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「ヤマハパフォーマンスダンパー」が「アルファード Spacious Lounge」に採用〜快適性を最優先に設計された特別架装車へ標準採用〜
ヤマハ発動機株式会社は、同社の車体制振ダンパー「ヤマハパフォーマンスダンパー」が、2026年6月3日に一部改良し発売されたトヨタ車体株式会社の特別架装車「アルファード Spacious Lounge（スペーシャスラウンジ）」に採用されたことをお知らせします。
「Spacious Lounge」は後席2名の快適性を最優先に設計された4人乗りの特別架装車であり、「ヤマハパフォーマンスダンパー」は、その快適性の向上に寄与します。
「ヤマハパフォーマンスダンパー」は、乗用車および二輪車の主要部に搭載する車体制振ダンパーです。走行中の車体のごくわずかな変形や振動を吸収し、車両挙動を穏やかに整える装置です。
当社が2000年に考案後、2004年4月に量産品として初めて採用されて以降、さまざまな車種に採用され、2023年11月には累計300万本を達成しました。
「ヤマハパフォーマンスダンパー」搭載の「アルファード Spacious Lounge」
■「ヤマハパフォーマンスダンパー」の特徴
通常、乗用車および二輪車の車体は走行に伴い1mm以下のごくわずかな変形が生じています。弾性体である金属製の車体は変形に対する減衰性が低いため、外力による変形エネルギーはほぼそのまま蓄積・放出され、固有振動数で変形を繰り返そうとします。
「ヤマハパフォーマンスダンパー」は、車体への減衰要素の付加により、車体の変形エネルギーを吸収し、熱エネルギーとして発散させるようにしています。これにより車体の過大な変形速度が抑制され、微振動を抑え高い運動性と安定性を両立し、操縦安定性及び快適性の向上に寄与します。
「ヤマハパフォーマンスダンパー」に関する詳細情報：https://www.yamaha-motor.co.jp/pd/
「Spacious Lounge」は後席2名の快適性を最優先に設計された4人乗りの特別架装車であり、「ヤマハパフォーマンスダンパー」は、その快適性の向上に寄与します。
当社が2000年に考案後、2004年4月に量産品として初めて採用されて以降、さまざまな車種に採用され、2023年11月には累計300万本を達成しました。
「ヤマハパフォーマンスダンパー」搭載の「アルファード Spacious Lounge」
■「ヤマハパフォーマンスダンパー」の特徴
通常、乗用車および二輪車の車体は走行に伴い1mm以下のごくわずかな変形が生じています。弾性体である金属製の車体は変形に対する減衰性が低いため、外力による変形エネルギーはほぼそのまま蓄積・放出され、固有振動数で変形を繰り返そうとします。
「ヤマハパフォーマンスダンパー」は、車体への減衰要素の付加により、車体の変形エネルギーを吸収し、熱エネルギーとして発散させるようにしています。これにより車体の過大な変形速度が抑制され、微振動を抑え高い運動性と安定性を両立し、操縦安定性及び快適性の向上に寄与します。
「ヤマハパフォーマンスダンパー」に関する詳細情報：https://www.yamaha-motor.co.jp/pd/