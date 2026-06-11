夏休みのゲーム・クリエイティブ需要の拡大に伴い、フィリップス傘下のゲーミングブランド「EVNIA（エブニア）」は、日本市場向けの高リフレッシュレートゲーミングモニター計3機種（27M2N6501L/11、27M2N3501PA/11、24M2N3201P/11）を同時に新発売いたします。豊富なラインナップとスペック展開により、エントリーユーザーからハードコアゲーマー、プロのクリエイターまで、幅広い層のニーズに対応します。

フラッグシップモデル：27M2N6501L/11

QD-OLED全能モニターが実現する、ゲーミング＆クリエイティブの「二刀流」

今回の新製品の目玉となる「27M2N6501L/11」は、QD-OLEDパネルと240Hzの高リフレッシュレートをコアスペックに採用。従来の「ゲーム専用」「制作専用」という垣根を越え、競技向けの高速性能とプロ仕様の色彩表現を両立。これ一台で、あらゆるシーンに対応するオールラウンドなデスクトップ環境を提供します。

1. 『QD-OLEDパネル』：量子ドット×自発光構造による圧倒的な高画質

量子ドット技術を搭載したQD-OLEDは、有機EL特有の漆黒表現と量子ドットの高彩度を兼ね備え、コントラスト比1,500,000:1、真の10bit階調を実現。色域はAdobe RGB 98%、DCI-P3 99%、sRGB 147.5%をカバーし、明暗の階調と鮮やかな色彩を両立しています。また、パネルの劣化や色褪せを抑制するため、グラフェン放熱保護層を内蔵。発熱を効率的に分散させることで、長期間にわたり安定した画質を維持し、パネルの耐用年数を延長します。

2. 『240Hz＋0.03msの応答速度』：あらゆるジャンルのゲームに最適

240Hzのリフレッシュレートと0.03ms（GTG）の高速応答により、画面のブレや残像感を大幅に低減。AMD FreeSync™ PremiumおよびNVIDIA® G-SYNC® Compatibleの両認証を取得しており、FPSやレーシング、格闘ゲームから、オープンワールドのAAAタイトルまで、滑らかなプレイ環境を実現します。HDMI 2.1規格に対応しているため、PS5、Nintendo Switch、PCなど、各種ゲーム機やデバイスへスムーズに接続可能です。

3. 『プロのクリエイティブに対応』：多彩な制作業務を一台でカバー

工場出荷時キャリブレーション済み（ΔE＜2）の広色域仕様により、多様なクリエイティブワークに対応します。 - グラフィック・イラスト：sRGB・Adobe RGBの高カバー率により、印刷基準の色彩を忠実に再現。ポスターやキャラクターの原画制作に最適です。 - 動画編集・色調補正：DCI-P3 99%に加え、HDR10に対応。Vlogからインディーズ映像のカラーグレーディングまで幅広く活用できます。 - 写真レタッチ・3Dレンダリング：10bitによる滑らかな階調表現と高コントラストにより、素材の質感や光と影を正確に把握できます。

さらに、マルチソース同時表示が可能な「MultiView機能」を搭載。2系統の映像を並べて表示できるため、資料を参照しながら編集作業を進めるなど、業務効率が大幅に向上します。

4. 『SoftBlue×AI Ambiglow』：目の保護と圧倒的な没入感を両立

フィリップス独自の「SoftBlue」低ブルーライト技術を採用。色彩を損なうことなく、目に有害な短波ブルーライト（415～455nm）をカットし、長時間のゲームやデザイン作業による目の疲労を軽減します。 また、AI制御の「Ambiglow」周囲照明機能は、画面の映像をリアルタイムで解析し、ライトの色と明るさを自動調整。画面の色彩をデスク周りに拡張し、ゲームや動画視聴の没入感をさらに高めます。

5. 『人間工学デザイン×環境への配慮』

本体はスタイリッシュなホワイトを基調とし、スタンドは130mmの高さ調節、±90°のピボット（縦回転）、±30°のスイーブル（水平回転）に対応。インターフェースにはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、およびデバイスの急速充電に対応したUSB 3.2ハブを備えています。さらに、RoHS規格に適合し、本体素材の35%に再生プラスチックを使用。梱包材は100%リサイクル可能な素材を採用するなど、環境にも配慮しています。

■ 新製品ラインナップ：全モデル240Hz以上、入門からフラッグシップまで網羅

今回発売する3モデルは、すべて240Hz以上の高リフレッシュレートを標準搭載しています。QD-OLEDの最上位モデルに加え、27インチ・24インチの汎用高リフレッシュレートモデルを展開。夏休みの「おうち時間」での趣味のプレイからプロのビジネスユースまで、利用シーンに合わせて最適な1台をお選びいただけます。

■ 公式サイト 製品紹介ページ

https://evniapromotion.co.jp/