋 お客様相談室

担当者名：高井敏弥

TEL：0120-975-316

Email：info@telacoya.co.jp

※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS 等での情報公開はご遠慮ください。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社寺子屋 広報担当：森田安紀

TEL：075-325-3535

FAX：075-325-3525

Email：y-morita@telacoya.co.jp

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