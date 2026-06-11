「arrows We3」のSIMフリーモデルを2026年6月25日に発売

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■基本スペック（製品詳細）



※詳細スペックは製品サイトをご覧ください。



https://digitalpr.jp/table_img/2497/136660/136660_web_2.png







■購入者特典について



「arrows We3」をご購入いただいたお客さまへ、「使いこなしガイド」を先着でプレゼントします。基本的なスマホ操作をシンプルモード画面でわかりやすく解説しているため、スマホデビューの方でも安心してご利用いただけます。



在庫がなくなり次第、配布終了となりますが、PDF版を「arrows We3」紹介ページに掲載していますので、そちらからダウンロードし、ご使用ください。



・「arrows We3 M09」紹介ページ



https://www.fcnt.com/product/arrows/m09-sim-free/



■取扱事業者またはサービス



・株式会社インターネットイニシアティブ



・H.I.S Mobile株式会社



・株式会社エディオン



・株式会社オプテージ（mineo）



・株式会社Qtnet



・株式会社コジマ



・上新電機株式会社（ジョーシン）



・株式会社ソフマップ



・株式会社TOKAIコミュニケーションズ（LIBMO）



・株式会社ビックカメラ



・株式会社MonotaRO（EC販売のみ）



・株式会社ヨドバシカメラ



・イオンモバイル



・カメラのキタムラ



・ピカラモバイル



・Amazon（EC販売のみ）



■関連WEBサイト



・「arrows We3 M09」製品ページ



https://www.fcnt.com/product/arrows/m09-sim-free/



■商標について



・ Google、Android、Google フォト、Google Chrome は Google LLC の商標です。



・ MediaTek、DimensityはMediaTek Inc.の商標または登録商標です。



・ LYTIAはソニーグループ株式会社の登録商標です。



・ Dolby、ドルビー、Dolby Atmos 及びダブル D 記号は Dolby Laboratories Licensing Corporation の登録商標です。



・ 「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。



・ その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。



■注釈



※1 1日当たり動画視聴200分、音楽ストリーミング100分、SNS閲覧120分、ゲーム60分の計8時間の利用を想定した独自基準に基づく試算値。実際の電池持ち時間は、ご利用環境やご利用状況によって異なります。



※2 本機種と同性能バッテリーを用い、充放電を繰り返すシミュレーションに基づく結果。バッテリーの寿命は利用状況によって変化します。



（シミュレーション内容)



1.5日に1回の頻度で1サイクルの充放電（1サイクル＝0%から100%まで満充電にし、その後、0%まで電池を使い切る）を行った場合、1250サイクル（約5.1年）時点において電池容量が初期容量の80%残ることを確認。（2026年4月現在。FCNT合同会社調べ）



※3 900×1984ピクセル



※4 arrows We2との比較。2026年4月時点FCNT合同会社調べ。



※5 アウトカメラの画素数です。



※6 microSDは別売りです。



※7 以下すべての項目に対応していることによる。無故障・無破損を保証するものではありません。（2026年4月現在。FCNT合同会社調べ）



10mm以下のスマートフォンかつ、MIL規格23項目への対応かつ、IP6Xの対応かつ、IPX6/8/9への対応かつ、1.5mからコンクリートに落下させる試験をクリアすること。



※8 MIL規格準拠について



米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810H）の23項目、落下、耐衝撃、防水（浸漬）、防水（風雨）、防塵（6時間風速有り）、防塵（脆弱面90分）、塩水耐久、防湿、耐日射（連続）、耐日射（変化）、耐振動、雨滴、高温動作（60℃固定）、高温動作（32〜49℃変化）、高温保管（70℃固定）、高温保管（30〜60℃変化）、低温動作（-20℃固定）、熱衝撃、低温保管（-30℃固定）、低圧動作、低圧保管、氷結（-10℃氷結）、氷結（-10℃結露）に準拠した試験を実施。充電可能な温度範囲：5〜35℃。使用環境：温度5〜35℃、湿度45〜85％。風呂場では、温度は5〜45℃（ただし、温度36℃以上または湿度86％以上は一時的な使用に限ります）。湿度は45〜99％、なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客さまの取扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。



※9 防水性能IPX6/8/9、防塵性能IP6Xに対応。



IPX6とは、内径12.5mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から1分あたり100リットルの水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。



IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置したあとに取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。



