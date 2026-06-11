株式会社DEE iCAT事業部はフィンランドSignalyst社の新製品「日本語版 HQPlayer 6 Desktop」の販売を６月15日より開始します。
HQPlayer 6 Desktop は、ネットワーク再生機能の劇的な強化と信号処理アルゴリズムの進化が行われ、ネットワーク上のUPnP2.0対応機器やアプリから再生先として認識されるようになり、お好みのUIでHQPlayerの圧倒的な高音質なストリーミング音楽などを楽しむことができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351877/images/bodyimage1】
[HQPLayer6の特徴]
1. UPnP 2.0 AVレンダラー機能の統合
これまではサードパーティ製ソフトに依存していたUPnP機能からシグナリスト社独自開発のUPnP 2.0 AVスタックをネイティブ実装しました。
● 安定性の向上: 外部ソフトを介さないため、動作がより安定し、セットアップも容易になりました。
● OSの制約解消: 以前は主にLinux環境に限定されていた高度なUPnP機能が、WindowsやmacOSでも標準で利用可能になりました。
2. 新しい信号処理フィルターの追加
音源の質を向上させるための「Source Content Cleanup」フィルター群が拡充されました。
● 録音状態の悪い音源やデジタル的なノイズが含まれる音源に対し、より適切な補正を行えるようになり、再生クオリティの底上げが図られています。
3. ハードウェア支援の拡大
● CUDAサポートの拡張: Debian arm64環境での実験的なCUDAサポートなど、より幅広いハードウェアでGPUによる負荷分散（オフロード）が可能になりつつあります。
4. 操作性と将来性
● Clientアプリの改良: リモート操作用アプリである「HQPlayer Client」のインターフェースが改善され、レベルメーターの表示など視認性が向上しています。
● 長期サポート: HQPlayer 5はメインテナンスモードに移行（2年間）するため、今後の新しいDACへの対応や最新OSへの最適化はHQPlayer 6が中心となります。
５．動作環境
● ＊Windows10,Windows11（64bit版のみ対応）
● ＊macOS sonoma以降 ARM CPUのみ対応 (macOS版は日本語に対応していません)
● ＊LinuxはUbuntu24.04, Debian12,Fedora43, iCAT MsHD26 （6月9日時点）
● Ubuntu26.04.1,Fedora44, iCAT MsHD26H2推奨（NVIDIA(R) CUDA対応時点で移行）
[製品価格]
日本語 HQPlayer6Desktop Masterライセンス 75,000 (税込)
HQPlaye 5 から 6へのアップグレードライセンス 60,000 (税込)
日本語 HQPlayer5Desktop Masterライセンス 70,000 (税込)
＊日本語HQPlayer5Desktopは継続販売
＊日本語ユーザーマニュアル、日本語クイックスタートガイド、
日本語インストールガイド（Windows,mac.Linux）、日本語化キット
& ソフトウェアDVD-R付属 (各説明書はPDFファイルでの提供)
＊英語版ユーザー向け日本語化キットと日本語説明書の販売
＊Windows、Mac、Linux の何れかの1台のPCでライセンス使用可能（移行可能）
＊再生可能最大値周波数は使用するPCの性能及びDACの性能に依存します
＜製品情報＞ https://www.icat-inc.com/hqplayer.html
https://twitter.com/icat_inc
https://www.facebook.com/iCAT.Inc/
https://signalyst.jp/
株式会社DEEは米国iCAT社の国内総代理店です。
米国iCAT社は、Signalyst社のグローバルパートナーです。
配信元企業：株式会社DEE
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351877/images/bodyimage1】
[HQPLayer6の特徴]
1. UPnP 2.0 AVレンダラー機能の統合
これまではサードパーティ製ソフトに依存していたUPnP機能からシグナリスト社独自開発のUPnP 2.0 AVスタックをネイティブ実装しました。
● 安定性の向上: 外部ソフトを介さないため、動作がより安定し、セットアップも容易になりました。
● OSの制約解消: 以前は主にLinux環境に限定されていた高度なUPnP機能が、WindowsやmacOSでも標準で利用可能になりました。
2. 新しい信号処理フィルターの追加
音源の質を向上させるための「Source Content Cleanup」フィルター群が拡充されました。
● 録音状態の悪い音源やデジタル的なノイズが含まれる音源に対し、より適切な補正を行えるようになり、再生クオリティの底上げが図られています。
3. ハードウェア支援の拡大
● CUDAサポートの拡張: Debian arm64環境での実験的なCUDAサポートなど、より幅広いハードウェアでGPUによる負荷分散（オフロード）が可能になりつつあります。
4. 操作性と将来性
● Clientアプリの改良: リモート操作用アプリである「HQPlayer Client」のインターフェースが改善され、レベルメーターの表示など視認性が向上しています。
● 長期サポート: HQPlayer 5はメインテナンスモードに移行（2年間）するため、今後の新しいDACへの対応や最新OSへの最適化はHQPlayer 6が中心となります。
５．動作環境
● ＊Windows10,Windows11（64bit版のみ対応）
● ＊macOS sonoma以降 ARM CPUのみ対応 (macOS版は日本語に対応していません)
● ＊LinuxはUbuntu24.04, Debian12,Fedora43, iCAT MsHD26 （6月9日時点）
● Ubuntu26.04.1,Fedora44, iCAT MsHD26H2推奨（NVIDIA(R) CUDA対応時点で移行）
[製品価格]
日本語 HQPlayer6Desktop Masterライセンス 75,000 (税込)
HQPlaye 5 から 6へのアップグレードライセンス 60,000 (税込)
日本語 HQPlayer5Desktop Masterライセンス 70,000 (税込)
＊日本語HQPlayer5Desktopは継続販売
＊日本語ユーザーマニュアル、日本語クイックスタートガイド、
日本語インストールガイド（Windows,mac.Linux）、日本語化キット
& ソフトウェアDVD-R付属 (各説明書はPDFファイルでの提供)
＊英語版ユーザー向け日本語化キットと日本語説明書の販売
＊Windows、Mac、Linux の何れかの1台のPCでライセンス使用可能（移行可能）
＊再生可能最大値周波数は使用するPCの性能及びDACの性能に依存します
＜製品情報＞ https://www.icat-inc.com/hqplayer.html
https://twitter.com/icat_inc
https://www.facebook.com/iCAT.Inc/
https://signalyst.jp/
株式会社DEEは米国iCAT社の国内総代理店です。
米国iCAT社は、Signalyst社のグローバルパートナーです。
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