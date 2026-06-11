VPJ、日本最大級のコンテンツビジネス総合展「コンテンツ東京2026」に出展 ―ロッテ、エレファントストーン、昭文社・マップルによるユーザーセッションを開催―
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：三村博明、以下VPJ）は、2026年6月17日（水）から19日（金）まで東京ビッグサイトで開催される「コンテンツ東京2026」に出展します。
ブースでは、デジタルアセット管理（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合したコンテンツDXプラットフォーム「CIERTO」を中心に、企業のコンテンツ活用や情報管理業務の効率化を支援するソリューションを紹介します。
また、会期中はCIERTOを導入・活用する企業によるユーザーセッションを実施します。実際の運用事例や導入効果、業務改善の成果など、現場の取り組みを直接紹介いただくことで、コンテンツ管理やDX推進に取り組む企業に向けた実践的な情報を提供します。
■CIERTOユーザーによる活用事例セッション
会期中は、CIERTOを活用する企業によるユーザーセッションを開催します。商品情報管理、コンテンツ活用、業務DXなど、それぞれの企業が取り組む実践事例をご紹介いただきます。
6月17日（水） 株式会社ロッテ様
6月18日（木） 株式会社エレファントストーン様
6月19日（金） 株式会社昭文社、株式会社マップル様
※日替わりで1日3回（13:30／14:30／15:30 ）実施
■VPJによる、業界別CIERTO導入事例セッション
VPJはユーザーセッションに加え、業界別の課題解決やDX推進に関するセッションも実施します。
流通業界向けCIERTO事例 株式会社スギ薬局様、株式会社ワークマン様
製造業界向けCIERTO事例 キオクシア株式会社様、株式会社マウスコンピューター様
出版業界向けCIERTO事例 株式会社NHK出版様、光村図書出版株式会社様
■コンテンツ資産の価値を最大化するDXソリューションを提案
企業を取り巻くマーケティング環境や情報発信チャネルが多様化する中、商品情報やコンテンツ資産を統合的に管理し、必要な媒体へ迅速かつ正確に展開する仕組みが求められています。
VPJは「コンテンツ東京2026」を通じて、CIERTOをはじめとする各種ソリューションの紹介とユーザー企業による実践事例を通じ、企業のコンテンツDX推進を支援してまいります。
【展示会概要】
展示会名：コンテンツ東京2026
会期：2026年6月17日（水）～19日（金）
会場：東京ビッグサイト
主催：RX Japan株式会社
【関連URL】
コンテンツ東京2026 出展案内
https://www.vpj.co.jp/news/detail.html?id=157
関連情報：CIERTO（シェルト）について
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチメディアとマルチチャネル配信よる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。「CIERTO」は日本国内における実績と先進性を評価され、総務省が支援する「ASPICクラウドアワード」において2019年に総合グランプリ、2024年には「CIERTO PIM」が準グランプリを受賞しています。現在「CIERTO」は、業種や業界を問わず、事業活動において媒体・コンテンツを活用する多くの企業のDX推進を支援する革新的なソリューションとして、幅広く導入されています。画像認識・自然言語処理などを活用した最先端AI機能をはじめ、クラウドストレージ連携、オンラインコミュニケーションなど最新技術をいち早く取り入れ、進化し続けるDXソリューションです。
製品サイト：https://www.vpj.co.jp/product/cierto/
関連情報：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（VPJ）について
1994年の創業以来、デジタルアセットマネジメント（DAM）を中核に「媒体・コンテンツの制作・管理・配信を支援するDX（IT）ソリューション」を開発・提供しています。 Web/EC/SNSなどデジタル媒体の多様化が進む中、企業は販促・マーケティング活動におけるDXが求められています。そうしたニーズを捉え、VPJはデジタルアセットマネジメント(DAM)を基盤に、商品情報管理（PIM）を統合した「CIERTO」を中核のソリューションとして展開しています。
「CIERTO」は、各種媒体の制作ワークフローの中核を担い、コンテンツ制作や管理そして配信における生産性向上とブランディング強化を支援します。さらに、各種媒体・コンテンツ制作におけるプロジェクトマネジメントを実現するワークマネージメント（WM）やオンライン編集とマルチチャネルパブリッシングを実現する（MCP）により、VPJのソリューションは媒体・コンテンツの制作・管理・配信業務の全てを強力にサポートします。
