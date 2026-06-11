伊良湖オーシャンリゾート 伊良湖岬を望む絶景の屋外プールを7月1日よりオープン





伊良湖オーシャンリゾート（所在地：愛知県田原市、総支配人：惣明福徳、以下当ホテル）は、伊良湖岬を望む絶景の屋外プールを2026年7月1日から9月28日まで宿泊者限定でオープンします。また、7月20日からは高校生以上の宿泊者を対象とした「オトナノナイトプール」も開催します。

■大人も子どもも楽しくリフレッシュ！屋外プールが今年もオープン

屋外プールは、渥美半島最南端に位置する当ホテルならではの開放感あふれるロケーションのもと、大人用プールと水深45cmのすべり台付きお子様用プールを備えています。ホテル内にあるプールなので、お子様連れでも移動の負担が少なく快適にご利用いただけます。ファミリーやカップル、ご友人同士など幅広いお客様にお楽しみいただけます。営業時間内は何度でも利用でき、チェックイン後のリフレッシュや観光後のひとときなど、思い思いの時間をお過ごしいただけます。



■夜だけの特別な時間を演出する「オトナノナイトプール」

夕暮れから夜へと移り変わる伊良湖の美しいマジックアワーの景色を眺めながら、日中とは異なる落ち着いた雰囲気の中でプールを満喫できる期間限定企画です。ご利用料金には1ドリンクが含まれており、リゾートの夜をゆったりと過ごしたい方におすすめです。昼間の賑わいとは異なる非日常感のある空間で、潮風を感じながら夏ならではのリゾート気分を満喫していただけます。また、周辺観光や館内での食事と組み合わせることで、より思い出深い夏の滞在を演出します。

また、当ホテルのディナーでは、約80種類の和洋中ビュッフェに加え、7月1日から8月7日までメロンフェアを開催。さらに、のんほいパーク入園チケット付きプランや愛犬との旅行を楽しめる宿泊プランなど、プールとともに充実した夏のリゾートステイを提案します。





≪概要≫

【屋外プール】

場所：伊良湖オーシャンリゾート 屋外プール

期間：2026年7月1日（水）13:00～9月28日（月）12:00

時間：チェックイン日 13:00～17:00、チェックアウト日10:00～12:00

料金：無料 ※宿泊者のみ利用可

【屋外プール～オトナノナイトプール～】

場所：伊良湖オーシャンリゾート 屋外プール

期間：2026年7月20日（月･祝）17:00～8月31日（月）21:00

時間：17:00～21:00

料金：おひとり様 1,000円（税込） ※高校生以上の宿泊者のみ利用可能

屋外プール・オトナノナイトプールの詳細：https://irago-ocean-resort.com/facility/#guide

【おすすめプラン】





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―「伊良湖オーシャンリゾート」概要―

■名称：伊良湖オーシャンリゾート

■住所：〒441‐3623 愛知県田原市日出町骨山1460-36

■TEL：0531-35-6111（代）

■階数：地上7階

■客室数：154室（全室オーシャンビュー）

・チェックイン15:00（最終24:00）／チェックアウト10:00

■レストラン：レストラン2店舗、カフェ・ショップ1店舗

・シーサイドレストラン「トリデンテ」

・ビュッフェレストラン「伊良湖ボールドキッチン」

・SARAS CAFE・SHOP（サラスカフェ・ショップ）

■付帯施設：ラウンジ、キッズパーク、ロビー、フロント、バンケットルーム、チャペル、カラオケ、ゲームコーナー、卓球、ペットハウス、エステサロン「マリーン」、コインランドリー、屋外プール（夏季限定、宿泊者のみ無料）、駐車場（200台）、無料Wi-Fi完備

■温浴施設：伊良湖温泉露天風呂、伊良湖温泉風呂（内湯）、寝湯、ジャグジー、季節湯、サウナ風呂、水風呂、高濃度炭酸泉「壺湯」（男性のみ）、ミストサウナ・岩盤浴（女性のみ）

■温泉：伊良湖温泉／泉質：ナトリウム・カルシウム‐塩化物温泉（低張性・弱アルカリ性・低温泉）

■アクセス：

・電車・新幹線の場合：JR、名鉄「豊橋」駅西口より無料送迎バスで約70分

・車の場合：東名高速道路 浜松西ICまたは豊川ICより約90分

・伊勢湾フェリーの場合：対岸の三重県・鳥羽港から伊良湖港まで約60分

・名鉄高速船の場合：知多半島・河和港から名鉄高速船で伊良湖港まで約50分

・伊良湖港より無料送迎車で約5分（要予約）

■公式サイト：https://irago-ocean-resort.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日に始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp