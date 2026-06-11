あわら市×佐川急便、災害時の物流体制を強化

― 避難所へ必要な支援物資を「確実・迅速」に届ける ―

あわら市は、大規模災害発生時における避難所への支援物資の供給体制を強化するため、佐川急便株式会社と「災害時における支援物資の受入及び配送等に関する協定」を締結しました。物流の専門的なノウハウを活用し、被災者に必要な物資を確実かつ迅速に届ける体制の構築を目指します。





■ 日時

令和8年6月2日（火）

■ 参加者

あわら市、佐川急便株式会社

■ 協定の概要

本協定に基づき、災害発生時に市からの要請を受け、佐川急便株式会社は次の業務を支援します。

• 避難所等への支援物資の配送計画の策定および配送の実施

• 配送時における被災者ニーズの把握

• 物資拠点における荷卸し、仕分け、分配、積込みなどの荷役作業の実施

• 必要な人員や機材の提供

• 支援物資の受入および配送に関する専門的助言や要員派遣

■ 協定のポイント

• 災害時の物資供給体制の強化

• 民間企業の物流ノウハウを活用した効率的な配送

• 避難所への迅速かつ的確な物資提供





■ 協定締結の背景・目的

近年、災害時における支援物資の「届かない」「偏る」といった課題が全国的に指摘されています。

本協定は、民間物流のノウハウを活かし、物資の受入から配送までを一体的に行うことで、市内に大規模災害が発生した際に、食料や生活必需品などの支援物資を被災者へ安定的に供給し、生活の早期安定を図ることを目的としています。

■ 今後の取組

あわら市では、平常時から佐川急便株式会社と連携し、訓練や体制確認を実施することで、災害時に円滑に運用できる体制づくりを進めていきます。

■ お問い合わせ

あわら市 総務部 危機管理課

電話：0776-73-8040

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