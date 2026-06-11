公益財団法人岡本太郎記念現代芸術振興財団 岡本太郎記念館(所在地：東京都港区南青山6-1-19、館長：平野 暁臣)は、企画展「黒の躍動」を2026年7月17日から2026年11月23日まで開催いたします。





《アドレッサン》(1974)





岡本太郎は原色の絵を描く画家だった。そう考える人が少なくないと思います。

じっさい太郎は強烈な原色で勝負しました。戦後日本で創作活動を再開させたとき、侘び寂びを尊ぶ“灰色の世界”にあえて原色をぶつけることで、日本の美術界を挑発したのです。

ところが1960年代になると、一転して躍動的な“黒”を描きはじめます。梵字にも似た黒の抽象的なモチーフが画面を支配する、暗く不気味な呪術的世界です。

「己れを滅びに導く、というより死に直面させるような方向、黒い道を選ぶのだ」。

太郎にとって黒とは“道”であり、色を超える生き方の象徴だったのでしょう。

本展では、そんな「岡本太郎の黒」をご覧いただくとともに、1961年8月に料亭で描いたと伝えられる3作品の初公開も行います。岡本太郎ならではの「躍動する黒」をどうぞお楽しみください。

＜岡本太郎記念館館長 平野暁臣＞









■企画展「黒の躍動」概要

会期 ： 2026年7月17日(金)～2026年11月23日(月)

開館時間 ： 10:00～18:00(入館は17:30まで)

休館 ： 火曜日(祝日の場合は開館)

会場 ： 岡本太郎記念館(東京都港区南青山6-1-19)

アクセス ： 銀座線・千代田線・半蔵門線『表参道』駅より徒歩8分

入場料 ： 一般 900円／大学生・高校生 700円／中学生以下 無料

公式サイト ： https://taro-okamoto.or.jp/

公式X ： https://x.com/taro_kinenkan

公式Instagram： https://www.instagram.com/taro_okamoto_memorial_museum/