【ホテルニューオータニ博多】今年の夏は南国気分で“スマドリ”！ハワイアン料理とアサヒ生ビール4種の飲み比べを楽しむ『平日夜限定ビアプラン ～スマドリでええねん！～』を提供

株式会社ニューオータニ九州協賛：アサヒビール株式会社

ホテルニューオータニ博多（福岡市中央区渡辺通1-1-2、総支配人 山崎真幸）は、2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの平日限定で、ハワイアン料理とアサヒ生ビール4種の飲み比べを楽しめる『平日夜限定ビアプラン ～スマドリでええねん！～』を提供いたします。

ハワイをイメージした南国気分あふれる料理と、個性豊かなアサヒ生ビール4種類の飲み比べを楽しめる夏季限定プランをご用意しました。さらに、アサヒビールが提唱する“スマートドリンキング（スマドリ）”をテーマに、アルコールを飲む人も飲まない人も一緒に楽しめる、ノンアルコールドリンクも充実させています。

仕事帰りの一杯や、ご友人・ご家族との夏の集まりなど、さまざまなシーンでご利用いただけます。ホテルならではの上質な空間で、自由な飲み方を楽しむ夏のビアタイムをお過ごしください。

https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/greenhouse/summer-plan/(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/greenhouse/summer-plan/)

■スマドリとは？

飲む人も飲まない人もみんなが楽しめる、体質や気分に合わせた自由な飲み方。それが、スマートドリンキング（= スマドリ）です。好きなドリンクを手に、誰もが自分らしく、誰もがともに楽しめる未来へ。アサヒビールが提案する“自由で多彩な飲み方”です。

■ハワイアン料理とアサヒ生ビール4種を堪能！

【プラン内容】

1名さま \7,000（税金・サービス料共）

料理 7品＋飲み物フリーフロー（100分制）

●料理メニュー

・スパイシー枝豆

・ハワイアンシーザーサラダ

・ガーリックシュリンプ

・ケイジャンポテト＆オニオンリング

・フリフリチキントルティーヤロール

・BBQポーク＆グリル野菜

・スパム入りパイナップルフライドライス

●ドリンクメニュー

＊アルコール

・アサヒ生ビール4種飲み比べ

アサヒスーパードライ

マルエフ

黒生

プレミアム熟撰

・樽生ワイン（赤・白）

・樽生スパークリングワイン

・ハイボール（ブラックニッカ）

・サワー各種（アサヒ 樽ハイ倶楽部）

レモン／カルピス／巨峰／カシス／あまおう

・カクテル各種

ジントニック／カシスオレンジ／モスコミュール／カンパリソーダ 他15種

＊ノンアルコール

・アサヒ ドライゼロ

・ノンアルコールワイン（赤・白）

・ノンアルコールテイスト飲料各種（アサヒ スタイルバランス）

シャルドネスパークリング／ハイボール／カシスオレンジ／レモンサワー／無糖レモンサワー

・ノンアルコールカクテル

シトラスミントレモネード／シャーリーテンプル／バージンネーブル／シトロンウェーブ

・ソフトドリンク各種

コーラ／ジンジャーエール／ウーロン茶／オレンジジュース

アップルジュース／トニックウォーター（フィーバーツリー）

■プラン概要

平日夜限定ビアプラン

ハワイアン料理とアサヒ生ビール飲み比べ ～スマドリでええねん！～

https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/greenhouse/summer-plan/(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/greenhouse/summer-plan/)

[期間] 2026年7月1日（水）～9月30日（水）※平日限定

※8/13（木）、14（金）を除く

※8/17（月）～28（金）は改修工事のため、別店舗にて提供いたします

[時間] 16:30～21:00 ※100分制

最終入店19:30 L.O.21:00

[料金] \7,000 ※税金・サービス料共

[人数] 2名さまより

【ご予約・お問合せ】

カフェ＆レストラン グリーンハウス [1F]

TEL：092-714-1111（代表）