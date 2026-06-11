＼＼参加大学生募集 就活イベントのお知らせ／／京都企業が皆さんの就活を応援！ “グループディスカッショントレーニング”を開催します！
＼＼参加大学生募集 就活イベントのお知らせ／／
京都企業が皆さんの就活を応援！
“グループディスカッショントレーニング”を開催します！
選考で実施されることもあるグループディスカッション。
皆さんはグループディスカッションやチームワークに自信がありますか？
「チームの一員として、課題を解決する」ことは、選考の対策だけでなく、インターンシップのプログラムや、企業に就職してからも不可欠な力。
大切なのはコミュニケーション能力ではなく、自分の役割を理解することです。
このイベントでは、参加者がグループディスカッションを実施し、「企業の人事・採用担当者」がアドバイスをしてくれる実践的な形式で実施。グループでコミュニケーションをとる中で自分の強みやこれからの改善点を知ることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351909/images/bodyimage1】
選考対策に、そして夏のインターンシップの前に、ここでグループディスカッションを体験してみましょう。
グループディスカッションなんてしたことがない！という方も、ぜひぜひお気軽に利用くださいね！
また、イベントの後半30分は「アトリエカフェわかせん」を開催！
参加企業と学生の皆さんが、飲み物を片手に自由に話すことができるフリートークタイムです。
就活に関する疑問やホンネを、ぶっちゃけて聞いちゃいましょう♪
さらに、京都市わかもの就職支援センターのカウンセラーに、就活相談もできますよ。
ぜひご参加ください。
開催日時：令和8年7月23日（木）16:50～19:45（受付16:30～）
開催場所：キャンパスプラザ京都1階 「学生Place+」
対象：大学・短期大学・大学院に在籍する学生（学年・学部は不問）
定員： 20名程度 ※先着順
参加費：無料
主催：京都市
▼お申込み
https://forms.gle/cZXTshcq6KbUirU1A
ご参加をお待ちしています♪
▼＜お問い合わせ先＞
京都市わかもの就職支援センター
（事業運営会社：株式会社アイシーエル）
〒600-8216
京都市下京区東塩小路町939 キャンパスプラザ京都6階
https://kyoto-wakamono.org/
TEL：075-746-5086
mail：contact@kyotocity-wakamono.org
休業日：日曜・月曜・祝日
配信元企業：株式会社アイシーエル
京都企業が皆さんの就活を応援！
“グループディスカッショントレーニング”を開催します！
選考で実施されることもあるグループディスカッション。
皆さんはグループディスカッションやチームワークに自信がありますか？
「チームの一員として、課題を解決する」ことは、選考の対策だけでなく、インターンシップのプログラムや、企業に就職してからも不可欠な力。
大切なのはコミュニケーション能力ではなく、自分の役割を理解することです。
このイベントでは、参加者がグループディスカッションを実施し、「企業の人事・採用担当者」がアドバイスをしてくれる実践的な形式で実施。グループでコミュニケーションをとる中で自分の強みやこれからの改善点を知ることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351909/images/bodyimage1】
選考対策に、そして夏のインターンシップの前に、ここでグループディスカッションを体験してみましょう。
グループディスカッションなんてしたことがない！という方も、ぜひぜひお気軽に利用くださいね！
また、イベントの後半30分は「アトリエカフェわかせん」を開催！
参加企業と学生の皆さんが、飲み物を片手に自由に話すことができるフリートークタイムです。
就活に関する疑問やホンネを、ぶっちゃけて聞いちゃいましょう♪
さらに、京都市わかもの就職支援センターのカウンセラーに、就活相談もできますよ。
ぜひご参加ください。
開催場所：キャンパスプラザ京都1階 「学生Place+」
対象：大学・短期大学・大学院に在籍する学生（学年・学部は不問）
定員： 20名程度 ※先着順
参加費：無料
主催：京都市
▼お申込み
https://forms.gle/cZXTshcq6KbUirU1A
ご参加をお待ちしています♪
▼＜お問い合わせ先＞
京都市わかもの就職支援センター
（事業運営会社：株式会社アイシーエル）
〒600-8216
京都市下京区東塩小路町939 キャンパスプラザ京都6階
https://kyoto-wakamono.org/
TEL：075-746-5086
mail：contact@kyotocity-wakamono.org
休業日：日曜・月曜・祝日
配信元企業：株式会社アイシーエル
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