IPX9とは、高温・高圧水・スチームジェット洗浄を80℃の湯を指定された形状のノズルで10〜15cmの距離から、80〜100barの水圧で放水（14〜16L/分）、本体を水平方向 に0度・30度・60度・90度で各方位に30秒づつ水平面上で回転させながら実施したのちに通信機器として機能を有することを意味します。



IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75µm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出した時に、内部に塵埃（じんあい）が侵入しない機能を有することを意味します。



IPX6/8/9およびIP6Xは、試験機関にて本試験を実施し合格しております。基本性能を保持しておりますが、無故障・無破損を保証するものではありません。



ご使用の際はスロットキャップが確実に閉じているかご確認ください。



防水・防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず2年に1回部品の交換をおすすめします（有料）。



※10 独自落下試験について高さ1.5mから26方向でコンクリートに落下させる試験をクリア（2026年4月現在。FCNT合同会社調べ）。無故障・無破損を保証するものではありません。



※11 以下の記載にかかわらず、まる洗いおよびアルコール除菌には、塩素や塩素系添加物の含有量が0.05w/v%以下の液剤をご使用ください。つけ置きや本体の開口部（ステレオイヤホン端子、USB Type-C接続端子、送話口／マイク、受話口／スピーカー）および間に液剤が残ったまま放置することは故障の原因となりますので、行わないでください。開口部に液剤が侵入した場合は流水でしっかり洗い流したうえで、乾いた清潔な布などで水分を十分拭き取り、自然乾燥させてください。



ウイルスの完全除去を保証するものではありません。



まる洗いについて



まる洗いする場合、電源を切ってから行ってください。



国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープあるいは国内メーカー製の家庭用液体タイプの台所用洗剤を使って洗えます（FCNT合同会社試験方法による）。無故障を保証するものではありません。ついた泡は水道水でしっかりすすいでください。濡れた状態では、充電しないでください。洗い方の詳細については「FCNT合同会社のWEBサイト（https://www.fcnt.com/support/wash/）」でご確認ください。



アルコール除菌について



除菌・消毒する場合、誤動作防止のため画面を消灯してから行ってください。



界面活性剤（台所用洗剤）、界面活性剤（家具用洗剤）、次亜塩素酸水、アルコールを使用し、噴霧、拭き取りまたはその両方を合わせた製品の消毒、ウイルス除去が可能です。



噴霧による場合、製品から5cm程度離して霧吹きで噴霧して拭き取ってください。



拭き取りによる場合、アルコール除菌シートまたはキッチンペーパーに液剤を浸み込ませたもので製品を拭き取ってください。



噴霧・拭き取り後は水拭きをして液剤を取り除いてください。



「厚生労働省・経済産業省［独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）］・消費者庁発表」の消毒方法をもとにFCNT独自試験を実施し、本製品に影響がでないことを検証しております。無故障を保証するものではありません。



除菌・消毒の詳細については「FCNT合同会社のWEBサイト（https://www.fcnt.com/support/clean/）」でご確認ください。



※12 会話の内容によっては、特殊詐欺が疑われる会話と正しく判定できないことがあります。本機能は株式会社アドバンスト・メディアの音声認識エンジンAmiVoice®を利用しています。



