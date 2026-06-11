次世代スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「AOW01 MARKII SWB」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、最新機種の完全ワイヤレスイヤホン『AOW01 MARKII』との『Shadowverse: Worlds Beyond』※1コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351484/images/bodyimage1】
本機種『AOW01 MARKII』は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「エース」「ドライツェーン」の2モデル。作品タイトルと各キャラクターをイメージしたモチーフデザインやアイコンを左右ハウジングと充電ケース天面に配置し、作品の世界観を表現したオリジナルデザインとなっております。音声ガイダンスは「エース」「ドライツェーン」それぞれの新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、それぞれ計24ワードのボイスを楽しめます。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて6月12日（金）11:00より（受注受付＆試聴開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、オリジナルデザインの「ワイヤレス充電器」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」ともに、6月12日（金）15:00より販売開始いたします。
※1 『Shadowverse: Worlds Beyond』
Cygamesが贈る次世代スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond』は、シンプルなルールながら戦略性が奥深いカードバトルに「超進化」や「シャドバパーク」などの新要素・新コンテンツを加え、従来のシャドウバースをさらに進化させた対戦型オンラインデジタルカードゲームです。 自分だけのカードデッキを作成し、美麗なイラストとド派手なエフェクトで彩られるカードバトルをオンライン上で誰でも気軽に楽しむことができます。 「シャドバパーク」では、作成したアバターをオンライン空間上で動かし、ロビーにいる他のユーザーとの対戦や、仲間同士でギルドを作って集まるなど、様々な遊び方を楽しむことができます。
■公式サイト：https://shadowverse-wb.com/ja/
■公式X（@shadowverse_jp）：https://x.com/shadowverse_jp
■公式Instagram：https://www.instagram.com/shadowverse_jp/
■公式Discord：https://discord.gg/Y3XqhKaxaz
(C) Cygames, Inc.
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351484/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351484/images/bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/SWB_EARPHONE.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
https://onkyoanime.com/info/6598100
※店舗設置専用QRコードにて受注受付
■受注期間：2026年6月12日（金）15：00～2026年7月31日（金）15：00
■製品発送：2026年9月下旬から10月上旬にかけて順次発送予定
■販売価格：22,000円（税・送料込）
■発売元：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
【販売商品詳細】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351484/images/bodyimage4】
■ワイヤレス充電器
販売価格：4,400円（税・送料込）
販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/SWB_EARPHONE.aspx
販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
https://onkyoanime.com/info/6598100
■AOW01 MARKII（ワイヤレスイヤホン）の主な仕様
製品型番 AOW01 MARKII
ドライバー構成 6mm径ダイナミックドライバー（CoClear振動板）
再生周波数帯域・インピーダンス 20Hz~20KHz・16Ω
Bluetooth仕様 Version5.4
対応プロファイル A2DP／AVRCP／HSP／HFP／SPP
対応コーデック AAC、SBC、aptXTM
マイクロホン 形式：MEMS型、指向特性：全指向性、感度：-42dB
防水規格 IPX7（イヤホンのみ）
連続再生時間 約6時間（本体のみ）※apt-X接続時 、ANCオフ時
約15時間（充電ケース込み）
充電時間 本体：約1時間30分 ／ 充電ケース：約3時間
ノイズキャンセリング機能 対応
外音取り込み機能 対応
オートペアリング 対応
電源 バッテリー：内蔵リチウムポリマーバッテリー
電源容量：イヤホン（片側）50mAh、充電ケース300ｍAh
定格入力：DC 5V / 300mAh
連続通話時間：約6時間 ※ANCオフ時
連続待受時間：約75時間
フル充電回数：1.5回（※充電ケースがフル充電時）
USB形状・充電方法 USB Type C （充電のみ）/ ワイヤレス（無線）充電
イヤホン重量 イヤホン片側：約4g、充電ケース：約24ｇ、充電ケース込み：約32g
サイズ（W×H×D） イヤホン（片側）：W16×H20×D21（mm）
充電ケース：W55×H33×D25（mm）
付属品 充電ケース、USB TypeCケーブル（充電専用）、イヤーピース（S/M/L）
ラバーサポート（S/M/L）、クイックガイド、保証書
専用アプリ ANIMA Studio：iOS 14.1 ／ Android 9.0以上
Bluetooth(R) のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
その他記載されている商品名、技術名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。
■CP-EP01A（ワイヤレス充電器）の主な仕様
対応機種 ワイヤレス充電に対応したiPhone、Androidスマートフォン、ワイヤレスイヤホン
入力 DC 5V=2A,9V=2A,12V=2A
出力 15W(Max) Android 15W,iPhone 7.5W
入力端子 USB Type-C
本体外形寸法 約102*102*7.2mm
本体重量 約58g
使用温度範囲 0℃～45℃
使用湿度範囲 10%～80%
LED発光色 ●通電：青3秒点灯 ●待機：消灯 ●充電中＆充電完了：点滅 ●エラー時：青快速点滅
※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。
ケーブル仕様 USB A to Type-C ケーブル
ケーブル長 約100cm
付属品 ケーブル 取扱説明書
その他 本製品にはUSB出力アダプタ（AC充電器等）は付属しておりません。
以上
