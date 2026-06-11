自動運転技術とインテリジェント車載システムの普及により、自動車向け人工知能市場は2030年までに240億ドルを突破へ
AIを活用したモビリティが自動車産業の未来を再定義
人工知能（AI）は自動車業界に急速な変革をもたらしており、車両の安全性、知能化、自動化を大きく向上させています。先進運転支援システム（ADAS）や自動運転技術から、インテリジェントコックピットシステム、AI搭載バーチャルアシスタントに至るまで、自動車メーカーは車両開発のあらゆる領域でAI技術の導入を進めています。
コネクテッドカーが膨大なリアルタイムデータを生成する中、AIは情報処理、意思決定の高度化、安全性向上、そしてパーソナライズされた運転体験の実現に欠かせない技術となっています。AI、クラウドコンピューティング、エッジコンピューティング、先進センサー技術の融合は、世界のモビリティエコシステム全体に新たな成長機会を生み出しています。
世界の自動車向け人工知能市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）約36％で拡大し、2030年までに240億ドルを超える規模へ成長すると予測されています。比較すると、親市場である人工知能市場は2030年までに約9,200億ドル規模へ達すると見込まれており、自動車向け人工知能市場はその約3％を占める見通しです。また、2030年までに約13兆7,880億ドル規模に達すると予測される情報技術（IT）産業全体の約0.2％を占めると見込まれています。
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北米がインテリジェントモビリティ市場の成長を牽引
北米は2030年までに約102億ドル規模へ成長し、自動車向け人工知能市場において最大の地域市場になると予測されています。同地域では、自動運転技術の導入拡大、インテリジェントコックピットシステムの普及、半導体技術の革新、そして自動車メーカーとソフトウェア企業との連携強化が市場成長を支えています。
国別では米国が最大市場となり、2030年には約91億ドル規模へ達すると予測されています。自動運転および半自動運転技術の早期導入、スマートモビリティエコシステムの拡大、AI研究開発への投資増加、そしてコネクテッドカー技術の普及が市場拡大を後押ししています。
ハードウェア分野が自動車向けAI投資の中心に
コンポーネント別では、ハードウェア分野が引き続き最大の市場セグメントとなり、2030年には市場全体の約63％を占め、約150億ドル規模に達すると予測されています。
高性能プロセッサー、AIアクセラレーター、先進センサー、エッジコンピューティングデバイス、そして車載コンピューティングプラットフォームへの需要が急速に高まっています。自動車メーカーがより高度な自動運転システムやコネクテッドカー技術を開発する中で、リアルタイム処理能力を支えるハードウェアの重要性はますます高まっています。
また、自動車向け半導体技術の継続的な進歩が、安全性が求められるアプリケーションや複雑なAIアルゴリズムの実装を可能にしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352020/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352020/images/bodyimage2】
自動運転、予測インテリジェンス、スマート製造が市場成長を加速
自動運転車およびコネクテッドカーへの需要拡大は、市場成長を支える最大の要因の一つです。AI技術は、車両認識、意思決定、経路計画、Vehicle-to-Everything（V2X）通信を支援し、より安全で効率的なモビリティソリューションの実現に貢献しています。
人工知能（AI）は自動車業界に急速な変革をもたらしており、車両の安全性、知能化、自動化を大きく向上させています。先進運転支援システム（ADAS）や自動運転技術から、インテリジェントコックピットシステム、AI搭載バーチャルアシスタントに至るまで、自動車メーカーは車両開発のあらゆる領域でAI技術の導入を進めています。
コネクテッドカーが膨大なリアルタイムデータを生成する中、AIは情報処理、意思決定の高度化、安全性向上、そしてパーソナライズされた運転体験の実現に欠かせない技術となっています。AI、クラウドコンピューティング、エッジコンピューティング、先進センサー技術の融合は、世界のモビリティエコシステム全体に新たな成長機会を生み出しています。
世界の自動車向け人工知能市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）約36％で拡大し、2030年までに240億ドルを超える規模へ成長すると予測されています。比較すると、親市場である人工知能市場は2030年までに約9,200億ドル規模へ達すると見込まれており、自動車向け人工知能市場はその約3％を占める見通しです。また、2030年までに約13兆7,880億ドル規模に達すると予測される情報技術（IT）産業全体の約0.2％を占めると見込まれています。
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北米がインテリジェントモビリティ市場の成長を牽引
北米は2030年までに約102億ドル規模へ成長し、自動車向け人工知能市場において最大の地域市場になると予測されています。同地域では、自動運転技術の導入拡大、インテリジェントコックピットシステムの普及、半導体技術の革新、そして自動車メーカーとソフトウェア企業との連携強化が市場成長を支えています。
国別では米国が最大市場となり、2030年には約91億ドル規模へ達すると予測されています。自動運転および半自動運転技術の早期導入、スマートモビリティエコシステムの拡大、AI研究開発への投資増加、そしてコネクテッドカー技術の普及が市場拡大を後押ししています。
ハードウェア分野が自動車向けAI投資の中心に
コンポーネント別では、ハードウェア分野が引き続き最大の市場セグメントとなり、2030年には市場全体の約63％を占め、約150億ドル規模に達すると予測されています。
高性能プロセッサー、AIアクセラレーター、先進センサー、エッジコンピューティングデバイス、そして車載コンピューティングプラットフォームへの需要が急速に高まっています。自動車メーカーがより高度な自動運転システムやコネクテッドカー技術を開発する中で、リアルタイム処理能力を支えるハードウェアの重要性はますます高まっています。
また、自動車向け半導体技術の継続的な進歩が、安全性が求められるアプリケーションや複雑なAIアルゴリズムの実装を可能にしています。
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自動運転、予測インテリジェンス、スマート製造が市場成長を加速
自動運転車およびコネクテッドカーへの需要拡大は、市場成長を支える最大の要因の一つです。AI技術は、車両認識、意思決定、経路計画、Vehicle-to-Everything（V2X）通信を支援し、より安全で効率的なモビリティソリューションの実現に貢献しています。