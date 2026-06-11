【対象店舗なら最大30%還元】Apple Payでも！タッチでVisa割キャンペーン！

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は、2026年6月11日(木)より、対象カード限定で「Apple Payでも！タッチでVisa割キャンペーン！」を開始します。

三井住友カード株式会社

スマホのVisaのタッチ決済とは、クレジットカードを登録したスマホをお店の端末にかざすだけでお支払いが完了する、サイン・暗証番号不要のスピーディーで安心なお支払い方法です。

このお得な機会にスマホのVisaのタッチ決済を使ってみませんか。

＜キャンペーン概要＞

1. 期間

2026年6月11日（木）～2026年7月19日（日）

※早期終了の可能性がございます。詳しくはVisaのホームページをご確認下さい

2. 対象店舗

牛角・しゃぶしゃぶ温野菜・くら寿司・ケンタッキー・フライド・チキン・西松屋チェーン・PARCO

※一部、対象とならない店舗・端末がございます。必ずご利用前にVisaのキャンペーンページでご確認ください。

対象外店舗はこちら＞(https://www.visa.co.jp/about-visa/promotions/visapromo26jun-apay/merchant.html)

別ウィンドウでVisaのウェブサイトへリンクします。

3. 参加条件・特典

（１）ビザ・ワールドワイド提供特典 ※1

Visaのキャンペーン専用登録ページ（以下、「Visa割」）に対象カード番号を登録の上※2、キャンペーン期間中に対象店舗で1回1,500円以上、Apple PayのVisaのタッチ決済※3をご利用いただくと、キャンペーン期間中の合計ご利用金額（税込）の10％をキャッシュバック！（1つの対象カードに対して期間中上限1,000円）

（２）三井住友カード提供特典 ※4

三井住友カードのキャンペーンページにて対象カードでエントリーの上、キャンペーン期間中に対象店舗でスマホのVisaのタッチ決済※3をご利用いただくと、キャンペーン期間中の合計ご利用金額（税込）の20％をキャッシュバック！（お持ちのすべての対象カードの合計ご利用金額に対して上限1,000円※5）

※1 「（１）ビザ・ワールドワイド提供特典」は、ビザ・ワールドワイドが主催するキャンペーンの特典です。

※2 ご利用から特典還元までVisa割からカード番号を解除せず、登録済の状態を維持していただくことが条件となります。カードごとに Visa割への登録が必要となります。

家族カードをご利用の方も別途Visa割登録が必要となりますのでご注意ください。

※3 スマホのタッチ決済とは、Apple Pay、 Google Pay 、Samsung PayでのVisaのタッチ決済でのお支払いです。

※4 「（２）三井住友カード提供特典」は三井住友カードが主催するキャンペーンの特典です。

※5 対象カードを複数枚お持ちの場合、いずれかのカードでエントリーいただくと、家族カードを含むお持ちの対象カードすべての対象利用を集計し、20％キャッシュバック（最大

1,000円）となります。

※その他、注意事項・対象外条件などがございますので、必ず事前にャンペーンページにて詳細をご確認ください。

4. 対象カード

（1）ビザ・ワールドワイド提供特典の対象カード

Apple PayのVisaのタッチ決済がご利用できる三井住友カード発行のクレジットカード・デビットカード・プリペイドカード個人会員さま

（2）三井住友カード提供特典の対象カード

スマホのVisaのタッチ決済※1がご利用できる三井住友カード発行のクレジットカード個人会員さま

ただし、Oliveフレキシブルペイはクレジットモードでのご利用のみ対象です。

※1 スマホのタッチ決済とは、Apple Pay、Google Pay(TM) 、Samsung PayでのVisaのタッチ決済でのお支払いです。

※スマホのタッチ決済が未対応のカードは対象外になります。

※以下のカードは対象外となります。

・Visa LINE Payクレジットカード、Visa LINE Payクレジットカード（P+）（カードレスタイプ含む）三井住友カードが発行するコーポレートカード、エクスプレスコーポレートカード、パーチェシングカード

・三井住友カード株式会社が発行するクレジットカードのうち、旧SMBCファイナンスサービス株式会社が発行するクレジットカード（カード番号が456698、456699、490120～490129、498694、498695から始まるカード）

・三井住友カード株式会社が発行するクレジットカードのうち、旧SMBCファイナンスサービス株式会社が発行するクレジットカード（カード番号が456698、456699、490120～490129、498694、498695から始まるカード）

※三井住友カード ビジネスオーナーズおよび三井住友カードfor Ownersは対象となります。

5. キャンペーンページ・Visa割の登録はこちら

・ビザ・ワールドワイド

Visa割とは：https://www.visa.co.jp/about-visa/promotions/visawari.html

Visa割の登録画面：https://www.offers-exchange.com/visa-japan/create-account

・三井住友カード

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/26/cardinfo7224638.jsp?dk=sp_134_0025114

＜キャンペーン参加の注意点＞

※特典金額の小数点以下は切り捨てにて算出します。

※本対象取引の還元分はカード利用のポイントから減算されます。

※一定金額を超えると、決済端末にカードを挿入してお支払いただく場合があります。その場合のお支払い分は、当キャンペーンの集計の対象となりません。

三井住友カードはキャッシュレスのリーディングカンパニーとして、キャッシュレスならではの安心・安全と利便性を提供し、皆さまのライフスタイルをサポートできるよう努めてまいります。

※ Apple PayはApple Inc.の商標です。

※ Google Pay は Google LLC の商標です。

※ Samsung PayはSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。