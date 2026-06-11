横浜の共創スペース「リジェラボ」で6月26日に事業共創ワークショップ「PLAYERS for REGENERATION #1『あなたの仕事を、「地球がよろこぶ遊び」に変えるには？』」を開催

横浜の共創スペース「リジェラボ」で6月26日に事業共創ワークショップ「PLAYERS for REGENERATION #1『あなたの仕事を、「地球がよろこぶ遊び」に変えるには？』」を開催