※13 質問の内容によっては誤った回答をする場合があります。期待する回答が得られない場合は、FCNTのサポートサイトをご確認ください。



https://www.fcnt.com/support 発売製品■購入者特典について「arrows We3」をご購入いただいたお客さまへ、「使いこなしガイド」を先着でプレゼントします。基本的なスマホ操作をシンプルモード画面でわかりやすく解説しているため、スマホデビューの方でも安心してご利用いただけます。在庫がなくなり次第、配布終了となりますが、PDF版を「arrows We3」紹介ページに掲載していますので、そちらからダウンロードし、ご使用ください。・「arrows We3 M09」紹介ページhttps://www.fcnt.com/product/arrows/m09-sim-free/■取扱事業者またはサービス・株式会社インターネットイニシアティブ・H.I.S Mobile株式会社・株式会社エディオン・株式会社オプテージ（mineo）・株式会社Qtnet・株式会社コジマ・上新電機株式会社（ジョーシン）・株式会社ソフマップ・株式会社TOKAIコミュニケーションズ（LIBMO）・株式会社ビックカメラ・株式会社MonotaRO（EC販売のみ）・株式会社ヨドバシカメラ・イオンモバイル・カメラのキタムラ・ピカラモバイル・Amazon（EC販売のみ）■関連WEBサイト・「arrows We3 M09」製品ページhttps://www.fcnt.com/product/arrows/m09-sim-free/■商標について・ Google、Android、Google フォト、Google Chrome は Google LLC の商標です。・ MediaTek、DimensityはMediaTek Inc.の商標または登録商標です。・ LYTIAはソニーグループ株式会社の登録商標です。・ Dolby、ドルビー、Dolby Atmos 及びダブル D 記号は Dolby Laboratories Licensing Corporation の登録商標です。・ 「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。・ その他、記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。■注釈※1 1日当たり動画視聴200分、音楽ストリーミング100分、SNS閲覧120分、ゲーム60分の計8時間の利用を想定した独自基準に基づく試算値。実際の電池持ち時間は、ご利用環境やご利用状況によって異なります。※2 本機種と同性能バッテリーを用い、充放電を繰り返すシミュレーションに基づく結果。バッテリーの寿命は利用状況によって変化します。（シミュレーション内容)1.5日に1回の頻度で1サイクルの充放電（1サイクル＝0%から100%まで満充電にし、その後、0%まで電池を使い切る）を行った場合、1250サイクル（約5.1年）時点において電池容量が初期容量の80%残ることを確認。（2026年4月現在。FCNT合同会社調べ）※3 900×1984ピクセル※4 arrows We2との比較。2026年4月時点FCNT合同会社調べ。※5 アウトカメラの画素数です。※6 microSDは別売りです。※7 以下すべての項目に対応していることによる。無故障・無破損を保証するものではありません。（2026年4月現在。FCNT合同会社調べ）10mm以下のスマートフォンかつ、MIL規格23項目への対応かつ、IP6Xの対応かつ、IPX6/8/9への対応かつ、1.5mからコンクリートに落下させる試験をクリアすること。※8 MIL規格準拠について米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810H）の23項目、落下、耐衝撃、防水（浸漬）、防水（風雨）、防塵（6時間風速有り）、防塵（脆弱面90分）、塩水耐久、防湿、耐日射（連続）、耐日射（変化）、耐振動、雨滴、高温動作（60℃固定）、高温動作（32〜49℃変化）、高温保管（70℃固定）、高温保管（30〜60℃変化）、低温動作（-20℃固定）、熱衝撃、低温保管（-30℃固定）、低圧動作、低圧保管、氷結（-10℃氷結）、氷結（-10℃結露）に準拠した試験を実施。充電可能な温度範囲：5〜35℃。使用環境：温度5〜35℃、湿度45〜85％。風呂場では、温度は5〜45℃（ただし、温度36℃以上または湿度86％以上は一時的な使用に限ります）。湿度は45〜99％、なお、すべての機能の連続動作を保証するものではありません。また、調査の結果、お客さまの取扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。