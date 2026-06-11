リコーとThread AI、AIオーケストレーションによる価値共創を開始

〜ファシリティマネジメント業務の高度化・自動化に向けた社内実践で協業〜株式会社リコー（社長執行役員：大山 晃、以下 リコー）と、複数のAIモデル、データ、業務プロセスを統合・制御するAIオーケストレーション技術を提供する米国スタートアップ企業Thread AI, Inc.（共同創始者兼CEO： Angela McNeal、以下 Thread AI）は、このたび協業契約を締結し、AIを活用したファシリティマネジメント業務の高度化および自動化に向けた社内実践を開始しました。











近年、AIの活用は実験やPoC（概念実証）にとどまらず、日常業務での継続的な活用が求められるフェーズへと移行しています。一方で、個別最適や属人化されたAI導入では、業務全体の最適化や持続的な価値創出につながりにくいという課題があります。こうした中、センサーやカメラなどの現場データと業務データの統合に加え、デジタルツイン技術の進展により、AIが実際の業務環境をより正確に把握し、判断・実行を支援する基盤が整いつつあります。本協業において、両社はThread AIのAIオーケストレーション技術とリコーのデジタルツインを組み合わせ、デジタルツイン、マルチモーダルAI、ワークフローオーケストレーションを統合した実行基盤の構築を進めます。まずは国内リコーグループ社内のファシリティマネジメント業務に適用し、AIによる判断から業務実行までを一体的に支援する仕組みの有効性を検証します。これらの実践で得られた知見を基に、ファシリティマネジメント領域における業務改革と新たなデジタルサービスの創出を目指します。本取り組みは、リコーが2025年9月に参画したシリコンバレー発のイノベーションプラットフォーム「Plug and Play」における活動の一環です。同プラットフォームは、大企業、スタートアップ、政府・公共機関、投資家、大学などをつなぐグローバルなエコシステムであり、リコーは外部の先進技術との連携によりオープンイノベーションを推進しています。今後、両社は本協業を通じて、AIとデジタルトランスフォーメーション（DX）による業務の高度化と新たな価値創出を実現するとともに、得られた知見をもとに、お客様やパートナーと連携しながら持続可能な成長と社会課題の解決に貢献していきます。■共創内容ファシリティマネジメント業務の自動化に向けた社内実践国内リコーグループの施設点検・保守などの現場業務において、AIによる状況理解や判断支援に加え、業務実行の自動化・半自動化を検証します。これらの取り組みを通じて社内の実践知を蓄積し、将来的にはお客様やパートナー企業を含めたエコシステムの構築を目指します。現場データとAIの連携による業務プロセスの高度化カメラ、センサー、設備データを統合し、異常検知や作業の最適化を実現します。AIを活用した業務実行基盤の構築AIの役割を「分析」から「実行」へと拡張し、業務品質と対応スピードの向上を図ります。■期待される効果現場状況のリアルタイム可視化と迅速な意思決定異常検知や対応の高度化による業務品質の向上属人化の排除と業務の標準化成功モデルの横展開によるスケーラブルな運用

※社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

| リコーグループについて |リコーグループは、世界約200の国・地域で、AIをはじめとする先進テクノロジーと、長年培ってきたプリンティング領域の強みを基盤に、ワークプレイスにおける業務変革を支援するサービス・ソリューションを提供しています。また、商用・産業印刷事業や、インクジェット技術を応用した新たなソリューションの展開を通じて、お客様の価値創出を支えています（2026年3月期グループ連結売上高2兆6,083億円）。“はたらく”に歓びを 創業以来90年にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。詳しい情報は、こちらをご覧ください。本件に関するお問合わせ先＜報道関係のお問い合わせ先 ＞株式会社リコー 広報室 https://jp.ricoh.com/TEL：050-3814-2806 (直通) / Email：koho@ricoh.co.jpThread AI, Inc.Email: info@threadai.com関連リンクリコーのDXhttps://jp.ricoh.com/about/dxThread AI について（英語）https://www.threadai.com/companyリコー、米Plug and Playとグローバル・イノベーション・プラットフォームでのパートナーシップ契約を締結https://jp.ricoh.com/release/2025/0916_1