配信元企業：オンキヨー株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351484/images/bodyimage1】
本機種『AOW01 MARKII』は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンの融合による独自の世界観を提案するANIMAとオンキヨーのダブルネームによって誕生した「AOW01」の後継新機種となります。「AOW01」にて高評価頂きました基本性能をブラッシュアップし、アクティブノイズキャンセリング（ANC）機能を新たに搭載。没入感のあるリスニング体験を実現します。ワイヤレス充電や専用アプリ「ANIMA Studio」との連携によるボイスガイダンスの切り替え・イコライザー設定にも対応しています。機能性とデザイン性を兼ね備え、日常使いにもこだわりを求めるユーザーに向けた完全ワイヤレスイヤホンです。
本コラボレーションモデルは「エース」「ドライツェーン」の2モデル。作品タイトルと各キャラクターをイメージしたモチーフデザインやアイコンを左右ハウジングと充電ケース天面に配置し、作品の世界観を表現したオリジナルデザインとなっております。音声ガイダンスは「エース」「ドライツェーン」それぞれの新規録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音、ノイズキャンセリングモード時等、それぞれ計24ワードのボイスを楽しめます。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて6月12日（金）11:00より（受注受付＆試聴開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、オリジナルデザインの「ワイヤレス充電器」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」ともに、6月12日（金）15:00より販売開始いたします。
※1 『Shadowverse: Worlds Beyond』
Cygamesが贈る次世代スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond』は、シンプルなルールながら戦略性が奥深いカードバトルに「超進化」や「シャドバパーク」などの新要素・新コンテンツを加え、従来のシャドウバースをさらに進化させた対戦型オンラインデジタルカードゲームです。 自分だけのカードデッキを作成し、美麗なイラストとド派手なエフェクトで彩られるカードバトルをオンライン上で誰でも気軽に楽しむことができます。 「シャドバパーク」では、作成したアバターをオンライン空間上で動かし、ロビーにいる他のユーザーとの対戦や、仲間同士でギルドを作って集まるなど、様々な遊び方を楽しむことができます。
■公式サイト：https://shadowverse-wb.com/ja/
■公式X（@shadowverse_jp）：https://x.com/shadowverse_jp
■公式Instagram：https://www.instagram.com/shadowverse_jp/
■公式Discord：https://discord.gg/Y3XqhKaxaz
(C) Cygames, Inc.
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351484/images/bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/SWB_EARPHONE.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
https://onkyoanime.com/info/6598100
※店舗設置専用QRコードにて受注受付
■受注期間：2026年6月12日（金）15：00～2026年7月31日（金）15：00
■製品発送：2026年9月下旬から10月上旬にかけて順次発送予定
■販売価格：22,000円（税・送料込）
■発売元：オンキヨー株式会社
※販売期間については状況により、予告なく期間を変更する場合がございますので、予めご了承ください。
※予定台数に到達次第、受注受付終了となります。
【販売商品詳細】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351484/images/bodyimage4】
■ワイヤレス充電器
販売価格：4,400円（税・送料込）
販売(1)：通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/SWB_EARPHONE.aspx
販売(2)：秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
https://onkyoanime.com/info/6598100
■AOW01 MARKII（ワイヤレスイヤホン）の主な仕様
製品型番 AOW01 MARKII
ドライバー構成 6mm径ダイナミックドライバー（CoClear振動板）
再生周波数帯域・インピーダンス 20Hz~20KHz・16Ω
Bluetooth仕様 Version5.4
対応プロファイル A2DP／AVRCP／HSP／HFP／SPP
対応コーデック AAC、SBC、aptXTM
マイクロホン 形式：MEMS型、指向特性：全指向性、感度：-42dB
防水規格 IPX7（イヤホンのみ）
連続再生時間 約6時間（本体のみ）※apt-X接続時 、ANCオフ時
約15時間（充電ケース込み）
充電時間 本体：約1時間30分 ／ 充電ケース：約3時間
ノイズキャンセリング機能 対応
外音取り込み機能 対応
オートペアリング 対応
電源 バッテリー：内蔵リチウムポリマーバッテリー
電源容量：イヤホン（片側）50mAh、充電ケース300ｍAh
定格入力：DC 5V / 300mAh
連続通話時間：約6時間 ※ANCオフ時
連続待受時間：約75時間
フル充電回数：1.5回（※充電ケースがフル充電時）
USB形状・充電方法 USB Type C （充電のみ）/ ワイヤレス（無線）充電
イヤホン重量 イヤホン片側：約4g、充電ケース：約24ｇ、充電ケース込み：約32g
サイズ（W×H×D） イヤホン（片側）：W16×H20×D21（mm）
充電ケース：W55×H33×D25（mm）
付属品 充電ケース、USB TypeCケーブル（充電専用）、イヤーピース（S/M/L）
ラバーサポート（S/M/L）、クイックガイド、保証書
専用アプリ ANIMA Studio：iOS 14.1 ／ Android 9.0以上
Bluetooth(R) のワードマーク及びロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
その他記載されている商品名、技術名および会社名等は、各社の商標または登録商標です。
■CP-EP01A（ワイヤレス充電器）の主な仕様
対応機種 ワイヤレス充電に対応したiPhone、Androidスマートフォン、ワイヤレスイヤホン
入力 DC 5V=2A,9V=2A,12V=2A
出力 15W(Max) Android 15W,iPhone 7.5W
入力端子 USB Type-C
本体外形寸法 約102*102*7.2mm
本体重量 約58g
使用温度範囲 0℃～45℃
使用湿度範囲 10%～80%
LED発光色 ●通電：青3秒点灯 ●待機：消灯 ●充電中＆充電完了：点滅 ●エラー時：青快速点滅
※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。
ケーブル仕様 USB A to Type-C ケーブル
ケーブル長 約100cm
付属品 ケーブル 取扱説明書
その他 本製品にはUSB出力アダプタ（AC充電器等）は付属しておりません。
以上
配信元企業：オンキヨー株式会社
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