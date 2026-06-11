【参加者限定特典付き】「職場コミュニケーションを円滑に進める職場ワークショップ」ウェビナーを開催（6月22日14:00～15:00）株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「職場コミュニケーションを円滑に進める職場ワークショップ」と題してウェビナーを開催しますので、お知らせします。

当社のWebサイトや展示会を通じて、「職場の人間関係がギクシャクしていて、仕事がはかどらない」「テレワークにより職場のコミュニケーションが希薄になった」「部門間の連携不足でミスが多発している」といった職場のコミュニケーションに関するご相談を多数いただいております。

こうしたミスコミュニケーションは、伝え方の問題だけで起きているわけではありません。その背景には、人それぞれの考え方や行動傾向の違いが“見えていない”ことがあります。

相手を変えようとするのではなく、まずは自分自身の傾向を理解し、お互いの違いを認識したうえで、チーム内に“共通言語”を持つことが重要です。

今回は、このようにお悩みの管理職・チームリーダーや職場のコミュニケーション改善に課題を感じている方、チームビルディング施策を検討している人事ご担当者の方々に貢献すべく、ウェビナーを開催いたします。

ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/seminar/lifo2260622

◆ウェビナー案内

上司と部下、先輩と新人、チームメンバー同士で、「伝えたつもりなのに伝わらない」「なぜその反応になるのかわからない」と感じる場面は少なくありません。

こうしたミスコミュニケーションは、伝え方の問題だけで起きているわけではありません。

その背景には、人それぞれの考え方や行動傾向の違いが“見えていない”ことがあります。

相手を変えようとするのではなく、まずは自分自身の傾向を理解し、お互いの違いを認識したうえで、チーム内に“共通言語”を持つことが重要です。

本ウェビナーでは、自己理解を起点に相互理解を深め、ミスコミュニケーションを減らしながら、チームの関係性を改善するための考え方と実践方法を解説します。

◆今回開催するウェビナー概要

こんなお悩みありませんか？

- 上司・部下間のコミュニケーションにすれ違いが多い- 新人・若手との関わり方に戸惑いがある- 「伝え方」を工夫しても改善につながらない

本ウェビナーでは、なぜ職場でミスコミュニケーションが起きるのか、その根本的な原因を理解いただけます。あわせて、自己理解を起点に他者を理解し、チーム内で共通言語をつくることで、相互理解を深めるための具体的な方法を解説します。

これにより、単なる「伝え方の工夫」にとどまらず、コミュニケーションのズレそのものを減らし、チームの関係性を改善していくための実践イメージを持ち帰っていただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131307/table/172_1_5f0d39bc7468248dd94e4bec6ba28d32.jpg?v=202606111051 ]

ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/seminar/lifo2260622

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

LDcubeは、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

職場のコミュニケーションの質は、組織のパフォーマンスに大きな影響を与えます。

しかし、多くの企業で実施されているコミュニケーション研修は階層別研修として実施されることが多く、 「研修を実施しても効果が続かない」 「現場での実践に結びつかない」 といった課題があり、悩んでいる人事の方も多いと思います。特に昨今のオンラインコミュニケーションの増加により、従来の研修手法では十分な効果が得られないケースも増えてきました。

職場コミュニケーションの活性化は、一朝一夕には実現できません。地道な取り組みの積み重ねが求められます。組織として継続的な施策を打ち、良質なコミュニ ケーションの土壌を育んでいくことが大切です。

株式会社LDcubeでは自己診断ツールを活用しながら職場メンバーの行動の傾向を理解し、メンバー同士の相互理解を促進し、コミュニケーションを促進し、摩擦を減少させるワークショップなどを展開することで職場コミュニケーションを活性化させご支援を行っています。管理職・チームリーダーや職場のコミュニケーション改善に課題を感じている方、チームビルディング施策を検討している人事ご担当者の方々にぜひご活用いただければと思います。無料のデモ体験会なども行っています。お気軽にご相談ください。

会 社 名 ：株式会社LDcube

所 在 地 ：〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル

代 表 ：代表取締役社長 新井 澄人

設 立 ：2023年4月3日

株 主 ：株式会社ビジネスコンサルタント

資 本 金 ：3,000万円

事業内容 ：組織の活性化、人材育成ならびに営業強化のための各プロダクト並びに関連サービスの販売・提供

WEBサイト：https://ldcube.jp/

本件に関する問い合わせ先 株式会社LDcube WEBサイト関連担当

電話：03-3525-7002

電子メール：info@ldcube.co.jp

【関連ページ】

- 本件に関するお知らせ(https://ldcube.jp/seminar/lifo2260622)- 特別ウェビナーイベント「CubeConnect」ご案内ページ(https://ldcube.jp/seminar/cube_connect)- 職場コミュニケーションの記事はこちらから(https://ldcube.jp/blog/communication346)- 職場コミュニケーションについての資料ダウンロードはこちらから(https://ldcube.jp/downloadlist/communication03)- 職場コミュニケーション活性化に活用できる自己診断ツールサービスページ(https://ldcube.jp/service/license/lifo)- 職場コミュニケーション活性化に活用できる自己診断ツールサービス資料ダウンロードはこちらから(https://ldcube.jp/downloadlist/downloadLIFO02)- 職場コミュニケーション活性化に活用できる自己診断ツールを疑似体験できる記事はこちらから(https://ldcube.jp/blog/communication327)