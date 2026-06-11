船に関する基礎知識から最新鋭船のナゾまで、面白エピソードを満載！　この本で新たな知識の海へと出航しましょう！

株式会社 青春出版社

人類が最初に発明した乗り物は？――それは「船」です。大昔の人々は、大木をくり抜いて丸木舟を造り、筏を組んで水上に乗り出しました。その後、人類はさまざまな船を作り、行動範囲を広げ、経済活動を拡大し、さまざまな歴史を築いてきました。

本書には、そうした「船」に関する知識を満載しています。登場するのは、ノアの方舟に始まり、現代の豪華客船、コンテナ貨物船、タンカー、空母、潜水艦などのあらゆる船種。船に関する基礎知識から、最新鋭船のナゾまで、面白エピソードを満載したこの本で、新たな知識の海へと出航しましょう。

本書の目次

編者プロフィール

マル秘情報取材班（まるひじょうほうしゅざいはん）

人の知らない美味しい情報を日夜追い求める、好奇心いっぱいのジャーナリスト集団。あらゆる業界に通じた幅広い人脈と、キレ味鋭い取材力で、世の裏側に隠された事実を引き出すことを得意としている。

書籍情報

陸から見てるだけじゃわからない「船と海」のすごい秘密

編者：マル秘情報取材班

発売日：2026年6月11日

定価：1,078円（税込）

ISBN：978-4-413-29901-5