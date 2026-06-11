GLP-1情報メディア「GLP-1ナビ」、マンジャロに関する50本以上の情報コンテンツを順次公開
GLP-1受容体作動薬の医療ダイエット情報メディア「GLP-1ナビ」（https://bl-style.net/、運営：株式会社EMJ）は、マンジャロ（一般名：チルゼパチド）に関する50本以上の情報コンテンツを順次公開いたします。
GLP-1受容体作動薬を用いた医療ダイエットへの関心が高まる一方、正確でまとまった日本語の情報が不足している現状があります。GLP-1ナビは、始め方・効果の時間軸・副作用と安全性・薬剤比較・世代別の悩み・クリニック選びまでを網羅した情報を、添付文書やPMDA等の一次情報に基づいて体系的に提供します。
20代から50代の女性が抱える具体的な疑問や不安に対応し、全記事に適応外使用の注記、参考文献、免責事項を掲載しています。
▼ 公開コンテンツの例
・マンジャロの始め方｜オンライン診療で処方を受けるまでの全手順
https://bl-style.net/mounjaro-how-to-start/
・GLP-1オンライン診療クリニック比較ランキング
https://bl-style.net/glp1-online-clinic-ranking/
・マンジャロの効果はいつから？食欲と体重が変わる時間軸を整理する
https://bl-style.net/mounjaro-effect-timeline/
※マンジャロ（チルゼパチド）は日本国内で2型糖尿病の治療薬として承認された医薬品です。体重管理・ダイエット目的での使用は適応外使用にあたります。使用の可否は医師の判断によります。
【GLP-1ナビ トップページ】
https://bl-style.net/
【サイト情報】
GLP-1ナビ｜GLP-1受容体作動薬の医療ダイエット情報メディア
URL：https://bl-style.net/
【運営会社】
株式会社EMJ
お問い合わせ：https://bl-style.net/about/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
GLP-1受容体作動薬を用いた医療ダイエットへの関心が高まる一方、正確でまとまった日本語の情報が不足している現状があります。GLP-1ナビは、始め方・効果の時間軸・副作用と安全性・薬剤比較・世代別の悩み・クリニック選びまでを網羅した情報を、添付文書やPMDA等の一次情報に基づいて体系的に提供します。
20代から50代の女性が抱える具体的な疑問や不安に対応し、全記事に適応外使用の注記、参考文献、免責事項を掲載しています。
▼ 公開コンテンツの例
・マンジャロの始め方｜オンライン診療で処方を受けるまでの全手順
https://bl-style.net/mounjaro-how-to-start/
・GLP-1オンライン診療クリニック比較ランキング
https://bl-style.net/glp1-online-clinic-ranking/
・マンジャロの効果はいつから？食欲と体重が変わる時間軸を整理する
https://bl-style.net/mounjaro-effect-timeline/
※マンジャロ（チルゼパチド）は日本国内で2型糖尿病の治療薬として承認された医薬品です。体重管理・ダイエット目的での使用は適応外使用にあたります。使用の可否は医師の判断によります。
【GLP-1ナビ トップページ】
https://bl-style.net/
【サイト情報】
GLP-1ナビ｜GLP-1受容体作動薬の医療ダイエット情報メディア
URL：https://bl-style.net/
【運営会社】
株式会社EMJ
お問い合わせ：https://bl-style.net/about/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
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