エコキュートの在庫レス経営を実現！一人親方・施工店様向け卸売サポート『Q-Link』提供開始

株式会社Cools

省エネ住宅設備の専門店・株式会社Cools（本社：神奈川県平塚市）は、関東エリア（東京・神奈川・埼玉・千葉）の一人親方様や水道・設備施工店様向けに、エコキュートの卸売および現場直送・施工サポートをワンストップで提供する新サービス『Q-Link（クイックリンク）』の提供を本格的に開始しました。

自社で倉庫を持たなくても、最短即日納品や手元作業員の手配、さらに補助金申請のサポートまでを丸ごとお任せいただけるバックエンド基盤として、施工業者様の売上アップと負担軽減に貢献いたします。

■ 現場の業務効率を改善する「Q-Link」誕生の背景

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141032/table/12_1_dc2c1ea0197c5c19e61b3a26e7e31951.jpg?v=202606111051 ]

もっと案件を受けたいのに在庫がなくて失注してしまう。配送の手間や、複雑な補助金申請に追われて現場が回らない。 特に冬場の故障期や補助金シーズンは依頼が集中する一方で、メーカーの納期遅れや周辺業務の手間に追われ、効率よく現場を回せない施工店様が少なくありません。

こうした施工以外の課題を解消するために生まれたのが、当社の『Q-Link』です。

施工店様が本来の工事だけに集中できるよう、私たちが強固なバックエンド基盤となり、無駄なタイムロスや手続きの負担を削減。現場の業務効率の大幅な改善をサポートします。

■ 手間もリスクも大幅カット！4つのメリット

『Q-Link』は、ただ商品を卸すだけのサービスではありません。現場で働く皆様が「自分の得意な工事」にだけ集中できるよう、あらゆる面倒を丸ごと引き受けるバックアップ体制を整えています。

1. 自社倉庫のように使える！常時200台の在庫をストック

主要メーカーの5社の幅広いラインナップを常時200台以上確保。今日欲しい！という緊急の案件にも、当社の在庫を自社の倉庫のように使って対応いただけます。

2. 重いエコキュートもお任せ！現場直送＆手元作業員の手配

エコキュートの運搬は、体力だけでなく専用の車両も必要になります。『Q-Link』なら、最短工事当日に現場まで商品を直接お運びします。

さらに、一人で積み下ろしが厳しい・施工の補助（手元作業員）が欲しいという場合も、人員の手配が可能です。重労働によるお怪我のリスクも低減します。

3. 最短10分！LINEでカンタン即日見積もり

現場の合間や移動中など、忙しい職人さんの手を煩わせないよう、お見積もりはすべてLINEで完結します。型番や現場の写真をスマホから送っていただければ、最短10分、遅くともその日のうちに業者様向けの「卸値価格」をご提示します。

4. 補助金・電気工事の技術サポートも無料で安心

分電盤の確認が不安、太陽光連携の配線が分からない、給湯省エネ補助金の申請方法が複雑で困っているといった、周辺業務のハードルもQ-Linkがクリアにします。

弊社に在籍する有資格者が、複雑な現場対応をサポート。補助金申請に必要な写真や図面データも、納品時にスムーズに共有いたします。

■ こんな一人親方・施工店さんにぴったりです！

ウチの規模でも利用できるかな？とご不安に思われるかもしれませんが、ご安心ください。

以下のような幅広い業者様にご活用いただけます。

- 一人親方様（人手が足りない、大きな機材を運ぶ車がない）- 水道屋・設備施工店様（水回りは得意だが、電気工事に少し不安がある）- リフォーム会社・工務店様（エコキュートの仕入れルートを安定させたい）- 不動産管理会社様（マンションの給湯器を一括で、安く交換したい）

お一人で活動されている方から地元の工務店様まで、規模を問わずどなたでもご利用いただけます。



『Q-Link』は、手間の掛かる周辺業務を私たちが丸ごと引き受け、職人さんが本来の工事に集中できる環境をご提供します。 無駄なコストやタイムロスをなくし、より身軽で効率的な「在庫レス経営」を実現いたします。

みなさまからのご相談を、心よりお待ちしております。

会社概要

株式会社Cools（本社：神奈川県平塚市）は、エコキュート・ガス給湯器・太陽光・蓄電池の設置・交換工事やエアコン・水栓蛇口などの住宅設備を中心に、保守点検、修理・交換等の実績を持つ省エネ住宅関連設備の専門店。全国各地に拠点を拡大し、年間5,000件超の施工実績を有する。「人々の生活において必要不可欠な存在になること」を目指して、お客様一人一人のお悩みに寄り添い、持続可能で快適な暮らしを実現するサービスを展開しています。

【Cools公式ページ／SNS】

エコキュート販売ページ：https://cools-kyutoki.com/

太陽光パネル・蓄電池システム販売ページ：https://cools-kyutoki.com/solar-and-battery/

業務用エアコン販売ページ：https://air-con.jp/

株式会社Cools 公式Instagram：https://www.instagram.com/cools.official/

株式会社Cools 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cools.official

【本件に関するお問い合わせ先】

TEL：0463-26-4022

mail：marketing-div@cools-inc.jp