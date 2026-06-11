『JCI ASPAC 2026新潟大会』にて新潟市ブースおよび新潟青年会議所ブースへ体験型ガチャマシンを提供・運用支援

株式会社ゼロプレイス

株式会社ゼロプレイス（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：成田優樹、以下「当社」）は、2026年6月に新潟市で開催される「JCI ASPAC 2026新潟大会」において、新潟市ブースおよび一般社団法人新潟青年会議所ブースにおいて、体験型ガチャマシンの提供および運用支援を実施することをお知らせいたします。

本取り組みでは、デジタルサイネージ搭載の体験型ガチャマシンを活用し、国内外から訪れる来場者へ「思わず参加したくなる体験」を提供するとともに、ブースへの来場促進や交流機会の創出を図ります。

■ JCI ASPAC 2026新潟大会について

「JCI ASPAC（Asia-Pacific Area Conference）」は、国際青年会議所（JCI）が主催するアジア・太平洋地域最大級の国際カンファレンスです。

アジア・オセアニア地域を中心に、青年会議所メンバーをはじめ、企業関係者、行政関係者などが集い、国際交流や地域活性化、ビジネス、社会課題解決などをテーマに多様な交流が行われます。

2026年大会は新潟市で開催され、国内外から多くの来場者が訪れることが期待されています。

■ 新潟市ブース・新潟青年会議所ブースで体験型ガチャ施策を実施

会期中、当社は新潟市ブースおよび新潟青年会議所ブースへ体験型ガチャマシンを設置いたします。

ガチャを単なる抽選企画としてではなく、「来場者との接点を創出する参加型コンテンツ」として活用することで、ブースへの立ち寄り促進や参加者同士のコミュニケーション創出を支援します。

誰もが直感的に楽しめるガチャ体験を通じて、「見るだけでは終わらない」「思わず参加したくなる」体験価値を提供し、イベント全体の盛り上がりに貢献いたします。

■ 限定オリジナルキーホルダー販売を実施

新潟青年会議所ブースでは、本大会限定のオリジナルキーホルダーが販売される予定です。

来場者はガチャを通じて限定アイテムを購入することができ、イベント参加の記念や思い出づくりをお楽しみいただけます。

また、新潟市ブースにおいても来場者参加型コンテンツとしてガチャ施策を展開し、新潟の魅力発信やブース来場促進につなげてまいります。

◼️大会概要

大会名：JCI ASPAC 2026新潟大会（2026 JCI Asia Pacific Conference）

開催期間：2026年6月11日（木）～6月14日（日）

開催場所：新潟県新潟市

メイン会場：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

主催：国際青年会議所（JCI）

主管：一般社団法人新潟青年会議所

◼️今後の展望

株式会社ゼロプレイスは今後も、自治体イベント、国際会議、展示会、商業施設など様々なシーンにおいて、体験を通じたコミュニケーション創出を推進してまいります。

体験型ガチャマシンを活用した「参加したくなる仕組み」を提供することで、来場者と主催者をつなぐ新たなコミュニケーションの創出に貢献してまいります。

デジタルサイネージつきガチャマシーンについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XWBf5EEN9fM ]

主な特徴

■ デジタルサイネージ搭載

静止画だけでなく、動画や音声も自由に再生可能です。商品のPRやキャンペーン告知など、幅広いシーンで活用できます。

■ 自由な商品封入

カプセルの中身に制限はなく、オリジナルグッズやクーポン、サンプル品などを封入可能です。キャンペーン施策や無人販売ツールとしてもご利用いただけます。

■ 多彩な決済方法に対応

硬貨・メダル・トークンのほか、オプションでキャッシュレス決済にも対応しています。無料プレイ設定も可能なため、体験型イベントや集客装置としても最適です。

※関連記事：「株式会社ゼロプレイス、デジタルサイネージ搭載の次世代型ガチャマシーンを提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000166888.html)」

ガチャマシーンや本プレスに関するお問い合わせ先

株式会社ゼロプレイス

営業部：090-7360-3750

Mail：gtchax@xeroplace.jp

HP : https://xeroplace.jp/

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