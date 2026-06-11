【うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park】6/26 提携医療機関「医誠会国際総合病院」と共同で第14回健康セミナーを開催

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「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」（総支配人：藤立 達哉、所在地：大阪市）は、2026年6月26日に、提携医療機関である医療法人医誠会（代表者：谷 幸治、本社：大阪市）の「医誠会国際総合病院」と共同で、第14回健康セミナーを開催することをお知らせします。

14回目となる今回は、医療法人医誠会 医誠会国際総合病院 整形外科 主任部長 市地 賢治 医師を講師にお迎えし、「痛みを放置していませんか？知っておきたい股関節・膝関節の治療」をテーマにお話しいただきます。

「立ち上がると膝が痛む」「歩くと股関節がつらい」――そんなお悩みはありませんか？

本講座では、股関節痛・膝関節痛の主な原因や治療法、人工関節手術について、整形外科医がわかりやすく解説します。さらに、医誠会国際総合病院で行っているロボット支援手術についてもご紹介します。関節の痛みでお困りの方や、そのご家族にもおすすめの講座です。その場で医誠会国際総合病院での外来受診予約も可能です。未来の自分の健康について考えてみませんか。

セミナーの前後には、天然温泉をはじめとした大浴場での入浴や、発酵食を中心とした症状別提案型メニューのお食事などをお愉しみいただけます。当館ならではのウェルビーイングなひとときをお過ごしください。

関連URL：https://umekita-onsen.jp/event/iseikai1(https://umekita-onsen.jp/event/iseikai14)4(https://umekita-onsen.jp/event/iseikai14)

＜医誠会国際総合病院×うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park 第14回健康セミナーについて＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/509_1_8ac0e903d01b5595197006f5886d7c29.jpg?v=202606111051 ]

＜医療法人医誠会について＞

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立し、ホロニクスグループとして全国で医療・介護事業を展開しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数2,144名（2026年4月現在）を有する基幹病院で、2026年4月に大阪府がん診療拠点病院に指定されました。

また救急搬送件数は日本一※であり、「断らない救急」を掲げ地域の高度急性期医療を担っています。

※ 厚生労働省資料：令和６年度DPCの評価・検証等に係る調査「退院患者調査」の結果報告について 参考資料1 （4）救急車による搬送の有無（https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001682674.xlsx）による

＜うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkについて＞

ウェルネス・ウェルビーイングをコンセプトとする健康増進施設。温浴・運動・食事・メディテーション・美容を5つのテーマとし、2015年開業の「神戸みなと温泉 蓮」の経営・運営のノウハウを生かしつつ、最先端技術を導入し、5つのテーマに基づいた多彩なサービスを組み合わせ、個々のお客様に最適な体験を提供いたします。グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン南館3階・4階に2025年3月21日開業。2025年8月4日、厚生労働大臣より大阪市初の「温泉利用型健康増進施設」に認定。2025年10月31日、「運動型健康増進施設」に認定され、大阪府初、西日本では姉妹施設である「神戸みなと温泉 蓮」に続く2施設目のW認定施設となりました。2026年1月20日に厚生労働省より「指定運動療法施設」に指定。健康でウェルビーイングな生活をサポートしています。

健康増進サロン屋内温水プール(25m)大浴場ジム

公式HP：https://umekita-onsen.jp/