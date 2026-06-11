＜LIFiLL/リフィル＞が、伊勢丹新宿店 本館3階 コンテンポラリー/プロモーションにて期間限定ポップアップを開催

スタイレム瀧定大阪株式会社

スタイレム瀧定大阪株式会社（本社：大阪市浪速区 代表取締役社長：瀧 隆太）が運営する、カットソーブランド「LIFiLL（リフィル）」が、2026年6月17日(水)～6月23日(火)の期間、伊勢丹新宿店 本館3階 コンテンポラリー/プロモーションにてポップアップを開催いたします。

本ポップアップイベントでは、濱本愛弓氏とのコラボアイテム「COTTONY(R) SOFT STRETCH GATHER SKIRT」と、オンラインで瞬く間に完売した「COTTONY(R) LONG SKIRT」の新色を先行で販売。

※上記アイテムはイベント先行販売品ですが、生産都合により一般発売を行わない場合もございます。あらかじめご了承ください。

また、これからの季節にぴったりなノースリーブのワンピース「COTTONY(R) SLEEVELESS DRESS」や、冷房対策にぴったりなカーディガン「COTTONY(R) SOFTSTRETCH CARDIGAN」も先行で発売。

定番品はもちろん、レディス向けアイテムや新作を多数ラインナップ。

- 「LIFiLL/リフィル」について

https://lifill.jp/

“日常を満たすさりげない贅沢”をコンセプトに2021年よりスタート。160年以上の歴史をもち、テキスタイルへの知見を有するスタイレム瀧定大阪株式会社が、生地開発から製造までオールメイドインジャパンにこだわり、確かな品質と着心地を追求したブランド。柔らかくなめらかな肌触りの「COTTONY(R)」シリーズや、洗えるウール100%の「WOOLISH」シリーズなどを販売。

シンプルで上質な、まさに大人のためのカットソーブランド。

LIFiLL 伊勢丹新宿店 ポップアップストア概要

日程

6月17日(水)～6月23日(火)

営業時間

10:00～20:00

会場

東京都新宿区新宿3-14-1

伊勢丹新宿店 本館3階

コンテンポラリー / プロモーション

その他

・会場にてご購入、お持ち帰りいただくことが可能です。

・新作はもちろん、定番アイテムも販売いたします。

・会期中商品をお買い上げいただいた方にノベルティとして「well wash」の洗剤パウチ(1回分)と、LIFiLLオリジナルの洗濯ネットをプレゼントいたします。

- 【イベント先行発売カラー】COTTONY(R) SOFT STRETCH GATHER SKIRT

スタイリスト濱本愛弓氏とのコラボアイテムが再登場。これまでの4色に加え、今イベントで「NAVY」を先行販売いたします。

美しいIラインシルエットが特徴のスカート。ウエストからヒップにかけてのギャザー寄せデザインが、ボディラインを自然にカバーしつつ、スタイリングのアクセントに。後ろには深めのスリットがはいっており、足捌きも抜群。

※本商品はイベント先行販売品ですが、生産都合により一般発売を行わない場合もございます。あらかじめご了承ください。

価格：\15,400（inc.tax）

サイズ：1(XS)サイズ、2(S)サイズ

カラー：WHITE / GREY / CAMEL / NAVY / BLACK

商品はこちら：https://lifill.jp/products/cottony-soft-stretch-gather-skirt

- 【イベント先行発売カラー】COTTONY(R) LONG SKIRT

初回発売時にわずか3日で完売し、多くの再販リクエストをいただいていた人気のIスカートに新色が登場。今回ご用意したのは洗練された印象を引き立てる「NAVY」。深みのあるネイビーが、大人の日常を彩ります。

※本イベントではBLACKの販売はございません。

※本商品はイベント先行販売品ですが、生産都合により一般発売を行わない場合もございます。あらかじめご了承ください。

価格：\13,200（inc.tax）

サイズ：2(S)サイズ、3(M)サイズ

カラー：NAVY / BLACK（会場販売はなし）

商品はこちら：https://lifill.jp/products/cottony-long-skirt

- COTTONY(R) SLEEVELESS DRESS

これからの季節にぴったりなサマードレスが登場。フライス生地を使用することで、ほどよく体に沿い、きれいなIラインシルエットに。後ろにスリットを入れることで足捌きにも配慮し、くるぶしが隠れるマキシ丈で大人の洗練された佇まいを演出します。

価格：\19,800 (inc.tax)

サイズ：1(XS)サイズ、2(S)サイズ

カラー：BLACK

- COTTONY(R) SOFTSTRETCH CARDIGAN

人気のフライス生地を使ったカーディガン。肌に心地よくフィットする柔らかな着心地と、高い伸縮性が魅力。コンパクトなシルエットで、特にワイドなパンツとの相性が抜群。本物の貝ボタンを使用し、細部にもこだわった1枚です。

価格：\13,200 (inc.tax)

サイズ：2(S)サイズ

カラー：CAMEL / NAVY / BLACK

- COTTONY(R) SHEER TEE

綿とは思えないふわっと軽い素材が魅力のTシャツ。ウエストを絶妙にシェイプさせることでしなやかで美しいラインを実現。袖山のラインを高めに設定することで、カジュアルな印象を抑え、肩周りをすっきりシャープに整えています。1枚での着用はもちろん、レイヤードスタイルにもおすすめのアイテムです。

価格：\8,580 (inc.tax)

サイズ：Fサイズ

カラー：WHITE / GREY / MINT / CAMEL / BLACK

商品はこちら：https://lifill.jp/products/cottony-sheer-tee

- GIZA45 SLEEVELESS SHIRT

艶とドレープが美しい「GIZA45」を使用したノースリーブシャツ。肩線に美しいカーブを描くことで、女性らしい柔らかなシルエットに。襟元は甘くなりすぎないよう、直線的でシャープな衿に仕上げました。裾のサイドスリットが軽やかな抜け感を与え、どんなボトムスと合わせても重たく見えません。

価格：\19,800（inc.tax）

サイズ：1(XS)サイズ、2(S)サイズ

カラー：WHITE / BEIGE / DARK NAVY

商品はこちら：https://lifill.jp/products/giza45-sleeveless-shirt

- COTTONY(R) COMPACT TEE

ウエストラインを少し削り、衿幅を細く設定することで上品さをプラス。また袖丈も少し長めにすることで腕周りがすっきり見えるようにしました。細部にもこだわり、裾や袖口を細二本針にすることでよりカジュアルさを抑え、華奢な印象に。

価格：\8,580（inc.tax）

サイズ：1(XS)サイズ、2(S)サイズ

カラー：WHITE / LIGHT GREY / SOFT LIME / LAVENDER / OLIVE / NAVY / BLACK

商品はこちら：https://lifill.jp/products/cottony-compact-tee

【スタイレム瀧定大阪株式会社】

会社URL：https://www.stylem.co.jp/

【CONTACT】

contact@lifill.jp

撮影商品のリース・取材などに関してはこちらまでご連絡ください。

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LIFiLL（リフィル）

Website：https://lifill.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/lifill_official_jp/

Facebook：https://www.facebook.com/lifill.jp

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