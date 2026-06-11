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横浜の共創スペース「リジェラボ」で6月26日に事業共創ワークショップ「PLAYERS for REGENERATION #1『あなたの仕事を、「地球がよろこぶ遊び」に変えるには？』」を開催
ヤマハ発動機株式会社は、2026年6月26日（金）に横浜オフィス内の共創スペース「YAMAHA MOTOR Regenerative Lab」（通称：リジェラボ）で、"再生"をテーマとした新イベントシリーズ「PLAYERSfor REGENERATION」第1弾を開催します。
本シリーズ「PLAYERS for REGENERATION」は、2025年度のシリーズ「PLAY for REGENERATION」の流れを受け継ぐ、2026年度の新シリーズです。「消費する遊びから、再生する遊びへ」というコンセプトのもと、業種・業界を越えた多様なプレイヤーが集い、「遊び」と「再生」が重なる地点から新しい事業の種を見つけ、自分たちの仕事や活動を捉え直していきます。
「サステナビリティに取り組まなければいけないのは分かっている。でも、自分の事業とどう結びつけたらいいのかは、正直よくわからない」。そんなモヤモヤを抱えるビジネスパーソンは少なくありません。
本イベントでは、こうした問いを、業種・業界を越えた多様なプレイヤーとともに捉え直していきます。舞台となるのは、林業・漁業・養殖が息づく三重県・尾鷲市での取り組み。「自分の仕事や活動を、地球がよろこぶ遊びに変えるには？」という問いを、現場の実感を起点に深めていきます。
ゲストには、株式会社paramitaCo-Founderの大澤哲也さんをお迎えし、ヤマハ発動機の志田芳美とともに、「地球がよろこぶ遊び」の現在地やプロジェクトの背景・課題感についてクロストークを実施。後半は事業共創ワークショップを行い、参加者一人ひとりがテーマを持ち寄りながら、新しいアイデアを生み出していきます。ファシリテーションは、共創プログラムの設計・実施を専門とする株式会社フューチャーセッションズが担当します。自分のサービスや事業に新しいアイデアを求めている方、共創やイノベーションに関心のある方におすすめです。ぜひご参加ください。
【イベント概要】
日時：2026年6月26日（金）17:00〜20:45（開場16:30）
会場：横浜シンフォステージウエストタワー9階 ヤマハ発動機 リジェラボ
定員：50名
参加費：1,500円（税込）
主催：ヤマハ発動機株式会社
企画・運営協力：ハーチ株式会社
共創パートナー：株式会社フューチャーセッションズ
申込み：https://players-for-regeneration-vol1.peatix.com/view
【プログラム（予定）】
16:30 開場・受付
17:00 オープニング・自己紹介
17:15 ゲストトーク＆クロストークセッション
18:30 事業共創ワークショップ（OST）
20:00 全体シェア・クロージング
20:10 交流タイム（軽食をご用意しています）
20:45 終了
【登壇者プロフィール】
■大澤哲也 氏
株式会社paramitaCo-Founder／三ッ輪ホールディングス取締役経営戦略本部長
国内ITコンサルティングファーム、欧州系戦略コンサルティングファームにてコンサルタントとしてのキャリアを経て、2015年に三ッ輪産業株式会社に入社。2019年11月に三ッ輪ホールディングスの取締役兼経営戦略本部本部長に就任。2023年6月にNext CommonsLab、TART社とともに株式会社paramitaを設立。Co-FounderとしてSINRA、LocalCoopといったサービスを推進。
■志田芳美 氏
ヤマハ発動機株式会社技術・研究・デザイン本部 共創推進グループ
人材業界での営業・採用支援を経て地方創生ベンチャーに転職。東京から拠点を移住し、教育を軸としたまちづくりに従事。2025年6月よりヤマハ発動機に入社し、「地球がよろこぶ遊びをつくる」を実現する共創の場づくりに取り組む。
本件に関するお問合わせ先
技術・研究・デザイン本部 技術・デザイン統合戦略部 共創推進グループ
cocreation@yamaha-motor.co.jp
関連リンク
ヤマハ発動機 リジェラボ
https://www.yamaha-motor.co.jp/regenerative-lab/?_gl=1%2a1l566ix%2a_gcl_au%2aNzQyNDc0ODA1LjE3NzgyMDIxNzY.