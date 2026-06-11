宝塚に整える専門のパーソナルジムいきが2026年6月オープン

パーソナルジムいき

兵庫県宝塚市に、“鍛える前に整える”という考え方を大切にした「パーソナルジムいき」が2026年6月下旬にオープンいたします。

一般的なパーソナルジムでは、筋力向上やダイエットを目的としたトレーニングが中心ですが、パーソナルジムいきでは呼吸・姿勢・体の使い方を整えることを重視しています。

なぜ「整える」ことを大切にしているのか

近年、健康意識の高まりとともに運動を始める方が増える一方で「頑張っているのに身体が変わらない」「運動しているのに不調が続く」と感じている方も少なくありません。

パーソナルジムいきでは、その原因の一つとして、呼吸・姿勢・身体の使い方といった“土台”に着目しています。

呼吸が浅いまま。

姿勢が崩れたまま。

身体の使い方に偏りがあるまま。

その状態で運動量だけを増やしても、本来の力を発揮できなかったり、身体へ負担をかけてしまったりすることがあります。

そこで「いき」では、呼吸・姿勢・身体の使い方から見直し、日常生活そのものが快適になる身体づくりをサポートしています。

京都・大阪で経験を積んだトレーナーが地元宝塚で開業

代表の前田みゆきは、2015年よりトレーナーとして活動をスタートし、現在11年目を迎えます。

女性専門パーソナルジムにてトレーナー・店長・エリアマネージャーを経験した後に独立。

2022年には京都市内でコンディショニングサロンを開業し、現在も運営を続けています。

京都・大阪を中心に活動してきましたが、このたび地元である宝塚で新たな拠点を開設することとなりました。

子どもの頃から慣れ親しんだこの街で、地域の皆さまが健康的に歳を重ね、自分らしく暮らしていくためのお手伝いができればと考えています。

宝塚という街に根ざしながら、一人ひとりの人生に寄り添う場所を目指していきます。

「頑張る体づくり」ではなく「続けられる体づくり」

いきでは、一時的なダイエットや筋力アップだけを目的としていません。

呼吸、姿勢、立ち方、歩き方、食事など、日常生活の中にある習慣を見直しながら、無理なく続けられる身体づくりを目指しています。

代表自身も過去に「頑張るほど体が苦しくなる」経験をしてきました。

だからこそ「運動を頑張る」のではなく、「日常そのものが整う」ことを大切にしています。

目指しているのは、「痩せること」だけではなく、「好きなことを楽しめる身体」を育てること。

肩こりや疲労感、姿勢の崩れ、体力の低下など、日常生活の困りごとを見直しながら、無理なく続けられる身体づくりをサポートします。

一本下駄や歩行指導も。マシンだけに頼らない体づくり

店舗には大型トレーニングマシンを設置していません。

完全予約制の静かな空間の中で、自分自身の身体感覚と向き合う時間を提供しています。

また、一本下駄やバランスツールなどを活用しながら、歩行指導も取り入れ、身体の使い方や重心バランスを見直すトレーニングを行っています。



筋肉を鍛えることだけではなく「身体を上手に使う力」を育てることを重視しています。

大型マシンに頼るのではなく、自分自身の身体を理解し、使いこなせるようになることを目指しています。

こんなお悩みを持つ方へ

・肩こりや腰まわりの不快感が気になる方

・頑張っても体型が変わらない方

・姿勢や呼吸を見直したい方

・無理なダイエットを繰り返したくない方

・健康的に年齢を重ねたい方

・将来も自分の足で元気に歩き続けたい方

・仕事や日常生活のパフォーマンスを高めたい方

30代～60代を中心に、運動経験の少ない方にも安心してご利用いただけます。

ブライダルダイエットや男性向けコンディショニングにも対応しています。

「通わないと戻る」ではなく、自分で整えられる体へ

いきが目指しているのは、「通い続けなければ維持できない身体」ではありません。

立ち方、歩き方、呼吸の仕方など、日常生活の中で活かせる身体の使い方を身につけることで、自分自身で身体を整えられる状態を目指しています。

その場だけの変化ではなく、日常の中で活かせる知識や身体の使い方を身につけていただくことを大切にしています。

身体を変えることが目的ではなく、その先にある人生をより楽しむこと。

好きなことを思いきり楽しめる身体づくり。

それがパーソナルジムいきの考える身体づくりです。

店舗概要

■ 店舗名

パーソナルジムいき

■ オープン

2026年6月下旬オープン予定

■ 所在地

〒665-0843

兵庫県宝塚市宮の町1-11水野ビル2F

■ 営業時間

10:00～21:00（完全予約制）

■ 主なサービス

・呼吸トレーニング

・姿勢トレーニング

・体幹トレーニング

・身体の使い方指導

・コンディショニング

・整えるダイエット

・ブライダルダイエット

・産後ダイエット

■ 料金

体験トレーニング（90分）：3,000円（税込）

その他、月4回コースやダイエットプログラムをご用意しています。

※詳細は公式サイトをご確認ください。

■ 公式サイト

https://www.gym-takarazuka.com/

■ Instagram

https://www.instagram.com/personalgym_iki/

■ 本件に関するお問い合わせ先

パーソナルジムいき

https://www.gym-takarazuka.com/contact/