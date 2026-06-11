面白いほど記憶に残る！　一流社会人が頭にいれている漢字知識を、今日から自分のモノにする”処方箋”

どうしてその漢字を使うのか―――その理由がわかれば、言葉は一生忘れない！

株式会社 青春出版社

・過失を訂正する

・草案を紛失する

・図星をさされて狼狽する

以上、３つの短文には、計６つの熟語が使われています。いずれもよく目にする言葉ばかりですが、それらを改めて眺めると、不思議に感じることはないでしょうか？

まず、「過失」には、なぜ「過ぎる」という漢字が使われているのか？ そして、「訂正」の「訂」には、どのような意味があるのか？ あるいは、「草案」はなぜ「草」で、「紛失」はなぜ「紛」なのか？ そして、「図星」に「星」が出てきて、「狼狽」に「狼」が登場するのはどういうわけなのだろうか？

──という具合です。この本では、こうした身近な熟語のなかから、「なぜ、そう書くのか、わからない言葉」を集めて、その疑問の解明にあたりました。 （はじめにより）

たとえば、本書には「草案」「草々」「草稿」の「草」にはどんな意味がある？ なぜ「抱負」のなかに「負」という漢字が入っている？ 「塩」と「梅」をたして、なぜ「塩梅(あんばい)」？ など、面白いほど記憶に残る漢字の話を満載しました。一流社会人が頭にいれている漢字知識を、今日から自分のモノにする”処方箋”です。

本書の目次

編者プロフィール

ことば探究舎（ことばたんきゅうしゃ）

「話す」「読む」「書く」「聞く」に関わる実践的な情報を発信するために結成されたライター・編集者グループ。快適な人間関係、仕事のスキル向上、教養力アップを目指すすべての社会人が、最短で最大の効果を上げることを目的に活動している。

書籍情報

読む・書く・変換する1秒で気づく漢字

編者：ことば探究舎

発売日：2026年6月11日

定価：1,210円（税込）

ISBN：978-4-413-29902-2