月間来場者3,000人超の「銀座箸」が京都・清水寺へ
東京・銀座で展開する箸づくり体験「銀座箸」
【木を無駄なく使い、人とのつながりをかたちに】昭和10年創業・木工房蔵が伝える、“MADE IN JAPAN”の価値
福井県越前市。
古くからものづくり文化が息づくこの地で、昭和10年創業の木工房蔵は、90年にわたり木製家具や木工製品を作り続けてきました。
同社が創業以来、一貫して大切にしてきたのは、「木を無駄なく使い、長く大切にする」という考え方です。
自然素材である木と向き合い、その個性を活かしながら、一つひとつ丁寧に形にしていく。そのものづくりは、時代を超えて受け継がれてきました。
木工房蔵の代表的な商品である、木目がつながるブライダル商品「三連時計」は、特許取得商品として全国的に知られており、“ひとつの木から生まれる家族のつながり”を表現した商品として、多くの結婚式で選ばれてきました。
また、木目がつながる卒業記念品などを通しても、「人と人とのつながり」を形にするものづくりを続けており、単なる木工製品ではなく、“想いを伝えるものづくり”を大切にしてきました。
創業90年、木を無駄なく使うものづくり
しかしコロナ禍では、同社も大きな影響を受けました。
売上低迷という厳しい状況の中で、あらためて見つめ直したのは、「ものづくりを続ける意味」と、「人とのつながり」の大切さでした。
その経験を経て木工房蔵が辿り着いた新たな挑戦は、“ものづくりを体験として世界へ伝える”という取り組みです。
かんなで削り、オリジナルの箸をつくります
海外からの来場者にも好評の箸づくり体験
2024年12月、東京・銀座にてスタートした箸づくり体験「銀座箸」は、わずか数カ月で国内外から大きな反響を集め、現在では月間約3,000人が来店する人気体験へと成長しました。
来場者の多くは海外からの観光客で、自ら木を削り、世界に一膳だけの箸を作る体験を通して、日本の手仕事文化や、“物を大切に使い続ける”という日本独自の価値観に触れています。
さらに体験では、箸の使い方や日本の食事マナー、日本人が古くから持つ「もったいない」の精神まで伝えており、単なる観光体験に留まらない、“日本文化そのものを体験する場”として高い評価を得ています。
銀座箸から清水箸へ
木工房蔵が目指しているのは、単に木工体験を提供することではありません。
日本の職人技術、日本人の精神性、日本ならではの美意識。
そうした“MADE IN JAPAN”の価値を、日本から世界へ発信していくことです。
大量生産・大量消費の時代だからこそ、一つひとつ丁寧につくり、長く大切に使う文化を次世代へ、そして世界へ伝えていくことを目指しています。
そして今、その想いは京都・清水寺へとつながります。
2026年6月23日より、世界遺産・清水寺にて、清水寺にゆかりの深い音羽山の木材を活用した箸づくり体験「清水箸」がスタートします。
この取り組みは、木工房蔵が長年続けてきた「木を無駄なく活かすものづくり」や、「人とのつながりを大切にする」という理念、“日本文化を世界へ伝える姿勢”に、清水寺の大西晶允様が共感したことをきっかけに実現しました。
2026年6月23日より清水寺内「ゆっくり亭」にて「清水箸」が始動する
清水寺にゆかりの深い音羽山の木を、未来へつなぐ
歴史ある清水寺の地で、実際に音羽山の木に触れ、自らの手で箸を作る。
日本の自然、文化、精神性を“体験”として未来へつないでいく、新たな文化発信プロジェクトとなります。
木工房蔵はこれからも、木と向き合うものづくりを通して、人と人とのつながり、日本に根付く価値観、そして“MADE IN JAPAN”の素晴らしさを世界へ発信していく考えです。
清水寺にゆかりの深い音羽山の木材を活用
【会社概要】
会社名：木工房蔵
所在地：福井県越前市瓜生町２-５
創業：昭和10年
事業内容：木製家具・木工製品製作、体験事業の企画・プロデュース
TEL：(0778)25-0018
銀座箸公式ウェブサイト：https://ginzabashi.com/