※9 防水性能IPX6/8/9、防塵性能IP6Xに対応。IPX6とは、内径12.5mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から1分あたり100リットルの水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置したあとに取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。IPX9とは、高温・高圧水・スチームジェット洗浄を80℃の湯を指定された形状のノズルで10〜15cmの距離から、80〜100barの水圧で放水（14〜16L/分）、本体を水平方向 に0度・30度・60度・90度で各方位に30秒づつ水平面上で回転させながら実施したのちに通信機器として機能を有することを意味します。IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75µm以下の塵埃（じんあい）が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出した時に、内部に塵埃（じんあい）が侵入しない機能を有することを意味します。IPX6/8/9およびIP6Xは、試験機関にて本試験を実施し合格しております。基本性能を保持しておりますが、無故障・無破損を保証するものではありません。ご使用の際はスロットキャップが確実に閉じているかご確認ください。防水・防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず2年に1回部品の交換をおすすめします（有料）。※10 独自落下試験について高さ1.5mから26方向でコンクリートに落下させる試験をクリア（2026年4月現在。FCNT合同会社調べ）。無故障・無破損を保証するものではありません。※11 以下の記載にかかわらず、まる洗いおよびアルコール除菌には、塩素や塩素系添加物の含有量が0.05w/v%以下の液剤をご使用ください。つけ置きや本体の開口部（ステレオイヤホン端子、USB Type-C接続端子、送話口／マイク、受話口／スピーカー）および間に液剤が残ったまま放置することは故障の原因となりますので、行わないでください。開口部に液剤が侵入した場合は流水でしっかり洗い流したうえで、乾いた清潔な布などで水分を十分拭き取り、自然乾燥させてください。ウイルスの完全除去を保証するものではありません。まる洗いについてまる洗いする場合、電源を切ってから行ってください。国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープあるいは国内メーカー製の家庭用液体タイプの台所用洗剤を使って洗えます（FCNT合同会社試験方法による）。無故障を保証するものではありません。ついた泡は水道水でしっかりすすいでください。濡れた状態では、充電しないでください。洗い方の詳細については「FCNT合同会社のWEBサイト（https://www.fcnt.com/support/wash/）」でご確認ください。アルコール除菌について除菌・消毒する場合、誤動作防止のため画面を消灯してから行ってください。界面活性剤（台所用洗剤）、界面活性剤（家具用洗剤）、次亜塩素酸水、アルコールを使用し、噴霧、拭き取りまたはその両方を合わせた製品の消毒、ウイルス除去が可能です。噴霧による場合、製品から5cm程度離して霧吹きで噴霧して拭き取ってください。拭き取りによる場合、アルコール除菌シートまたはキッチンペーパーに液剤を浸み込ませたもので製品を拭き取ってください。噴霧・拭き取り後は水拭きをして液剤を取り除いてください。「厚生労働省・経済産業省［独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）］・消費者庁発表」の消毒方法をもとにFCNT独自試験を実施し、本製品に影響がでないことを検証しております。無故障を保証するものではありません。除菌・消毒の詳細については「FCNT合同会社のWEBサイト（https://www.fcnt.com/support/clean/）」でご確認ください。※12 会話の内容によっては、特殊詐欺が疑われる会話と正しく判定できないことがあります。本機能は株式会社アドバンスト・メディアの音声認識エンジンAmiVoice®を利用しています。※13 質問の内容によっては誤った回答をする場合があります。期待する回答が得られない場合は、FCNTのサポートサイトをご確認ください。https://www.fcnt.com/support

