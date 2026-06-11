『Carving tribes』色を楽しむ季節に、限定カラー全10色のカービングバッグを販売中

株式会社アイランド



株式会社アイランド（本社：東京都世田谷区 代表取締役社長：谷澤 俊輔）が展開するブランド『Carving tribes（カービングトライブス）』は、これからの色を楽しむ季節に合わせ、ブランドを代表するアイコンバッグ「Maestra（マエストラ）」の店舗ごとに異なる限定カラー全10色を、6月8日（月）から販売しています。

本企画は、2020年の発売時に多くのファンを魅了した、“店舗限定カラー企画”の第二弾となります。今回は、各店舗の個性や地域性をイメージした全10色をラインナップしました。お気に入りのカラー探しをお楽しみいただける限定コレクションです。

「Maestra」は、1997年の『GRACE CONTINENTAL』ブランド創設以来、変わらず展開し続けるアイコンバッグです。熟練の職人がレザーに一つひとつ柄を彫刻（CARVE）し、ハンドステッチで丁寧に組み上げる独自の製法が特徴で、完成までに多くの時間と高い技術を要するバッグには、手仕事ならではのこだわりと誇りが宿っています。その唯一無二のデザインは、ひと目で「Maestra」と分かる存在感を放ち、時代を超えて多くのファンに愛され続けています。

限定カラー10色の「Maestra」は、全国の10店舗にてそれぞれのカラーを販売中です。また、公式オンラインストアでは全10色すべてを販売しています。





■店舗限定カラー10色カービンバッグ「Maestra（マエストラ）」詳細

商品名：Limited Mini Maestra1

発売店舗：札幌大丸店

価格：44,000円(税込)

札幌の雪解けの風景をイメージした限定カラー。ピンクベースにシルバーを効かせ、やわらかな春の訪れと雪景色の透明感が魅力です。

商品名：Limited Mini Maestra2

発売店舗：有楽町マルイ店

価格：44,000円(税込)

ネイビーをベースにメタリックシルバーのステッチを効かせた限定カラー。洗練されたモダンなムードを表現しました。

商品名：Limited Mini Maestra3

発売店舗：横浜ルミネ店

価格：44,000円(税込)

グレースコンチネンタルのスタイリングにも馴染む優しいピンクにエクリュのステッチを合わせた限定カラー。柔らかく上品な印象です。

商品名：Limited Mini Maestra3

発売店舗：表参道ヒルズ店

価格：44,000円(税込)

淡いブルーにシルバーのステッチを合わせた限定カラー。都会的な洗練さを感じさせながら、フェミニンにも馴染む万能な配色です。

商品名：Limited Mini Maestra4

発売店舗：心斎橋店

価格：44,000円(税込)

長く愛される上品な配色を目指した配色。心斎橋の上質な街並みに調和する、品のある配色に仕上げました。

商品名：Limited Mini Maestra5

発売店舗：近鉄あべの店

価格：44,000円(税込)

定番にはないオレンジをベースに、ピンクのステッチを効かせた限定カラー。幅広い世代に馴染みやすく、限定ならではの特別感を楽しめるカラーに仕上げました。

Limited Mini Maestra6

発売店舗：大丸神戸店

価格：44,000円(税込)

神戸らしい華やかで上品なスタイルをイメージし、ピンク×ピンクの配色をセレクト。人気の高いピンクを取り入れ、上品な華やかさを楽しめる限定カラーです。

Limited Mini Maestra7

発売店舗：広島パルコ店

価格：44,000円(税込)

人気のエクリュをベースに、ピンクのステッチで大人の女性らしさを表現。シルバーの金具が爽やかな印象を与え、初めての方にも愛用者へもおすすめの限定カラーです。

Limited Mini Maestra8

発売店舗：博多阪急店

価格：44,000円(税込)

エクリュベースにシルバーのアクセントを効かせた限定カラー。上品でありながら日常使いしやすく、華やかさと洗練された雰囲気を表現しました。

Limited Mini Maestra5

発売店舗：沖縄パルコ店

価格：44,000円(税込)

シルバーをベースに沖縄の空と海を連想させるブルーのステッチを配色。夏の日差しに映える、軽やかで清涼感溢れるカラーリングです。

■展開店舗

公式オンラインストア：https://www.gracecontinental.com/(https://www.gracecontinental.com/)

GRACE CONTINENTAL(大丸札幌店、マルイ有楽町店、LUMINE横浜店、大丸心斎橋店、近鉄あべの店、大丸神戸店、博多阪急店、沖縄パルコ店)

GRACE CONTINENTAL The Banquet(パルコ広島店)

Diagram(表参道ヒルズ店)

□公式オンラインストアNEWS: https://www.gracecontinental.com/cms/feature120260529103827

□公式インスタグラム： https://www.instagram.com/carvingtribes/

■「カービングバッグ」とは

グレースコンチネンタルで1999年から現在に至るまで、定番商品としてご愛顧頂いている「カービングバッグ」そのカービングバッグを独立したブランドとして、2014年秋より立ち上げたのが“Carving Tribes”です。グレースのコア顧客層（30代～50代）以外にも広めるため、20代顧客をターゲットとした売場として“Carving Tribes”を展開してきました。素材は馴染みやすく、また、軽量な牛革を使用し、使うほどに個性が表現され経年変化をお楽しみいただけると共に他に類を見ない独特な雰囲気を表現しております。