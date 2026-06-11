郷土菓子・安倍川餅で選手が笑顔に 創業50周年の明日香野が「マッスルゲート浜松大会」に参加
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年にわたりお届けしている明日香野は、「マッスルゲート浜松大会」（6/7・アクトシティ浜松 中ホール）に参加。己の肉体美を舞台で表現する選手の皆さまに、和菓子を通じて「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
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10年目のシーズンを迎えたマッスルゲートは、初心者からベテランまで幅広く参加できるボディコンテストシリーズです。全国各地で開催されており、各大会の成績上位者はシリーズ最高峰のゴールドジムジャパンカップに出場できます。
浜松大会は多くの選手と観客が来場。競技では、筋肉の仕上がったフィジークの選手、華やかなドリームモデルの出場者に会場から大きな声援が送られました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351957/images/bodyimage2】
明日香野が選手の皆さまにお渡ししたのは、静岡の郷土菓子である「安倍川餅」。風味豊かなきな粉は、たんぱく質たっぷりで、ボディビルダーに親しまれています。多くの選手が興味を示していました！
競技終了後にその場でほおばったり、決勝審査から表彰式までの間にリラックスして召し上がっていただいたり、ちょっと食べる喜びをお届けできました。競技後の安心感からか、きな粉にむせてしまう選手、慌てて飲み物を探しに行く選手の姿も見られ、会場に和やかな空気が広がっていました。
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マッスルゲートは2017年に江ノ島で開催された「マッスルビーチ」を母体に発展し、現在は全国各地で開催されています。2020年10月からは日本ボディビル・フィットネス連盟（JBBF）のルールに沿った種目や形式で実施。コロナ禍を機に運営方法を見直し、各地のゴールドジムを拠点とすることで全国展開を実現しました。
明日香野は、ゴールドジムの企業理念「全ての人々に本当のフィットネスを」に共感し、大会に和菓子をお届けする「応援団」として参加を続けています。初心者も上級者も、無理なく続けられる日々のフィットネスにより健康になり、誰もが参加できる大会で自信をつけることができます。
この理念は、弊社の掲げるミッション『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』にも通じています。ほんの少し、でも毎日を「喜び」で満たしていくこと。その積み重ねが、日々の挑戦を支える力になると私たちは考えています。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような大会や地域のイベントを通じて、リアルなコミュニティを応援し、皆さまとの共創コミュニケーションを図ってまいります。
【大会概要】
大 会 ：マッスルゲート浜松大会
主 催 ：株式会社THINKフィットネス（ゴールドジム）
開催日 ：2026年6月7日（日）
開催地 ：アクトシティ浜松（静岡県浜松市中央区板屋町111-1）
公式サイト：https://musclegate.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351957/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
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配信元企業：明日香食品株式会社
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10年目のシーズンを迎えたマッスルゲートは、初心者からベテランまで幅広く参加できるボディコンテストシリーズです。全国各地で開催されており、各大会の成績上位者はシリーズ最高峰のゴールドジムジャパンカップに出場できます。
浜松大会は多くの選手と観客が来場。競技では、筋肉の仕上がったフィジークの選手、華やかなドリームモデルの出場者に会場から大きな声援が送られました。
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明日香野が選手の皆さまにお渡ししたのは、静岡の郷土菓子である「安倍川餅」。風味豊かなきな粉は、たんぱく質たっぷりで、ボディビルダーに親しまれています。多くの選手が興味を示していました！
競技終了後にその場でほおばったり、決勝審査から表彰式までの間にリラックスして召し上がっていただいたり、ちょっと食べる喜びをお届けできました。競技後の安心感からか、きな粉にむせてしまう選手、慌てて飲み物を探しに行く選手の姿も見られ、会場に和やかな空気が広がっていました。
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マッスルゲートは2017年に江ノ島で開催された「マッスルビーチ」を母体に発展し、現在は全国各地で開催されています。2020年10月からは日本ボディビル・フィットネス連盟（JBBF）のルールに沿った種目や形式で実施。コロナ禍を機に運営方法を見直し、各地のゴールドジムを拠点とすることで全国展開を実現しました。
明日香野は、ゴールドジムの企業理念「全ての人々に本当のフィットネスを」に共感し、大会に和菓子をお届けする「応援団」として参加を続けています。初心者も上級者も、無理なく続けられる日々のフィットネスにより健康になり、誰もが参加できる大会で自信をつけることができます。
この理念は、弊社の掲げるミッション『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』にも通じています。ほんの少し、でも毎日を「喜び」で満たしていくこと。その積み重ねが、日々の挑戦を支える力になると私たちは考えています。
明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げております。これからもこのような大会や地域のイベントを通じて、リアルなコミュニティを応援し、皆さまとの共創コミュニケーションを図ってまいります。
大 会 ：マッスルゲート浜松大会
主 催 ：株式会社THINKフィットネス（ゴールドジム）
開催日 ：2026年6月7日（日）
開催地 ：アクトシティ浜松（静岡県浜松市中央区板屋町111-1）
公式サイト：https://musclegate.jp/
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＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
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配信元企業：明日香食品株式会社
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