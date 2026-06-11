【’47（フォーティーセブン）】ブランドのルーツとヘリテージを表現したヴィンテージ風Tシャツコレクションを6月より発売

ニューエラジャパン合同会社

1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドである’47（フォーティーセブン）は、MLB球団のヘリテージをモチーフにしたヴィンテージ風デザインのTシャツコレクションを、公式オンラインストア(https://47brand.co.jp/)および’47長野・沖縄・福岡(https://47brand.co.jp/pages/store-list)をはじめ全国の’47取扱店舗にて6月より発売いたします。

本コレクションは、’47のヘリテージをアパレルで表現したアイテムです。MLB4球団をモチーフに、各球団にゆかりのある年代を取り入れたグラフィックを採用し、すべてのモデルにヴィンテージの風合いを表現したひび割れプリントを施しています。モデルごとに製品染めやガーメントウォッシュなどの加工を使い分け、風合いの違いをお楽しみいただけます。

ロサンゼルス・ドジャースモデルは1958年のロサンゼルス移転をモチーフに、ホワイトをベースにブルーを基調としたグラフィックを配し、製品洗いを施しています。ニューヨーク・ヤンキースモデルは1903年のニューヨーク移転初年度に着想を得たデザインで、製品染めにより、落ち着いたトーンのオフホワイトに整えています。

ボストン・レッドソックスモデルは1901年の球団創設年をモチーフに、製品染めによるネイビーをベースにクラシックなグラフィックをあしらい、ニューヨーク・メッツモデルは1962年の球団創設年をモチーフに、ヘビーガーメントウォッシュを施したブラックをベースにレイヤードグラフィックを採用しています。

【'47 MLB Tee COLLECTION】

ラインアップの一部 ※価格はすべて税込

[Short Sleeve Cotton T-shirt] 各 5,940 円

コレクション一覧はこちら：

https://47brand.co.jp/collections/mlb-t-shirt

【'47ブランドとは】

’47（フォーティーセブン）は、1947年に米国ボストンで創業したカジュアルライフスタイルブランドです。イタリア移民の双子兄弟アーサーとヘンリー・ディアンジェロが、ボストン・レッドソックスの本拠地フェンウェイ・パーク周辺でスポーツ記念品を販売したことから始まりました。現在はスポーツファンカルチャーを背景に、ヘッドウェアやアパレルを展開するライフスタイルブランドとして世界中で展開し、MLB、NFL、NBA、NHLのアメリカ4大プロスポーツリーグをはじめ、650校以上の大学とパートナーシップを結んでいます。

【’47オフィシャルサイト / SNS】

公式オンラインストア 47brand.co.jp(https://47brand.co.jp/)

Instagram 47japan(https://www.instagram.com/47japan/)

X 47japan_1947(https://x.com/47japan_1947)

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