企業サイト：https://www.vpj.co.jp/
配信元企業：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
ブースでは、デジタルアセット管理（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合したコンテンツDXプラットフォーム「CIERTO」を中心に、企業のコンテンツ活用や情報管理業務の効率化を支援するソリューションを紹介します。
また、会期中はCIERTOを導入・活用する企業によるユーザーセッションを実施します。実際の運用事例や導入効果、業務改善の成果など、現場の取り組みを直接紹介いただくことで、コンテンツ管理やDX推進に取り組む企業に向けた実践的な情報を提供します。
会期中は、CIERTOを活用する企業によるユーザーセッションを開催します。商品情報管理、コンテンツ活用、業務DXなど、それぞれの企業が取り組む実践事例をご紹介いただきます。
6月17日（水） 株式会社ロッテ様
6月18日（木） 株式会社エレファントストーン様
6月19日（金） 株式会社昭文社、株式会社マップル様
※日替わりで1日3回（13:30／14:30／15:30 ）実施
■VPJによる、業界別CIERTO導入事例セッション
VPJはユーザーセッションに加え、業界別の課題解決やDX推進に関するセッションも実施します。
流通業界向けCIERTO事例 株式会社スギ薬局様、株式会社ワークマン様
製造業界向けCIERTO事例 キオクシア株式会社様、株式会社マウスコンピューター様
出版業界向けCIERTO事例 株式会社NHK出版様、光村図書出版株式会社様
■コンテンツ資産の価値を最大化するDXソリューションを提案
企業を取り巻くマーケティング環境や情報発信チャネルが多様化する中、商品情報やコンテンツ資産を統合的に管理し、必要な媒体へ迅速かつ正確に展開する仕組みが求められています。
VPJは「コンテンツ東京2026」を通じて、CIERTOをはじめとする各種ソリューションの紹介とユーザー企業による実践事例を通じ、企業のコンテンツDX推進を支援してまいります。
【展示会概要】
展示会名：コンテンツ東京2026
会期：2026年6月17日（水）～19日（金）
会場：東京ビッグサイト
主催：RX Japan株式会社
【関連URL】
コンテンツ東京2026 出展案内
https://www.vpj.co.jp/news/detail.html?id=157
関連情報：CIERTO（シェルト）について
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチメディアとマルチチャネル配信よる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。「CIERTO」は日本国内における実績と先進性を評価され、総務省が支援する「ASPICクラウドアワード」において2019年に総合グランプリ、2024年には「CIERTO PIM」が準グランプリを受賞しています。現在「CIERTO」は、業種や業界を問わず、事業活動において媒体・コンテンツを活用する多くの企業のDX推進を支援する革新的なソリューションとして、幅広く導入されています。画像認識・自然言語処理などを活用した最先端AI機能をはじめ、クラウドストレージ連携、オンラインコミュニケーションなど最新技術をいち早く取り入れ、進化し続けるDXソリューションです。
製品サイト：https://www.vpj.co.jp/product/cierto/
関連情報：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（VPJ）について
1994年の創業以来、デジタルアセットマネジメント（DAM）を中核に「媒体・コンテンツの制作・管理・配信を支援するDX（IT）ソリューション」を開発・提供しています。 Web/EC/SNSなどデジタル媒体の多様化が進む中、企業は販促・マーケティング活動におけるDXが求められています。そうしたニーズを捉え、VPJはデジタルアセットマネジメント(DAM)を基盤に、商品情報管理（PIM）を統合した「CIERTO」を中核のソリューションとして展開しています。
「CIERTO」は、各種媒体の制作ワークフローの中核を担い、コンテンツ制作や管理そして配信における生産性向上とブランディング強化を支援します。さらに、各種媒体・コンテンツ制作におけるプロジェクトマネジメントを実現するワークマネージメント（WM）やオンライン編集とマルチチャネルパブリッシングを実現する（MCP）により、VPJのソリューションは媒体・コンテンツの制作・管理・配信業務の全てを強力にサポートします。
企業サイト：https://www.vpj.co.jp/
配信元企業：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
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