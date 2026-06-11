【ホテルニューオータニ博多】今年の夏は南国気分で“スマドリ”！ハワイアン料理とアサヒ生ビール4種の飲み比べを楽しむ『平日夜限定ビアプラン ～スマドリでええねん！～』を提供

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株式会社ニューオータニ九州

協賛：アサヒビール株式会社

ホテルニューオータニ博多（福岡市中央区渡辺通1-1-2、総支配人 山崎真幸）は、2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの平日限定で、ハワイアン料理とアサヒ生ビール4種の飲み比べを楽しめる『平日夜限定ビアプラン ～スマドリでええねん！～』を提供いたします。



ハワイをイメージした南国気分あふれる料理と、個性豊かなアサヒ生ビール4種類の飲み比べを楽しめる夏季限定プランをご用意しました。さらに、アサヒビールが提唱する“スマートドリンキング（スマドリ）”をテーマに、アルコールを飲む人も飲まない人も一緒に楽しめる、ノンアルコールドリンクも充実させています。



仕事帰りの一杯や、ご友人・ご家族との夏の集まりなど、さまざまなシーンでご利用いただけます。ホテルならではの上質な空間で、自由な飲み方を楽しむ夏のビアタイムをお過ごしください。


https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/greenhouse/summer-plan/(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/greenhouse/summer-plan/)


■スマドリとは？



飲む人も飲まない人もみんなが楽しめる、体質や気分に合わせた自由な飲み方。それが、スマートドリンキング（= スマドリ）です。好きなドリンクを手に、誰もが自分らしく、誰もがともに楽しめる未来へ。アサヒビールが提案する“自由で多彩な飲み方”です。





■ハワイアン料理とアサヒ生ビール4種を堪能！




【プラン内容】


1名さま　\7,000（税金・サービス料共）


料理 7品＋飲み物フリーフロー（100分制）



●料理メニュー


・スパイシー枝豆


・ハワイアンシーザーサラダ


・ガーリックシュリンプ


・ケイジャンポテト＆オニオンリング


・フリフリチキントルティーヤロール


・BBQポーク＆グリル野菜


・スパム入りパイナップルフライドライス



●ドリンクメニュー


＊アルコール


・アサヒ生ビール4種飲み比べ



アサヒスーパードライ




マルエフ




黒生




プレミアム熟撰




・樽生ワイン（赤・白）


・樽生スパークリングワイン


・ハイボール（ブラックニッカ）


・サワー各種（アサヒ 樽ハイ倶楽部）


　レモン／カルピス／巨峰／カシス／あまおう


・カクテル各種


　ジントニック／カシスオレンジ／モスコミュール／カンパリソーダ　他15種



＊ノンアルコール


・アサヒ ドライゼロ


・ノンアルコールワイン（赤・白）


・ノンアルコールテイスト飲料各種（アサヒ スタイルバランス）


　シャルドネスパークリング／ハイボール／カシスオレンジ／レモンサワー／無糖レモンサワー


・ノンアルコールカクテル


　シトラスミントレモネード／シャーリーテンプル／バージンネーブル／シトロンウェーブ


・ソフトドリンク各種


　コーラ／ジンジャーエール／ウーロン茶／オレンジジュース


　アップルジュース／トニックウォーター（フィーバーツリー）


■プラン概要

平日夜限定ビアプラン


ハワイアン料理とアサヒ生ビール飲み比べ ～スマドリでええねん！～


https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/greenhouse/summer-plan/(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/greenhouse/summer-plan/)



[期間]　2026年7月1日（水）～9月30日（水）※平日限定


　　　　　※8/13（木）、14（金）を除く


　　　　　※8/17（月）～28（金）は改修工事のため、別店舗にて提供いたします


[時間]　16:30～21:00　※100分制


　　　　最終入店19:30　L.O.21:00


[料金]　\7,000　※税金・サービス料共


[人数]　2名さまより



【ご予約・お問合せ】


カフェ＆レストラン グリーンハウス [1F]


TEL：092-714-1111（代表）