CVCファンド「INNOVATION V Capital」量子AIクラウドを展開するテックスタートアップ株式会社エー・スター・クォンタムに出資

株式会社イノベーション

株式会社イノベーション（東証スタンダード 証券コード3970、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：富田 直人、以下「当社」）は、イノベーション・エンジン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：佐野睦典）と共同設立のコーポレートベンチャーキャピタル「INNOVATION V Capital（※以下、IVC）」を通じて、量子コンピューティング技術と既存コンピュータの数理最適化・AI技術をハイブリッドで活用する量子AIクラウドサービス「AQCloud」を展開する、株式会社エー・スター・クォンタム（本社：東京都港区、代表取締役：船橋弘路）に出資したことをお知らせいたします。

エー・スター・クォンタム社が持つ量子コンピューティング技術は、6Gセンシングデータの蓄積により今後間違いなく顕在化してくる「ビッグデータクライシス」を根本解決する大きな可能性を秘めています。

今回の出資を通じ、同社の高度な数理最適化エンジンと当社の強みを掛け合わせることで、B2B領域における未知のイノベーション創出が加速するものと考えており、量子技術の社会実装の旗手として、物流やフィジカルロボティクス等、多岐にわたる産業の生産性向上を共に牽引してまいります。

IVCは、独自の最先端デジタル技術や革新的ビジネスモデルで世の中の働き方・産業構造を変えていけるスタートアップへの出資を通じて、イノベーショングループのミッションである「『働く』を変える」を共に実現していくために設立されたCVCファンドです。今後も投資活動に加えて、多角的な経営支援により「スタートアップ・エコシステム」に貢献してまいります。

■ 株式会社エー・スター・クォンタムについて

株式会社エー・スター・クォンタムは、量子コンピューティング（量子アニーリングや独自の最適化アルゴリズム）と古典数理最適化を巧みに組み合わせ、産業界の複雑な「組合せ最適化問題」を解決するソフトウェア会社です。

これまで熟練の職人が膨大な時間をかけて計算していた、物流・製造分野における生産計画や配送経路の最適化、航空業界の機材・整備計画など、多岐にわたる領域において具体的な実用ユースケースを積み上げています。複雑な社会課題を劇的に高度化・効率化させることで、企業の生産性を飛躍的に向上させ、深刻化する人手不足や業務負担の軽減、さらには持続可能な社会インフラの構築に大きく寄与しています。

株式会社エー・スター・クォンタム

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 船橋弘路

設立 ：2018年7月

本社所在地 ：東京都港区南青山3-1-3 スプライン青山東急ビル

コーポレートサイト：https://a-star-quantum.jp/ (https://a-star-quantum.jp/)

■ CVCファンド「INNOVATION V Capital」について

名称 ：INNOVATION V Capital投資事業有限責任組合

General Partner ：イノベーション・エンジン株式会社

主なLimited Partner ：株式会社イノベーション

組成日 ：2025年5月

出資額 ：10億円

運用期間 ：10年（2年の延長あり）

投資対象 ：デジタル技術を推進する革新的なソリューションやサービスを提供する

スタートアップ

・テーマ ：#BtoBビジネス

#AI・ソフトウェアを活用した業務の高度化・効率化

#商習慣の変容

・事業内容 ：#人材不足 #業務効率化 ＃AI・ソフトウェア活用

#DX推進 #HRテック #SaaS #多様な働き方

#ウェルビーイング #自動化 #リスキリング #生産性向上

・ステージ ：アーリー～ミドルステージを対象とする

※上記投資対象のスタートアップを中心に投資予定ですが、対象外のスタートアップへの投資も検討可能です。

■ 株式会社イノベーションについて

代表取締役社長 ： 富田 直人

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-10-13 TOKYU REIT 渋谷R ビル3F

設立 ： 2000年12月14日

URL ： https://www.innovation.co.jp/

■ イノベーション・エンジン株式会社について

代表取締役 ： 佐野 睦典

日本拠点所在地 ： 東京都港区芝2-3-12 芝アビタシオンビル3F

設立 ： 2001年1月

URL ： https://www.innovation-engine.co.jp/ (https://www.innovation-engine.co.jp/)

■ 資金調達をご検討中のスタートアップご担当者さまへ

本ファンドからの出資・支援をご希望のスタートアップさまからのお問い合わせを広く募集しております。

貴社の足元の成長に寄与するだけではなく、継続的な発展のご支援の可否について真摯に検討いたしますので、お気軽にご連絡下さい。

＜スタートアップさまからのご連絡先＞

・お問い合わせフォーム ：https://forms.gle/wstiXBi5PmdAXXvk6

・お問い合わせメールアドレス：cvc@innovation.co.jp

・お問い合わせ先 ：株式会社イノベーション インキュベーションユニット

出資管理グループ