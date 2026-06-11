TVアニメ 『カナン様はあくまでチョロい』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「AOW04 KANACHORO」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「AOW04」との、TVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』※1コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351479/images/bodyimage1】
本機種「AOW04」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したオリジナルモデル。Bluetooth5.3、防水規格IPX4、AACコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応。高評価をいただいているCoClear振動板を本機でも採用しています。
本コラボレーションモデルは、充電ケースに作品をイメージしたモチーフ、左右ハウジングにキャラクターをイメージしたアイコンを配置。「高潔カナン」新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等のオリジナルボイス計15ワードを楽しめます。パッケージは「高潔カナン」描き下ろしイラストデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて6月12日（金）11:00より（受注受付＆試聴開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、「高潔カナン」描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」「ワイヤレス充電器」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、6月12日（金）15:00より販売開始致します。
※1 『カナン様はあくまでチョロい』 INTORODUCTION
人間の魂を喰らう、妖しく美しい悪魔が降臨――。美食の悪魔・カナンは、若くて甘美な魂を食するため、人間界の高校に降り立った。最初のいけにえに選ばれたのは、一人の男子生徒・供犠羊司。「私に食べられるなんて、とても光栄なことよ。感謝しなさい、下等生物」ところが……なぜか供犠クンと恋人契約を結ぶことに！？数千年生きて初恋も未経験の純情なカナンには、毎日がドキドキの連続！一緒に帰る！？ 手を繋ぐ！？ デート！？ 初××！？！？！？！？「おのれ下等生物めーーーーーー！！」チョロくてかわいい悪魔の初恋ラブコメ、始まります♪
■公式サイト：https://kanachoro-anime.com/
■公式X（@Kanan_Choroi）：https://x.com/Kanan_Choroi
【ワイヤレスイヤホン詳細】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351479/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351479/images/bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/kanachoro_EARPHONE.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
https://onkyoanime.com/info/6463037
※店舗設置専用QRコードにて受注受付
■受注期間：2026年6月12日（金）15：00～2026年7月31日（金）15：00
■製品発送：2026年9月下旬から10月上旬にかけて順次発送予定
■販売価格：19,800円（税・送料込）
■発売元：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
【描き下ろしイラスト販売商品】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351479/images/bodyimage1】
本機種「AOW04」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したオリジナルモデル。Bluetooth5.3、防水規格IPX4、AACコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応。高評価をいただいているCoClear振動板を本機でも採用しています。
本コラボレーションモデルは、充電ケースに作品をイメージしたモチーフ、左右ハウジングにキャラクターをイメージしたアイコンを配置。「高潔カナン」新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等のオリジナルボイス計15ワードを楽しめます。パッケージは「高潔カナン」描き下ろしイラストデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて6月12日（金）11:00より（受注受付＆試聴開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、「高潔カナン」描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」「ワイヤレス充電器」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、6月12日（金）15:00より販売開始致します。
※1 『カナン様はあくまでチョロい』 INTORODUCTION
人間の魂を喰らう、妖しく美しい悪魔が降臨――。美食の悪魔・カナンは、若くて甘美な魂を食するため、人間界の高校に降り立った。最初のいけにえに選ばれたのは、一人の男子生徒・供犠羊司。「私に食べられるなんて、とても光栄なことよ。感謝しなさい、下等生物」ところが……なぜか供犠クンと恋人契約を結ぶことに！？数千年生きて初恋も未経験の純情なカナンには、毎日がドキドキの連続！一緒に帰る！？ 手を繋ぐ！？ デート！？ 初××！？！？！？！？「おのれ下等生物めーーーーーー！！」チョロくてかわいい悪魔の初恋ラブコメ、始まります♪
■公式サイト：https://kanachoro-anime.com/
■公式X（@Kanan_Choroi）：https://x.com/Kanan_Choroi
【ワイヤレスイヤホン詳細】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351479/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351479/images/bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/kanachoro_EARPHONE.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
https://onkyoanime.com/info/6463037
※店舗設置専用QRコードにて受注受付
■受注期間：2026年6月12日（金）15：00～2026年7月31日（金）15：00
■製品発送：2026年9月下旬から10月上旬にかけて順次発送予定
■販売価格：19,800円（税・送料込）
■発売元：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
【描き下ろしイラスト販売商品】