●購入時の電池もちを5年後も※2。バッテリーの劣化を抑える充電技術バッテリーの劣化を抑える独自技術により、5年後でも初期容量の80％を維持※2。購入時の電池もちが永く続きます。また、操作中は端末本体へ直接電力を供給する「ダイレクト給電」に対応。バッテリーへの負荷や発熱を抑え、快適に利用できます。●高精細ディスプレイで、屋外でも見やすい色彩豊かで鮮やかな約6.1インチの高精細ディスプレイ※3を搭載。最大輝度が向上※4し、日差しのある屋外でも画面が見やすくなりました。また、リフレッシュレート120Hzに対応し、スクロールや画面切り替えも滑らかに表示します。さらに、Dolby Atmos®対応により、臨場感のあるサウンドを楽しめます。●片手操作で、よく使うアプリへすばやくアクセスアクションキーには、最大3つのアプリや機能を割り当て可能です。例えば、Googleの生成AIアシスタント「Google Gemini」や決済アプリなどを設定することで、ワンタッチですばやく起動できます。高画素カメラとAIで、美しい写真撮影を実現。●約5,030万画素※5の高画素カメラを搭載ソニー製の高画質センサー「LYTIA 600」を採用。約5,030万画素※5の高画素カメラとAIによる画像処理により、夜景は明暗を鮮明に、人物撮影では自然な背景ぼけを活かした撮影が可能です。誰でも手軽に、さまざまなシーンをキレイに撮影できます。また、撮影した写真や動画はmicroSDカード（最大2TB）※6に保存可能なため、容量を気にせず保存できます。●ポートレートも夜景も、AIによる画像処理で美しく撮影ポートレート撮影では、カメラセンサーとAIによる画像処理により、自然な背景ぼけを活かした撮影が可能です。人物を印象的に撮影できます。また、ナイトビジョン撮影では、暗い場所でも明るく鮮明に描写しながら、白飛びを抑えた自然な色合いで撮影できます。毎日に寄り添うあんしんを。●場所を選ばず使える、世界最高水準※7の耐久性能。MIL規格23項目に準拠※8し、ディスプレイには傷に強い「Corning® Gorilla® Glass 7i」を採用。IPX6/8/9の防水性能およびIP6Xの防塵性能を備えています※9。さらに、1.5mの高さからの落下にも対応した、画面が割れにくい構造※10を採用。日常からアウトドアまで、さまざまなシーンであんしんして使うことができます。●ハンドソープでのまる洗いやアルコール除菌※11に対応。泡タイプのハンドソープでのまる洗いに対応し、日常的な汚れも手軽に洗い流せます。また、アルコール除菌にも対応※11しているため、外出先でも清潔に保てます。毎日触れるスマートフォンを、いつでも清潔に利用できます。●迷惑電話対策とAIによる詐欺対策機能を搭載。見知らぬ番号から着信があった際には、通話内容を録音する旨を相手へ自動で通知し、迷惑電話を抑止します。また、海外からの着信を一括で拒否することも可能です。さらに、特殊詐欺の事例をもとに、電話帳に登録されていない相手との通話内容をAIが解析し、特殊詐欺の可能性がある場合にはユーザーへ警告を表示します※12。●困ったときにすぐ相談できる、AIによる使いこなしサポート簡単な文章やキーワードで質問を入力すると、AIが解決方法やスマートフォン内の設定項目を案内する※13QAサポート機能を搭載しています。よくあるお問い合わせ内容をもとに、スマートフォンの利用や設定をサポートします。あなたに合わせて、もっと使いやすく。●利用スタイルに合わせて選べる、2つのメモリ構成を用意。RAM8GB／ROM128GBモデルと、RAM4GB／ROM64GBモデルの2種類をラインアップ。初めてスマートフォンを利用する方から、写真やアプリを多く利用する方まで、用途に合わせて選択できます。●法人利用にも対応した各種機能を搭載。「sXGP」「地域・自営BWA」、および「ローカル5G」に対応しています。これにより、プライベートLTE環境を構築でき、Wi-Fiと比べてよりセキュアかつ安定した通信環境を実現します。また、Wi-Fi機能では「Wi-Fiハンドオーバー」に対応しています。Wi-Fiアクセスポイント間の接続切り替えが頻繁に発生する環境でも、通信が途切れにくく、安定した運用を支援します。さらに、EMMサービスなどを利用せずに、端末単体で機能制限が可能なデバイス管理アプリに対応しています。各種設定はQRコードを用いて簡単に複製できます。Google の「Android Enterprise Recommended」に対応し、法人利用に必要なセキュリティ要件や管理機能を備えています。MVNO回線を活用した業務端末導入においても、安心して運用いただけます。●ホーム画面を、自分に合った使いやすさへカスタマイズ可能。アプリトレーやシンプルなレイアウトなど、利用スタイルに合わせてホーム画面をカスタマイズできます。さらに、大きな文字で見やすい「シンプルホーム」にも対応。画面に表示される文字やアイコンを見やすく表示でき、スマートフォンを初めて利用する方でもあんしんして使うことができます。●お子さまのスマートフォン利用をあんしんして設定できる「ジュニアモード設定」「ジュニアモード設定」では、「Google ファミリーリンク」やホーム画面設定、防犯ブザー機能など、お子さま向けの機能をまとめて設定できます。また、利用時間やアプリ利用制限も簡単に設定可能。お子さまのスマートフォン利用をサポートします。●キーボードデザインのカスタマイズや最新キーワード入力に対応。「Super ATOK ULTIAS」では、文字入力キーボードを好みに合わせてカスタマイズできます。さらに「ATOKキーワードExpress」に対応し、最新キーワードが予測変換候補へ反映されます。FCNTの、環境とヒトにやさしいテクノロジー●永く使い続けられる、高い防水防塵性能と耐衝撃性能を兼ね備えたエコマーク商品「arrows We3」が、公益財団法人日本環境協会より日本国内で販売されるスマートフォン・携帯電話における、エコマーク商品として認定されました。エコマークは、環境への負荷が少ないなど、環境保全に役立つと認められる製品やサービスにつけられる認定制度です。「arrows We3」は、資源循環を促進させるために、リアパネルやスロットキャップ、カメラフレームなどに再生プラスチックを、サイドフレームに再生アルミニウムを使用しています。また、独自技術による電池の長寿命化※2に対応しています。IP6Xの防塵性能及び、IPX6/8/9の最高水準の防水性能※9と、MIL規格※8の耐衝撃の要件を満たしており、1.5mの高さからコンクリートへ落下させても画面が割れにくい構造※10の頑丈さでディスプレイや本体を守り、製品の長期使用を可能としています。