【ホテルニューオータニ博多】今年の夏は南国気分で“スマドリ”！ハワイアン料理とアサヒ生ビール4種の飲み比べを楽しむ『平日夜限定ビアプラン ～スマドリでええねん！～』を提供
協賛：アサヒビール株式会社
ホテルニューオータニ博多（福岡市中央区渡辺通1-1-2、総支配人 山崎真幸）は、2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの平日限定で、ハワイアン料理とアサヒ生ビール4種の飲み比べを楽しめる『平日夜限定ビアプラン ～スマドリでええねん！～』を提供いたします。
ハワイをイメージした南国気分あふれる料理と、個性豊かなアサヒ生ビール4種類の飲み比べを楽しめる夏季限定プランをご用意しました。さらに、アサヒビールが提唱する“スマートドリンキング（スマドリ）”をテーマに、アルコールを飲む人も飲まない人も一緒に楽しめる、ノンアルコールドリンクも充実させています。
仕事帰りの一杯や、ご友人・ご家族との夏の集まりなど、さまざまなシーンでご利用いただけます。ホテルならではの上質な空間で、自由な飲み方を楽しむ夏のビアタイムをお過ごしください。
https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/greenhouse/summer-plan/(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/greenhouse/summer-plan/)
■スマドリとは？
飲む人も飲まない人もみんなが楽しめる、体質や気分に合わせた自由な飲み方。それが、スマートドリンキング（= スマドリ）です。好きなドリンクを手に、誰もが自分らしく、誰もがともに楽しめる未来へ。アサヒビールが提案する“自由で多彩な飲み方”です。
■ハワイアン料理とアサヒ生ビール4種を堪能！
【プラン内容】
1名さま \7,000（税金・サービス料共）
料理 7品＋飲み物フリーフロー（100分制）
●料理メニュー
・スパイシー枝豆
・ハワイアンシーザーサラダ
・ガーリックシュリンプ
・ケイジャンポテト＆オニオンリング
・フリフリチキントルティーヤロール
・BBQポーク＆グリル野菜
・スパム入りパイナップルフライドライス
●ドリンクメニュー
＊アルコール
・アサヒ生ビール4種飲み比べ
アサヒスーパードライ
マルエフ
黒生
プレミアム熟撰
・樽生ワイン（赤・白）
・樽生スパークリングワイン
・ハイボール（ブラックニッカ）
・サワー各種（アサヒ 樽ハイ倶楽部）
レモン／カルピス／巨峰／カシス／あまおう
・カクテル各種
ジントニック／カシスオレンジ／モスコミュール／カンパリソーダ 他15種
＊ノンアルコール
・アサヒ ドライゼロ
・ノンアルコールワイン（赤・白）
・ノンアルコールテイスト飲料各種（アサヒ スタイルバランス）
シャルドネスパークリング／ハイボール／カシスオレンジ／レモンサワー／無糖レモンサワー
・ノンアルコールカクテル
シトラスミントレモネード／シャーリーテンプル／バージンネーブル／シトロンウェーブ
・ソフトドリンク各種
コーラ／ジンジャーエール／ウーロン茶／オレンジジュース
アップルジュース／トニックウォーター（フィーバーツリー）
■プラン概要
平日夜限定ビアプラン
ハワイアン料理とアサヒ生ビール飲み比べ ～スマドリでええねん！～
https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/greenhouse/summer-plan/(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/greenhouse/summer-plan/)
[期間] 2026年7月1日（水）～9月30日（水）※平日限定
※8/13（木）、14（金）を除く
※8/17（月）～28（金）は改修工事のため、別店舗にて提供いたします
[時間] 16:30～21:00 ※100分制
最終入店19:30 L.O.21:00
[料金] \7,000 ※税金・サービス料共
[人数] 2名さまより
【ご予約・お問合せ】
カフェ＆レストラン グリーンハウス [1F]
TEL：092-714-1111（代表）