仙台 SNS運用を丸投げで始めるなら--累計動画1,500本超・26アカウント運用の実績を持つキングプロテアが仙台エリアの店舗オーナーに贈る最新プラン
～～～TikTok・Instagram対応、企画から編集まで一気通貫。Z世代クリエイターチームが仙台の店舗集客をまるごと支援～～～
仙台 SNS運用代行の新プランを、株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）が2026年5月30日より仙台エリアの店舗ビジネスを対象に本格展開する。TikTok・Instagramのショート動画を起点に企画から投稿・分析まで内製クリエイターチームが丸ごと担い、売上直結のSNS集客を実現する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350854/images/bodyimage1】
仙台 SNS運用の現状と課題--「やりたいけど続かない」が多数派の理由とは
仙台市を含む東北圏の中小企業・店舗ビジネスにおいて、SNS活用の必要性は広く認識されているにもかかわらず、実際に成果を出し続けている事業者はまだ少数派だ。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、中小企業のSNS活用率は年々上昇しているものの、継続的な運用・成果獲得まで到達している割合は全体の3割未満にとどまるとされている。
仙台の店舗オーナーへのヒアリング（キングプロテア調べ・2026年5月・複数名対象）でも、「投稿したが伸びない」「担当者が離職して止まった」「インフルエンサーへの単発依頼は高い割に継続性がない」といった声が多く挙がった。特に多かった課題は次の3点だ。
・(1)撮影・編集の社内リソースが確保できない（「本業が忙しくてSNSに時間が割けない」）
・(2)投稿は続けているが再生数・フォロワーが伸びない（アルゴリズムへの最適化ができていない）
・(3)インフルエンサー活用は費用対効果が読めず、複数回の継続依頼がしにくい
これらの課題の根本は「SNSを片手間に運用しようとしていること」にある。TikTok・Instagramのアルゴリズムは毎月のように更新され、バズるフォーマットも業種によって異なる。専門チームがデータをもとに継続的にPDCAを回さない限り、成果は出にくい構造になっている。仙台 SNS運用を本気で事業成長につなげるためには、プロへの丸投げが最短経路だ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350854/images/bodyimage2】
仙台 SNS運用代行サービスの全詳細--対象・内容・費用を一挙公開
キングプロテアが2026年5月30日より仙台エリアに向けて展開する仙台 SNS運用代行サービスの全容は以下のとおりだ。TikTok・Instagramのショート動画制作を核に、アカウント設計から月次レポートまでを一気通貫で提供する。
提供内容（全プラン共通）
・アカウントコンセプト設計・プロフィール最適化
・月次企画立案・台本・絵コンテ作成
・撮影（店舗訪問・社長密着型対応）
・縦型ショート動画編集（テロップ・SE・音源選定含む）
・投稿管理・ハッシュタグ・公開タイミング最適化
・コメント運用・インサイト分析
・月次レポート・改善提案
料金プラン
・【キャスト運用プラン】88,000円／月--月4本投稿、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援
・【店舗SNS運用プラン】177,000円／月--ショート動画月8本、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用
・【法人SNS運用プラン】198,000円／月--ショート動画月10本、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用
仙台 SNS運用代行の新プランを、株式会社キングプロテア（本社：北海道札幌市、代表取締役CEO：岸本一翔）が2026年5月30日より仙台エリアの店舗ビジネスを対象に本格展開する。TikTok・Instagramのショート動画を起点に企画から投稿・分析まで内製クリエイターチームが丸ごと担い、売上直結のSNS集客を実現する。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350854/images/bodyimage1】
仙台 SNS運用の現状と課題--「やりたいけど続かない」が多数派の理由とは
仙台市を含む東北圏の中小企業・店舗ビジネスにおいて、SNS活用の必要性は広く認識されているにもかかわらず、実際に成果を出し続けている事業者はまだ少数派だ。総務省『令和6年版 情報通信白書』によれば、中小企業のSNS活用率は年々上昇しているものの、継続的な運用・成果獲得まで到達している割合は全体の3割未満にとどまるとされている。
仙台の店舗オーナーへのヒアリング（キングプロテア調べ・2026年5月・複数名対象）でも、「投稿したが伸びない」「担当者が離職して止まった」「インフルエンサーへの単発依頼は高い割に継続性がない」といった声が多く挙がった。特に多かった課題は次の3点だ。
・(1)撮影・編集の社内リソースが確保できない（「本業が忙しくてSNSに時間が割けない」）
・(2)投稿は続けているが再生数・フォロワーが伸びない（アルゴリズムへの最適化ができていない）
・(3)インフルエンサー活用は費用対効果が読めず、複数回の継続依頼がしにくい
これらの課題の根本は「SNSを片手間に運用しようとしていること」にある。TikTok・Instagramのアルゴリズムは毎月のように更新され、バズるフォーマットも業種によって異なる。専門チームがデータをもとに継続的にPDCAを回さない限り、成果は出にくい構造になっている。仙台 SNS運用を本気で事業成長につなげるためには、プロへの丸投げが最短経路だ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350854/images/bodyimage2】
仙台 SNS運用代行サービスの全詳細--対象・内容・費用を一挙公開
キングプロテアが2026年5月30日より仙台エリアに向けて展開する仙台 SNS運用代行サービスの全容は以下のとおりだ。TikTok・Instagramのショート動画制作を核に、アカウント設計から月次レポートまでを一気通貫で提供する。
提供内容（全プラン共通）
・アカウントコンセプト設計・プロフィール最適化
・月次企画立案・台本・絵コンテ作成
・撮影（店舗訪問・社長密着型対応）
・縦型ショート動画編集（テロップ・SE・音源選定含む）
・投稿管理・ハッシュタグ・公開タイミング最適化
・コメント運用・インサイト分析
・月次レポート・改善提案
料金プラン
・【キャスト運用プラン】88,000円／月--月4本投稿、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援
・【店舗SNS運用プラン】177,000円／月--ショート動画月8本、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用
・【法人SNS運用プラン】198,000円／月--ショート動画月10本、企画・撮影・編集・レポート・アカウント設計・TikTokライブ支援・Meta広告配信運用