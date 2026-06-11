仙台アンパンマンこどもミュージアム&モール(所在地：仙台市宮城野区／運営：株式会社ACM／代表取締役社長：松井 昌治)は2026年6月20日(土)～9月8日(火)、「ばいきんまんのいたずら水あそびひろば」を夏季限定でオープンします。

お子様が水に触れながら涼しく体を動かして遊べる同エリアは、毎年人気の楽しい仕掛けが満載のほか、服やおむつを履いたまま遊べるので、小さなお子様や水が苦手なお子様も安心です。





「ばいきんまんのいたずら水あそびひろば」夏季限定オープン！









■「ばいきんまんのいたずら水あそびひろば」概要

半屋内のエリアで楽しめる水あそびエリア。ばいきんまんが水をかけまくる「ばいきんまんの水でっぽう」や滝のように水が流れ落ちる「ウォーターシャワー」、いつ水が落ちるか分からない「お水のバケツ」などの毎年人気の遊具が登場。優しく水が飛び出す「お水のアーチ」は小さなお子様も安心して遊べるので、水あそびデビューにもぴったりです。びしょ濡れになったお洋服を着替えられるスペースもあります。





期間 ： 2026年6月20日(土)～9月8日(火)

場所 ： 2F ミュージアム(あかちゃんまんテラス横エリア)

参加費： 無料(ミュージアムへの入館が必要です)

※天候不良等により休止になる場合がございます。





ばいきんまんが水をかけてくる「ばいきんまんの水でっぽう」

滝のように水が流れ落ちる「ウォーターシャワー」

いつ水が落ちるかわからない「お水のバケツ」

小さなお子様も安心！優しく水が飛び出す「お水のアーチ」









■日時指定WEBチケット販売

7月18日(土)～7月20日(月)、8月8日(土)～8月16日(日)は館内の混雑緩和・待ち時間短縮のため、入館時間を指定して事前に予約できる「日時指定WEBチケット」を販売いたします。





(1) 7月18日(土)～7月20日(月)：2,200円 ※販売開始日：7月1日(水)10:00～

(2) 8月8日(土)～8月16日(日) ：2,200円 ※販売開始日：7月21日(火)10:00～





※日時指定WEBチケットは上記販売開始日から当日の各入館時間まで、公式ホームページにて販売いたします。

※チケットの予約状況に余裕がある場合のみ、当日窓口でも販売いたします。(WEB販売優先)

※価格は全て税込です。

※上記日時以外の通常期間は2,000円です。









■営業時間変更

・7月19日(日)／8月8日(土)～8月16日(日)

ミュージアム(有料エリア) ： 9:30～17:00(最終入館16:00)

ショッピングモール(無料エリア)： 10:00～17:00





・9月8日(火)

ミュージアム(有料エリア) ： 10:00～15:00(最終入館14:00)

ショッピングモール(無料エリア)： 10:00～15:00





※通常期間

ミュージアム(有料エリア) ： 10:00～17:00(最終入館16:00)

ショッピングモール(無料エリア)： 10:00～17:00









■開催中のイベント

アンパンマンが登場するステージやキャラクターグリーティング、お面工作を毎日開催しています。

詳しくは公式ホームページをご確認ください。





アンパンマンたちが登場するステージで一緒に盛り上がろう！

アンパンマンたちとタッチやハグができる「キャラクターグリーティング」

ばいきんまんが登場するイベント「ばいきんまんとみんないっしょに『ハヒフヘホ～』」※7/17まで ※平日限定









【施設概要】

仙台アンパンマンこどもミュージアム＆モール

所在地 ： 〒983-0817 宮城県仙台市宮城野区小田原山本丁101-14

TEL ： 022-298-8855

公式ホームページ： https://www.sendai-anpanman.jp/





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