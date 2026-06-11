ジェクトワン、3者連携「静岡移住 住みかえサポート」にて首都圏エリアを担当持ち家の売却・活用支援サービスを6月11日より提供開始

株式会社ジェクトワン

不動産の開発事業・リノベーション事業および空き家事業を展開する株式会社ジェクトワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大河 幹男 以下、ジェクトワン）は、静岡市への移住促進および空き家問題の解決を目的に、静岡ガスグループ（静岡ガスリビング株式会社、空き家買取専科（株式会社Sweets

Investment） 以下、静岡ガスグループ）、株式会社静岡銀行（本店：静岡県静岡市 以下、静岡銀行）と連携し、2026年6月11日（木）より開始される「静岡移住 住みかえサポート」に参画いたします。

■本連携の背景：移住を阻む「住みかえ」の壁を解消

近年、地方移住への関心が高まる一方で、検討すべき事柄の多さから移住を断念するケースが少なくありません。特に首都圏に持ち家を持つ世帯にとって、「現在の住まいの売却・活用」と「移住先での住まい探し」を同時並行で進めることは大きな負担となり、これが移住のボトルネックとなっていました。本サービスは、こうした課題を解決するため、行政と民間企業が連携し、首都圏の持ち家処分から静岡での新居確保、資金計画までをワンストップで支援するものです。

■「静岡移住 住みかえサポート」概要

本サービスは、静岡市へ移住を検討されている首都圏の持ち家所有者を対象に、静岡ガスグループが運営する「空き家買取専科」が総合窓口となり、各社が連携して住みかえを支援するスキームです。ジェクトワンは、空き家解決サービス「アキサポ」のノウハウを活かし、首都圏の物件の「売却」や「活用」において、本サービス限定の特別な特典を提供し、移住者の資金面を強力にバックアップします。

＜本サービスにおけるジェクトワン（アキサポ）の提供特典＞

首都圏の自宅（旧家）に対し、以下のいずれかの特典を提供いたします。

【売却（買取）の場合】 通常の買取価格に、さらに査定額を特別に上乗せして買い取り。

【売却（仲介）の場合】 仲介手数料を特別割引。

【活用（賃貸）の場合】 貸出賃料に一定額を上乗せして支払い。

※賃貸の対象物件は原則として渋谷駅から90分圏内

＜連携スキーム全体図＞

【総合窓口】静岡ガスグループ（空き家買取専科）

：住みかえに関する相談全体の整理、各支援先へ橋渡しをおこないトータルでサポート。

【首都圏物件の対応】ジェクトワン（アキサポ）

：現在の住まいの売却（買取・仲介）または活用（賃貸）支援。

【静岡物件の対応】静岡ガスグループ（静岡ガスリビング）

：静岡市内の購入物件の仲介、必要に応じたリフォーム提案。

【資金相談】静岡銀行

：移住応援ローンなどの資金相談、職業紹介や資産運用などライフプラン相談。

■株式会社ジェクトワン 会社概要

社 名： 株式会社ジェクトワン

所 在 地： 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号 渋谷アクシュ21F

設 立： 2009年1月28日

代表取締役： 大河 幹男

資 本 金： 1億3,000万円

事業内容 ： 総合不動産開発事業（住宅、ビル、商業、ホテル）、リノベーション事業、

賃貸管理事業、空き家事業（アキサポ：https://www.akisapo.jp/）

ホームページ： https://jectone.jp/

＜ご参考＞

■「アキサポ」とは

株式会社ジェクトワンが運営する空き家解決サービスです。

空き家のお悩みに対して「アキサポ」が寄り添い、活用や買取などのさまざまな選択肢の中から最適なプランをご提案、所有者様の手間なく、お悩みを解決いたします。創業時より大切にしている物件の多様化（不動産それぞれの土地や周辺のニーズに合わせた活用方法）を最大限に活かした事業を目指し、2016年にスタートしました。現在は、住居用戸建てだけではなく、企業が保有する遊休不動産の有効活用も積極的に行っております。

アキサポ公式HP：https://www.akisapo.jp/(https://www.akisapo.jp/)

■「アキサポの活用」とは

首都圏と関西圏を中心に展開する空き家を活用するサービスで、「アキサポ」が提供するサービスの一つです。「アキサポ」が空き家を借り受け、「アキサポ」の基本費用負担でリノベーション工事を行い、一定期間転貸するサービスです。地域にマッチした空き家活用を提案し、街の資源である空き家の再生を通じて地域コミュニティの活性化に貢献しております。

【空き家所有者にとっての最大のメリット】

・契約期間終了後、建物が戻ってくる

所有権が変わらず、リノベーションを行った空き家が契約終了後手元に返ってきます。

・リノベーション費用は「アキサポ」が基本負担

リノベーション設計や施工、工事管理もすべて「アキサポ」にお任せできます。

※物件により諸条件等が異なります。



【サービスフロー】

■「アキサポの買取」とは

「アキサポの買取」では、「アキサポ」が直接空き家を買い受ける買取サービスを展開しております。

空き家の立地・状態にかかわらず、全国無料査定を行い、最適な「売りたい」をサポートいたします。