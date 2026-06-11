(株)エネコム　EneWings広島データセンターにおける再生可能エネルギー由来電力の提供開始について

株式会社エネコム

株式会社エネコム（本社：広島市、取締役社長：岡部 恵二）は、当社が運営するEneWings広島データセンターにおいて、再生可能エネルギー由来の電力（以下：再エネ）を選択いただけるオプションサービスの提供を開始いたします。本サービスにより、お客さまの環境に配慮した取り組みを支援します。

サステナビリティや脱炭素への関心が国内外で高まるなか、企業活動においても環境負荷の低減に向けた取り組みが求められています。特に、通信インフラの高度化と利用領域の広がりによりデータセンターの役割が拡大する中、データセンターが消費する電力はますます増加傾向にあり、電力利用における環境配慮の重要性が高まっています。

このような背景を踏まえ、当社では脱炭素に対する取り組みを進める中で、当社自身の取り組みにとどまらず、データセンターサービスを通じてお客さまの環境に配慮した取り組みを支援するため、本サービスの提供を開始します。

本サービスでは、EneWings広島データセンター内でお客さまが利用する電力について、再エネを選択いただくことが可能となります。

【サービス概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/127746/table/25_1_a39ae136af588ddd1003341ca0f80aaf.jpg?v=202606110151 ]

当社は、経営ビジョンで掲げるサステナビリティへの取り組みのもと、今後も環境に配慮したサービスの提供を推進し、長期的な視点で社会課題の解決に貢献すると共に、お客さまの持続可能な事業活動を支援してまいります。