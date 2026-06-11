江戸ワンダーランド40周年の挑戦！今夏7月18日から3日間、前代未聞の音楽フェス序章『将軍はロックがお好き。』開催決定！SUGIZO、木暮″shake″武彦、仲井戸麗市が江戸の檜舞台に降臨

株式会社時代村

江戸ワンダーランド日光江戸村（栃木県日光市）は、開村40周年を迎えた2026年、これまでの歴史の中で初となる本格的なロック音楽の祭典「EDO ROCK FESTIVAL」を始動いたします。その記念すべき序章として、2026年7月18日（土）・19日（日）・20日（祝）の3日間、スペシャルイベント『将軍はロックがお好き。～Introduction of EDO ROCK FESTIVAL～』を開催することをお知らせいたします。

■ 40周年の江戸ワンダーランドが仕掛ける、新たなる挑戦「EDO ROCK FESTIVAL」とは1986年の開村以来、江戸の文化や暮らしを体感できるイマーシブな空間を提供してきた江戸ワンダーランド。40周年の節目に私たちが挑むのは、「伝統的な江戸文化」と「現代のロックスピリット」の融合です。 本フェスティバルは、世界的に活躍するギタリスト・SUGIZO氏、プロデューサー／ディレクターであり弊社の大目付でもある立川直樹氏、そして江戸ワンダーランド代表のユキ・リョウイチの3名による、「エレクトロニック・ギターと刀の親和性」へのインスピレーションから企画されました。刀をギターに持ち替え、強固な信念を表現するギタリストたちのロック・フェスティバル。その壮大なプロジェクトの幕開けとして、今夏、特別な3日間をお届けします。

■ リニューアルされた「SHOGUN THEATRE」の檜舞台に、総額1,000万円超の最高級オーディオが出現。本イベントの舞台となるのは、このたび改修を終えて生まれ変わった「SHOGUN THEATRE」（旧文化映像館）。厳かな檜のステージに、テクニクス（Technics）の1千万円を超える最高級オーディオ・システムを特別に設置いたします。 試聴した人々が思わず「魔法のようだ！」と感嘆の声を漏らすほどの圧倒的な音響空間の中で、ロック史に刻まれた伝説のギタリストたちの名演を再現。ここでしか聴けないスペシャルトークとともに楽しむ、前代未聞の「SUPER AUDIO LIVE＆TALK」です。

■ 開催概要およびチケット情報

イベント名： 『将軍はロックがお好き。～Introduction of EDO ROCK FESTIVAL～』

開催日程： 2026年7月18日（土）、19日（日）、20日（祝）

開催時間： 15:30 ～ 17:00

会場： 江戸ワンダーランド日光江戸村内「SHOGUN THEATRE」

内容： テクニクス最高峰オーディオによるロックギタリストの名演再現 ＆ 立川直樹とゲストアーティストによるスペシャルトークショー

チケット料金：大人 5,500円（税込） 小人 2,700円（税込）

※【開村40周年記念】1日通行手形＋スペシャルイベント『将軍はロックがお好き。』入場セット券が含まれます。

販売方法： 公式販売ページ（KKday）にて、イベント当日までオンライン購入が可能です。 ※事前購入の状況によっては、現地での当日券販売を行わない（中止とする）場合がございます。確実にご参加いただくために、Webでの事前購入を推奨いたします。 ※キャンセル等が発生した場合は、イベント当日でも公式販売ページ（Web）よりご購入いただけます。

チケット販売先： 公式販売ページ（KKday）にて受付 ※江戸ワンダーランドの公式ホームページよりご購入いただけます。

https://www.kkday.com/ja/product/129611?cid=13231&ud1=officialsite(https://www.kkday.com/ja/product/129611?cid=13231&ud1=officialsite)

チケット発売日： 2026年6月11日（木）10:00～ 一斉販売開始

【出演アーティスト プロフィール】

7月18日（土）：SUGIZO 作曲家、ギタリスト、ヴァイオリニスト、音楽プロデューサー

日本を代表するロックバンドLUNA SEA、X JAPAN、THE LAST ROCKSTARSのメンバーとして世界規模で活動。

同時にソロアーティストとして独自のエレクトロニックミュージックを追求、更に映画・舞台のサウンドトラックを数多く手がける。

2020年、サイケデリック・ジャムバンド SHAGを12年振りに再始動。

2022年、環境への配慮と高い美意識とを両立させた、ロックなエシカル・ファッションを提唱する自身のアパレル・ブランド「THE ONENESS」を始動。

音楽と並行しながら平和活動、人権・難民支援活動、再生可能エネルギー・環境活動、被災地ボランティア活動を積極的に展開。アクティヴィストとして知られる。

7月19日（日）：木暮"shake"武彦 ギタリスト、ソングライター、音楽プロデューサー

1980年代にレベッカの初代ギタリストとして活動後、RED WARRIORSを結成。R&R、ブルースやアコースティック、サイケデリックロックを基調に独自の音楽世界を展開し、近年は文学的要素も交えたソロ活動をメインに幅広く活躍している。

7月20日（祝）：仲井戸麗市 ギタリスト、シンガーソングライター

RCサクセションのギタリスト“CHABO”として日本のロックシーンを牽引。ブルースを基盤にした情感豊かなギタープレイと歌で長年支持を集める。ソロ活動ではアコースティックライブや朗読的表現など、自由度の高い音楽活動を続けている。

※各アーティストのナビゲーターとして、全日プロデューサーの立川直樹氏が登壇いたします。

【江戸ワンダーランド日光江戸村 将軍：ユキ・リョウイチよりメッセージ】

40周年という大きな節目を迎え、私たちは江戸ワンダーランドの新たな可能性を模索してきました。武士が魂として携えた『刀』と、現代の表現者が感情を爆発させる『エレクトロニック・ギター』には、通底する精神の美学があります。新しくなったSHOGUN THEATREの檜舞台で、本物の音と魂がぶつかり合う奇跡の3日間を、ぜひ体感してください。

【江戸ワンダーランド日光江戸村 大目付：立川直樹よりメッセージ】

新たな姿になってスタートしたSHOGUN THEATREで開場記念スペシャルイベントをやった時、そこで流れたピンク・フロイドの音楽のマジカルな響きには誰もが息をのんだ。「ギタリストだけのロック・フェスティバルをやったら最高だろうな」というアイディアは数年前から出ていたが、いよいよ現実化に向けて動き出し、まずはロックと江戸／侍の親和性を証明するべく、この企画を開催することを決めた。ギターと日本刀が並んだ時に生まれる時のパワーは昨年、日本橋で開催された期間限定のイベント〈江戸音楽茶屋〉の会場でも理屈抜きで証明されたが、今回のイベントではギターと刀がそうであるように縦横無尽のトークと強力なレコード（オーディオ）・ライブが展開されるだろう。

■ 江戸ワンダーランド日光江戸村

所在地：栃木県日光市柄倉470-2

開業：1986年4月23日

運営：株式会社時代村

理念：2003年の「江戸ワンダーランド宣言」に基づき、教育・文化・芸術を重視した“カルチャーパーク”として、江戸の知恵や美意識を未来へ繋ぐ活動を展開。