【VT COSMETICS】毎日1枚、日々の透明肌※1ケア。「ビタミンC アスタキサンチン マスク」が新登場！

VT COSMETICS

韓国発のスキンケアブランドVT COSMETICSは、毎日1枚の集中ケアで、透明感※1のあるツヤ肌印象へ導く「ビタミンC アスタキサンチン マスク」を発売いたします。

今回登場する「ビタミンC アスタキサンチン マスク」は、乾燥によってくすんで見える肌にうるおいを与え、日々の透明肌※1ケアを叶えるデイリーマスクです。

柔らかく肌に密着するスキンフィットシートと、べたつかないしっとりとした薄い黄色のビタエッセンスで、毎日のスキンケアに取り入れやすい使用感に仕上げました。爽やかな柚子の香りとともに、うるおいに満ちたツヤ肌印象へ導きます。

■ 商品特長

「ビタミンC アスタキサンチン マスク」は、乾燥によってくすんで見える肌にうるおいを与えながら、ツヤ感のある肌印象へ導くデイリーマスクです。高純度ビタミンC※2、4種のビタミンCコンプレックス※3、アスタキサンチン※4、だけでなく、ナイアシンアミド※4やコウジ酸※5も配合し、キメの整ったなめらかな肌へ導きます。べたつかないしっとりとしたビタエッセンスと、柔らかく肌に密着するシートで、毎日心地よく使える仕様に仕上げました。

ビタミンC アスタキサンチンラインの他商品もチェック

VTのビタミンC アスタキサンチンラインは、この他にも多数展開中でございます。

詳しくはこちら(https://vtcosmetics.jp/product/search.html?banner_action=&keyword=%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%B3)からチェック！

■商品概要

ビタミンC アスタキサンチン マスク

30枚入 / 2,420円（税込）

発売開始日

2026年6月12日（金）より順次*

取扱店舗

全国のバラエティショップ等*

*一部取り扱いのない店舗がございます。

*順次発売予定のため、店舗によってお取り扱い状況および在庫状況が異なる場合がございます。

■ ビタミンC アスタキサンチン ラインについて

「ビタミンC アスタキサンチン」ラインは、乾燥してツヤのない肌にうるおいを与え、透明感※1のあるツヤ肌印象へ導くラインです。毎日のスキンケアに取り入れやすいアイテムを通じて、ツヤ感とうるおいに着目したケアを提案します。

VTはこれからも、幅広い肌悩みやライフスタイルに寄り添いながら、日々のスキンケアが楽しみになるような商品提案を続けてまいります。

※1 うるおいによる

※2 アスコルビン酸(保湿)

※3アスコルビン酸、３-Ｏ-エチルアスコルビン酸、アスコルビルリン酸Ｎａ、アスコルビルグルコシド(いずれも保湿)

※4 保湿成分

※5 整肌成分

[公式サイト及びSNS・VT公式販売ショップ]

■ VT COSMETICS 公式サイト : https://www.vtcosmetics.jp/

■ VT COSMETICS 公式YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCaxeASR4NAKKG21BgyTj8Ww/featured

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■ ZOZOTOWN 公式ショップ : https://zozo.jp/brand/vtcosmetics/

■ Amazon 公式ショップ : https://www.amazon.co.jp/stores/VTCOSMETICSJAPAN%E5%85%AC%E5%BC%8F/page/479E664B-2BBD-4414-85D5-42CAB65B8F23

【本記事に関するお問い合わせ】

株式会社VT JAPAN

〒102-0084 東京都千代田区二番町12-3 グレイス麹町 11F

Mail：vtjapan.cs@gmail.com