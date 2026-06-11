【入場無料】令和８年６月13日(土)10時～15時オアシスタウンキセラ川西で阪神北地域の障害者就労施設等の【ここいろひん】を販売する“きらっと☆オンリーワン”バザール(川西)を開催!!
“きらっと☆オンリーワン”製品販売促進事業は、阪神北地域の障害者就労施設で作られた【ここいろひん】を紹介・販売支援し、働く皆さんの活躍の場を広げることを目的とした取組です。焼菓子、焙煎珈琲、パン、お弁当、野菜、手芸品や雑貨など、各施設が工夫を凝らし丁寧に手作りした商品は、個性とぬくもりにあふれています。
本事業では、さらなる販路拡大を図るとともに、県民の障害者に対する理解と認識を深め、交流を広げることを目的として、管内の大型商業施設等において“きらっと☆オンリーワン”バザールを開催します。ご家族やご友人と一緒に、ぜひご参加ください。
※兵庫県では障害福祉サービス事業所で製作された商品を身近に感じ、広く親しんでいただくため、【ここいろひん】という愛称を活用しています
◆イベント内容
「“きらっと☆オンリーワン”バザール（川西）」
日程：令和８年６月13日（土）
場所：オアシスタウンキセラ川西（川西市火打1丁目16-６）
１階催事スペース
※半屋外のため雨天決行、荒天の場合は中止
※写真は前年度開催のもの
◆出店事業所・販売品目
・ゆうゆう お菓子工房lien【伊丹市、就労継続支援B型】
焼き菓子（クッキー等）
・nijinokai（あおぞら、虹の家合同出店）【宝塚市、地域活動支援センター】
手芸雑貨
・ななくさ厚生院【宝塚市、救護施設】
木工製品、木工製作ワークショップ
・WowII！【宝塚市、就労継続支援B型】
モール雑貨、ドリップパックコーヒー、アイスコーヒー、クッキー
・川西市障害者共働作業所あかね【川西市、就労継続支援B型】
焼き菓子（マドレーヌ、クッキー、パウンドケーキ）、チーズケーキ
・ハピネス川西作業所【川西市、生活介護】
焼き菓子（クッキー、マドレーヌ、ラスク等）
・むぎのめ作業所【川西市、就労継続支援B型】
焼き菓子（クッキー、パウンドケーキ、ブラウニー）
・彩【三田市、就労継続支援A型】
雑貨、手芸雑貨
・希望の家すばる【猪名川町、就労継続支援B型】
クッキー、手芸雑貨
▼事業の詳細はこちらから
兵庫県／（阪神北地域）”きらっと☆オンリーワン”ショップ～障害のある方が心をこめて作った商品を販売しています！～(https://web.pref.hyogo.lg.jp/hnk05/kirattoonlyoneshop.html)
◆アクセス
能勢電鉄妙見線「絹延橋駅」から西へ徒歩約10分
阪急宝塚線「川西能勢口駅」から北西へ徒歩約20分
JR宝塚線「川西池田駅」から北西へ徒歩約25分
車の場合は、県道12号線沿い「キセラ川西地区」内（駐車場あり）
◆主催
兵庫県阪神北県民局 宝塚健康福祉事務所