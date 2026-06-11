【明日6/12より開催】TABAYA United Arrowsにて『MORI KOUGEI 展 -光線 -』が開催。第5回日本和文化グランプリ「ユナイテッドアローズ賞」受賞・森工芸の個展
株式会社ユナイテッドアローズが展開する「TABAYA United Arrows」にて、2026年6月12日（金）より、
有限会社森工芸（ツキ板貼り職人・森寛之氏）の個展『MORI KOUGEI 展 - 光線 -』が開催されます。
本展は、一般社団法人日本和文化振興プロジェクト（JCPP）の「第5回 日本和文化グランプリ」において、
ユナイテッドアローズ社が独自の視点で選出した企業賞「ユナイテッドアローズ賞」の受賞を契機として、同社主催のもと実現した特別な展示です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352006/images/bodyimage1】
・TABAYA United Arrowsが提案する、卓越した「光線貼り」の美
日本が誇る美しい手仕事を現代のライフスタイルに提案するTABAYA United Arrowsが着目した、森工芸独自の技術「光線貼り」。
木材を薄くスライスした「ツキ板」を用い、木目を放射状に貼り合わせるこの精緻な技術を駆使した美しい作品の数々が、
1F Galleryに一堂に会します。光を放つような木目の表情とモダンな造形美を、直接ご体感いただける貴重な機会です。
・企業との素晴らしい共創で広がる、次世代作家の活躍の場
JCPPは、ユナイテッドアローズ社のように伝統工芸の価値に深く共鳴し、素晴らしい発表の場をご提供いただける協賛企業の皆様とともに、
受賞作家が持続的に活躍できる環境作りを推進しています。今回の美しい個展の開催に感謝するとともに、今後も企業と作家を繋ぐ架け橋としての活動を続けてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352006/images/bodyimage2】
■開催概要
【展覧会名】MORI KOUGEI 展 - 光線 -
【開催期間】2026年6月12日（金）～ 6月23日（火）
【会 場】TABAYA United Arrows 1F Gallery
【詳細URL】https://store.united-arrows.co.jp/ua_columns/news/ua/21040
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352006/images/bodyimage3】
配信元企業：一般社団法人日本和文化振興プロジェクト
有限会社森工芸（ツキ板貼り職人・森寛之氏）の個展『MORI KOUGEI 展 - 光線 -』が開催されます。
本展は、一般社団法人日本和文化振興プロジェクト（JCPP）の「第5回 日本和文化グランプリ」において、
ユナイテッドアローズ社が独自の視点で選出した企業賞「ユナイテッドアローズ賞」の受賞を契機として、同社主催のもと実現した特別な展示です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352006/images/bodyimage1】
・TABAYA United Arrowsが提案する、卓越した「光線貼り」の美
日本が誇る美しい手仕事を現代のライフスタイルに提案するTABAYA United Arrowsが着目した、森工芸独自の技術「光線貼り」。
木材を薄くスライスした「ツキ板」を用い、木目を放射状に貼り合わせるこの精緻な技術を駆使した美しい作品の数々が、
1F Galleryに一堂に会します。光を放つような木目の表情とモダンな造形美を、直接ご体感いただける貴重な機会です。
・企業との素晴らしい共創で広がる、次世代作家の活躍の場
JCPPは、ユナイテッドアローズ社のように伝統工芸の価値に深く共鳴し、素晴らしい発表の場をご提供いただける協賛企業の皆様とともに、
受賞作家が持続的に活躍できる環境作りを推進しています。今回の美しい個展の開催に感謝するとともに、今後も企業と作家を繋ぐ架け橋としての活動を続けてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352006/images/bodyimage2】
■開催概要
【展覧会名】MORI KOUGEI 展 - 光線 -
【開催期間】2026年6月12日（金）～ 6月23日（火）
【会 場】TABAYA United Arrows 1F Gallery
【詳細URL】https://store.united-arrows.co.jp/ua_columns/news/ua/21040
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352006/images/bodyimage3】
配信元企業：一般社団法人日本和文化振興プロジェクト
プレスリリース詳細へ