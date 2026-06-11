横浜の共創スペース「リジェラボ」で6月26日に事業共創ワークショップ「PLAYERS for REGENERATION #1『あなたの仕事を、「地球がよろこぶ遊び」に変えるには？』」を開催

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　ヤマハ発動機株式会社は、2026年6月26日（金）に横浜オフィス内の共創スペース「YAMAHA MOTOR Regenerative Lab」（通称：リジェラボ）で、"再生"をテーマとした新イベントシリーズ「PLAYERSfor REGENERATION」第1弾を開催します。

　本シリーズ「PLAYERS for REGENERATION」は、2025年度のシリーズ「PLAY for REGENERATION」の流れを受け継ぐ、2026年度の新シリーズです。「消費する遊びから、再生する遊びへ」というコンセプトのもと、業種・業界を越えた多様なプレイヤーが集い、「遊び」と「再生」が重なる地点から新しい事業の種を見つけ、自分たちの仕事や活動を捉え直していきます。

　第1弾のテーマは、「あなたの仕事を、『地球がよろこぶ遊び』に変えるには？業種・業界を越えた多様なプレイヤーと、自分たちの仕事や活動を『遊び×再生』の視点で捉え直す」。

　「サステナビリティに取り組まなければいけないのは分かっている。でも、自分の事業とどう結びつけたらいいのかは、正直よくわからない」。そんなモヤモヤを抱えるビジネスパーソンは少なくありません。

　本イベントでは、こうした問いを、業種・業界を越えた多様なプレイヤーとともに捉え直していきます。舞台となるのは、林業・漁業・養殖が息づく三重県・尾鷲市での取り組み。「自分の仕事や活動を、地球がよろこぶ遊びに変えるには？」という問いを、現場の実感を起点に深めていきます。

　ゲストには、株式会社paramitaCo-Founderの大澤哲也さんをお迎えし、ヤマハ発動機の志田芳美とともに、「地球がよろこぶ遊び」の現在地やプロジェクトの背景・課題感についてクロストークを実施。後半は事業共創ワークショップを行い、参加者一人ひとりがテーマを持ち寄りながら、新しいアイデアを生み出していきます。ファシリテーションは、共創プログラムの設計・実施を専門とする株式会社フューチャーセッションズが担当します。自分のサービスや事業に新しいアイデアを求めている方、共創やイノベーションに関心のある方におすすめです。ぜひご参加ください。

【イベント概要】

日時：2026年6月26日（金）17:00〜20:45（開場16:30）

会場：横浜シンフォステージウエストタワー9階 ヤマハ発動機 リジェラボ

定員：50名

参加費：1,500円（税込）

主催：ヤマハ発動機株式会社

企画・運営協力：ハーチ株式会社

共創パートナー：株式会社フューチャーセッションズ

申込み：https://players-for-regeneration-vol1.peatix.com/view

【プログラム（予定）】

16:30　開場・受付

17:00　オープニング・自己紹介

17:15　ゲストトーク＆クロストークセッション

18:30　事業共創ワークショップ（OST）

20:00　全体シェア・クロージング

20:10　交流タイム（軽食をご用意しています）

20:45　終了

【登壇者プロフィール】

■大澤哲也 氏

株式会社paramitaCo-Founder／三ッ輪ホールディングス取締役経営戦略本部長

国内ITコンサルティングファーム、欧州系戦略コンサルティングファームにてコンサルタントとしてのキャリアを経て、2015年に三ッ輪産業株式会社に入社。2019年11月に三ッ輪ホールディングスの取締役兼経営戦略本部本部長に就任。2023年6月にNext CommonsLab、TART社とともに株式会社paramitaを設立。Co-FounderとしてSINRA、LocalCoopといったサービスを推進。

■志田芳美 氏

ヤマハ発動機株式会社技術・研究・デザイン本部 共創推進グループ

人材業界での営業・採用支援を経て地方創生ベンチャーに転職。東京から拠点を移住し、教育を軸としたまちづくりに従事。2025年6月よりヤマハ発動機に入社し、「地球がよろこぶ遊びをつくる」を実現する共創の場づくりに取り組む。


本件に関するお問合わせ先

技術・研究・デザイン本部　技術・デザイン統合戦略部　共創推進グループ

cocreation@yamaha-motor.co.jp

関連リンク

ヤマハ発動機　リジェラボ

https://www.yamaha-motor.co.jp/regenerative-lab/?_gl=1%2a1l566ix%2a_gcl_au%2aNzQyNDc0ODA1LjE3NzgyMDIxNzY.